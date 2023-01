Un Imám moderado de Francia ve a Israel como un sueño, Europa en peligro

En su última visita, Imán Hassen Chalghoumi elogia el ‘magnífico mosaico’ de Israel y acusa a las plataformas de redes sociales indiferentes de no prevenir la radicalización de los jóvenes musulmanes.

Durante más de unos años, el imán francés Hassen Chalghoumi ha sido un crítico abierto del Islam radical, una posición que le ha valido elogios pero también censuras, hostilidad e incluso amenazas de muerte, lo que ha dado lugar a estrictas medidas de seguridad para el clérigo nacido en Túnez en su país adoptivo.

Nada de eso lo ha detenido en su determinación de ser la voz de lo que llama “la mayoría silenciosa” de musulmanes, cuya oposición a los principios islamistas es ahogada por los aullidos de los extremistas.

En su visita a Israel la semana pasada (“No es la primera ni la última”), se sentó con The Media Line en la Knesset en Jerusalén para una amplia conversación sobre el extremismo, la coexistencia, el futuro de Europa y los peligros de una sociedad social sin restricciones. medios de comunicación.

Un clérigo musulmán y entusiasta declarado de Israel.

El gigante alto y de hombros anchos que viste un taqiyah blanco inmaculado, un traje azul marino oscuro y una sonrisa firmemente amistosa empequeñece a todos los demás en la bulliciosa cafetería parlamentaria cuando toma asiento, flanqueado por un par de traductores. Es difícil pasar por alto a Chalghoumi, y eso es antes de que uno se vea expuesto a su encanto natural.

El clérigo de 51 años es un entusiasta declarado de Israel, que ve al país como lo que insiste es cierto sobre sí mismo: un bastión de la coexistencia pacífica.

“Justo en esta pequeña habitación [donde tuvo lugar la entrevista], escuchas a la gente hablando en árabe y en hebreo, hablando de paz – Shalom Salam – y es un sueño”, le dice a The Media Line. “En Europa es difícil ver cosas como las que podemos encontrar aquí”.

Incluso la ciudad conflictiva y dividida fuera de la Knesset, escenario de repetidas violencias entre judíos y árabes , es recibida con aprobación.

“Jerusalén, ese enlace para las tres religiones, del pasado al futuro. Aquí hay un magnífico mosaico de personas”.

“Jerusalén, ese vínculo para las tres religiones, del pasado al futuro”, se maravilla Chalghoumi. “Hay un magnífico mosaico de personas aquí”.

Si bien esta visita de 24 horas puede no brindarle tiempo para viajar dentro de Israel (la entrevista se realiza en la Knesset para encajar con su agenda), Chalghoumi ya ha explorado una gran parte del país.

Ha visitado Galilea en el norte, donde, dice el imán con una sonrisa y en voz baja, incluso llegó a ver dentro de un túnel de Hezbolá en la frontera libanesa, y hasta la frontera de Gaza en el sur. Sus viajes por el sur de Israel incluyeron el kibutz Nativ Haasara y la ciudad de Sderot, dos objetivos frecuentes de los ataques con cohetes desde el enclave costero adyacente gobernado por Hamas.

El conflicto entre Israel y los palestinos, dice, debe terminar en conversaciones y tratados. “Tienen que negociar para vivir juntos porque es un hecho y no es demasiado tarde”, afirma Chalghoumi.

Tiene un mensaje para los palestinos: “Para su estabilidad, necesitan acuerdos” con Israel. “Nosotros, los musulmanes, tenemos derecho a tener paz y acuerdos con Israel… y necesitamos la paz con Israel”, dice.

“La Mezquita Al-Aqsa [en Jerusalén] es para todos los musulmanes y no solo para los palestinos. No necesito la autorización de