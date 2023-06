Un rabino de Berlín fue despedido en medio de crecientes acusaciones de que se aprovechó de mujeres jóvenes

Cuando era adolescente en Berlín, Adelle fue honrada cuando un rabino comenzó a mostrar interés en su desarrollo espiritual. La oferta de instrucción personal del rabino Reuvén Yaacobov era una perspectiva atractiva para la inmigrante de habla rusa sin documentación de su herencia judía.

Con el tiempo, las lecciones privadas de Yaacobov se intensificaron a llamadas telefónicas y mensajes de texto y, en última instancia, una invitación a una cena de Shabat en su apartamento, ubicado tan lejos de su casa que tendría que quedarse para evitar la prohibición de viajar en Shabat.

Allí, Adelle se sorprendió al descubrir que la esposa de Yaacobov estaba ausente y ella era la única invitada. Después de preparar el sofá para Adelle, Yaacobov le dijo que necesitaba un masaje. Había puntos en su cuerpo, dijo, donde su energía estaba bloqueada.

Comenzó con su espalda, pero finalmente le dijo que los puntos que necesitaban atención, los llamó chakras, un término hindú, y sefirot, un término del misticismo judío, incluían su útero.

“Él dijo: ‘Si no lo estoy presionando ahora, básicamente todo ese trabajo duro que hice’, media hora de trabajo duro presionando mi espalda, ‘todo ese trabajo duro se va a desperdiciar. Si no lo activas por completo, no va a funcionar'”, recordó Adelle.

“Estaba muy fresco en la vida judía. No sabía mucho”, dijo. “No estaba seguro, pero si es un rabino diciéndote que algo anda mal [contigo], ya sabes, lo acepté”.

Después de su conversión formal al judaísmo, el contacto se intensificó a la presión para tener relaciones sexuales, que Yaacobov dijo que estaba permitido por la ley judía si la tomaba como una segunda esposa secreta.

Le dijo a Adelle que a través de su conversión había absorbido el espíritu de Batsheva, la mujer bíblica a quien el rey David vio desde lejos y tomó como su esposa, a pesar de que tuvo que matar a su esposo para que sucediera. Yaacobov dijo que solo él, como descendiente de David, tenía poderes especiales para curarla.

Cuando ella se resistió, él le dijo que “se quedaría en cero, tal como lo eres ahora” y que su desarrollo espiritual permanecería atrofiado.

“Dejó muy claro que no era nadie en ese momento”, recordó. “Y, entonces, yo de 19 años, de antecedentes familiares no muy buenos, esa fue una declaración que sonó cierta”.

El rabino Reuven Yaacobov durante la entrega ceremonial de un nuevo rollo de la Torá que había escrito a la congregación regional judía en Erfurt, Alemania, el 30 de septiembre de 2021. (Martin Schutt/picture alliance vía Getty Images)

El control de Yaacobov sobre ella era tan completo, dijo Adelle, que cuando su escuela ortodoxa para niñas anunció que los estudiantes ya no podían asociarse con el rabino, rechazó la advertencia.

“Me convocaron para hablar sobre eso, y me dijeron algunas cosas horribles sobre él, y yo estaba en completa negación”, dijo. “Le dije: ‘No, no, no puede ser, es una persona santa. ¡No puede ser, está mal, ustedes están equivocados!” Estaba luchando contra ellos”.

Eso fue en 2010. Durante años, Adelle no contó su historia a nadie. Pero eventualmente, se enteró de que “había todo un equipo de batshevas”, mujeres como ella a quienes Yaacobov había identificado como vulnerables y preparadas para el sexo, aprovechando su ingenuidad sobre el judaísmo para su ventaja.

Ahora, Yaacobov ha sido despedido de su cargo como rabino de Tiferet Israel, la sinagoga sefardí de Berlín, debido a la supuesta mala conducta. Su despido se produjo justo un día después de que Adelle y otras mujeres, organizadas por una ex campeona de Yaacobov llamada Elena Eyngorn, llevaron sus historias a la Comunidad Judía de Berlín, el grupo que supervisa la mayoría de las instituciones judías en la ciudad y emplea a algunos de sus clérigos.

“En vista de la gravedad de las acusaciones, la Junta Ejecutiva se sorprendió e indignó e inmediatamente liberó al rabino Yaacobov y finalmente lo despidió sin previo aviso a partir del 31 de mayo”, dijo Ilan Kiesling, portavoz de la organización, en un comunicado a la Agencia Telegráfica Judía.

Dijo que Tiferet Israel estaría “cerrado hasta que los hechos se hayan aclarado completamente” y que los fieles podrían rezar en una sinagoga cercana. También dijo que se tomarían medidas para prevenir “tales incidentes en el futuro” y señaló que un tribunal religioso, conocido como beit din, podría juzgar a Yaacobov de acuerdo con la ley judía.

“La comunidad ha prometido a las víctimas un apoyo ilimitado”, dijo Kiesling.

Yaacobov no respondió a las consultas de JTA enviadas a través de Facebook, Messenger y WhatsApp.

Aunque las mujeres y sus defensores se sienten aliviados al ver a Yaacobov perder su púlpito, el despido de Yaacobov, que no se ha anunciado públicamente, está planteando preguntas más amplias sobre la comunidad y sus barandillas. ¿Cómo podría su supuesta mala conducta no haber sido abordada durante años? ¿Podría alguien haber tomado medidas antes?

De hecho, la Comunidad Judía de Berlín, la policía local y un tribunal rabínico ortodoxo en Moscú recibieron quejas sobre el comportamiento de Yaacobov con las mujeres en el pasado. Las quejas son anteriores al cambio cultural radical en torno a las respuestas a la conducta sexual inapropiada, conocido como #MeToo, que comenzó en 2017 cuando el productor de Hollywood Harvey Weinstein fue acusado de ser un abusador sexual en serie.

“Si Elena pudo hacer esto en dos semanas, presionar al jefe de la comunidad y hacerlo y hacer que perdiera su trabajo, ¿cómo es que todas las personas poderosas que lo sabían durante años no pudieron derribarlo?” Preguntó Adelle. “¿Cómo es que?”

Yaacobov ha sido durante mucho tiempo un líder espiritual popular en un subconjunto de la gran comunidad de judíos de habla rusa de Berlín. Nacido en Uzbekistán y ordenado por la Yeshiva Midrash Sepharadi en Jerusalén, Yaacobov, de 46 años y padre casado de tres hijos, también estudió en la Yeshiva de Moscú en Rusia y en la Yeshiva Shavei Golá en Jerusalén antes de ser contratado por la Comunidad Judía de Berlín hace 17 años, según una biografía que fue eliminada del sitio web de la organización este mes.

Vista interior de la Sinagoga Sefardí Tiferet Israel de Berlín, vista en 2016. (MaorX vía Wikimedia Commons)

Además de liderar Tiferet Israel, Yaacobov ha trabajado como sofer, o escriba ritual, como shochet o matador ritual, y también como mohel, realizando brit milah, o circuncisión tradicional, en bebés varones. Fuentes de la comunidad dicen que ha realizado circuncisiones desde que fue despedido de su posición en la sinagoga. En sus cuentas de redes sociales, publica videos inspiradores y notas en ruso.

“Nunca, nunca dejes que otros te convenzan de que algo es difícil o imposible”, escribió en una publicación la semana pasada. “Cuando sabes lo que quieres, y lo quieres lo suficiente, encontrarás una manera de conseguirlo”.

El alcance total de las acusaciones contra Yaacobov aún se está desarrollando. JTA se ha reunido con dos mujeres que dicen que Yaacobov las atrajo a relaciones sexuales, utilizando justificaciones pseudo-religiosas, y habló con una tercera que dijo que se escapó antes de que él la tocara. Las mujeres están siendo identificadas por seudónimos porque pidieron que no se publicaran sus nombres.

Otros dijeron a JTA que están al tanto de sobrevivientes adicionales. Eyngorn dijo que ha hablado directamente con nueve, incluidos los tres con los que habló JTA; Siguen surgiendo nuevas cuentas, dijo, a medida que se corre la voz sobre sus consultas.

Lo que está claro es que el testimonio dado a la Comunidad Judía de Berlín instigó una acción inmediata, ofreciendo un marcado contraste con lo que sucedió en muchas otras coyunturas cuando la gente expresó su preocupación por el comportamiento de Yaacobov.

Al menos dos veces, las mujeres acudieron a la policía, pero no se presentaron cargos. En un caso, el principal fiscal de Berlín se negó a investigar el informe que recibió, diciéndole a un abogado que debido a que su cliente era un adulto legal en el momento del incidente y parecía haber podido abandonar la escena si quería, no había motivos para una investigación criminal.

Mientras tanto, una mujer que salió de Alemania para Moscú dio una declaración ante la corte rabínica hace más de una década, según el rabino Pinchas Goldschmidt, entonces rabino jefe de Moscú. Goldschmidt, el jefe de la Conferencia de Rabinos Europeos desde hace mucho tiempo, dijo que pasó la queja a Lala Suesskind, entonces presidenta de la Comunidad Judía de Berlín. No tenía conocimiento de ninguna medida adoptada en respuesta.

Suesskind le dijo a JTA que no recordaba haber escuchado a Goldschmidt, pero dijo que había recibido un consejo diferente sobre el comportamiento de Yaacobov, que desestimó como un rumor.

Ella dijo que un rabino de Berlín a quien no nombró había acudido a ella con informes de incorrección sexual por parte de Yaacobov durante su mandato, que duró de 2008 a 2012.

“Le dije: ‘Entonces tráeme a las mujeres’. Nadie vino. Nadie hizo nada”, dijo Suesskind. “Soy alguien que no reacciona a los rumores y no los difunde. No tenía hechos”.

Lala Suesskind, entonces presidenta de la Comunidad Judía de Berlín, durante una ceremonia que marca el 70 aniversario de la deportación de judíos de Berlín a campos de concentración durante el Holocausto, el 18 de octubre de 2011. (Sean Gallup/Getty Images)

El punto de inflexión contra Yaacobov se produjo esta primavera después de que Liza Khurgin, voluntaria en una conferencia de Berlín para judíos de habla rusa celebrada en marzo, expresó su preocupación por su comportamiento después de una conferencia que pronunció sobre el tema “Sexo kosher”. Ella le dijo a JTA que se había opuesto a los comentarios “sexistas” de Yaacobov y se fue temprano, luego comenzó a recibir mensajes repetidos del rabino.

“No sé cómo obtuvo mi contacto de Telegram”, dijo, refiriéndose a una plataforma de texto segura. “Comenzó a enviarme mensajes diciéndome que me veía triste y que alguien me rompió el corazón y él puede ayudarme. Comenzó a llamar a Telegram e intentó contactarme nuevamente en Facebook, y no respondí”.

Ella agregó: “No fue apropiado. Fue muy raro. No esperas que un rabino actúe de esta manera”.

Khurgin instó a los organizadores de la conferencia a no volver a invitar a Yaacobov. Los organizadores a su vez informaron a Eyngorn, un ex presidente de la Federación de Estudiantes Judíos de Alemania que lo había nominado para hablar. Habiendo conocido a Yaacobov durante años, incluso realizó el brith de su hijo, se sorprendió.

“Antes de acusar a alguien, tienes que verificar”, dijo Eyngorn a JTA. “Empecé a investigar y… Me di cuenta de que esta historia tenía una historia mucho más larga y era más terrible de lo que imaginaba”.

Las historias comenzaron a extenderse, abarcando años y todas siguiendo una trayectoria similar. Eyngorn dijo que varias mujeres le contaron cómo Yaacobov las “preparó” durante semanas y meses, después de verificar su edad, ganarse gradualmente su confianza y lealtad, y finalmente convencerlas de aceptar el contacto íntimo y someterse a actos sexuales al afirmar que un tribunal judío secreto les había recetado este tratamiento o, en otra variante, afirmar que solo él, supuestamente un descendiente del rey David, podría rescatar sus almas.

Las invocaciones retorcidas de las escrituras y la ley religiosa son comunes entre los depredadores sexuales que resultan ser rabinos, dijo el rabino Yosef Blau, consejero de guía espiritual y rosh yeshiva en el Seminario Teológico Rabino Isaac Elchanan en la Universidad Yeshiva en Nueva York, y un defensor de larga data para los sobrevivientes de conducta sexual inapropiada en el mundo ortodoxo.

Blau recordó haber sido consultado sobre un rabino diferente que había sido acusado de abusar de adolescentes.

“Eran personas que en este punto sabían muy poco sobre la ley judía, y por lo tanto era posible para él manipularlos para pensar que lo que les dice que es permisible es permisible”, dijo Blau. “Él es el rabino que los está trayendo al judaísmo, definiendo el judaísmo en sus términos, y eso le da una cierta medida de control sobre ellos”.

Si bien las dos mujeres que se reunieron con JTA no eran legalmente menores de edad en el momento de la supuesta mala conducta, se describieron a sí mismas en retrospectiva como impresionables y vulnerables.

Sara, quien estuvo bajo su dominio por primera vez cuando tenía 18 años, recordó que Yaacobov progresó de lecciones de Cabalá y ley judía a decirle cómo caminar, peinarse y llevar las uñas para ser atractiva para los hombres. El siguiente paso parecía seguir lógicamente: fotografiarla en ropa interior, supuestamente para revisar sus “chakras”. También le dijo que era fisioterapeuta, lo que socavó aún más su escepticismo, recordó.

Después, “me fui en una especie de shock”, dijo Sara a JTA. “Pensé que algo obviamente estaba muy mal conmigo; es por eso que me están sucediendo todas las cosas que encuentro tan difíciles. Así que los arreglará, ¿verdad? Y esta es la incomodidad por la que tendré que pasar”.

En su reunión final, dijo, él le dijo que un tribunal judío secreto le exigía que le practicara sexo oral. Insistió en que solo estaba actuando de acuerdo con sus necesidades espirituales, mientras le hacía jurar que no se lo diría a nadie debido al riesgo de consecuencias en el “reino espiritual”.

Estie era un poco mayor que las otras mujeres que hablaron con JTA, ya no era una adolescente, cuando Yaacobov comenzó a conversar con ella después de asistir a una conferencia que dio sobre valores familiares.

Ella había estado pasando por una fase difícil, acababa de terminar una relación. “Él le dijo: ‘Te ayudaré’, e inmediatamente comenzó a darme consejos sobre cómo conseguir un buen tipo”, dijo. Después de que se conocieron una vez en público, él la invitó a “entrenar”.

A partir de ahí, su historia reflejó las de Adelle y Sara.

Rabbi Zsolt Balla speaks in a synagogue in Saxony, Germany, June 21, 2021. (Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images)

La escuela de niñas no fue la única institución judía que mantuvo a Yaacobov a distancia. ORD, la organización rabínica ortodoxa de Alemania, rechazó su candidatura a la membresía más de una vez hace al menos una década después de que la mayoría de los miembros votaron en contra de su solicitud. Sus razones no son públicas.

Ahora, ORD espera tomar medidas para prevenir daños a otras mujeres. El rabino Avichai Apel, miembro de la junta, dijo que el grupo quiere convocar a un tribunal religioso o beit din rápidamente para adjudicar los reclamos de las presuntas víctimas de Yaacobov bajo la ley judía.

Un beit din no puede poner a alguien en la cárcel, pero puede emitir pronunciamientos que afectan el papel de una persona en la comunidad. Podría “emitir una declaración pública diciendo que [el acusado] no puede interactuar con mujeres o declararlo no apto para servir como rabino”, dijo Blau, quien ha comenzado a asesorar a ORD sobre su manejo de Yaacobov. “En efecto, habrá sido declarado culpable”.

El rabino y escritor de la Torá Reuven Yaacobov escribe secciones de una Torá en el Museo Judío de Berlín, el 10 de julio de 2014. (Adam Berry/Getty Images)

El beit din podría llegar a esa conclusión, dijeron Blau y Goldschmidt, incluso si la persona que enfrenta acusaciones no está presente en sus procedimientos. Y a diferencia del sistema legal secular en Alemania, los tribunales judíos no diferencian entre presuntas víctimas mayores y menores de 18 años.

En entornos judíos, dijo Blau, “un perpetrador acusado es responsable cada vez que se aprovecha de un desequilibrio de poder, independientemente de la edad de las víctimas”.

Apel se negó a comentar sobre el caso de Yaacobov específicamente, pero dijo que sabía que compartir testimonios con rabinos podría ser difícil para las mujeres.

“Es una situación que nadie quiere imaginar para sí mismo, es tan terrible, realmente terrible”, dijo. “Pero desafortunadamente tienen que hablar de ello”.

También dijo que planeaba hablar con su propia congregación sobre el tema del abuso sexual, para ayudarlos a reconocerlo y prevenirlo, y para apoyar a los sobrevivientes.

Goldschmidt dijo que cuantos más testigos comparezcan ante un beit din, más probable es que la corte rabínica falle a su favor.

“Cuando se trata de una historia de un hombre contra una mujer, es su palabra contra la suya”, dijo Goldschmidt. “Pero si estás hablando de toda una línea de personas que alegaron que una persona ha sido sexualmente inapropiada con ellos, en el 99% de los casos [resulta] que donde hay humo, hay fuego”.

Eyngorn dijo que, en su opinión, la situación no es solo un incendio sino una conflagración. En los días posteriores al despido de Yaacobov, dijo que su teléfono sonaba “cada segundo momento” con personas enojadas porque ella había trabajado en su contra.

“Las mujeres de su sinagoga me acusaban: ‘¡Despediste a un gran rabino! ¡Somos mujeres y nunca nos pasó!'”, recordó. “Le dije: ‘Tampoco me pasó a mí; Eso no es un argumento en absoluto'”.

Desde entonces, dijo, algunos de ellos han vuelto a llamar o han escrito para disculparse, diciendo que ellos también tienen historias sobre Yaacobov.

Por Toby Axelrod

Fuente: JTA

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai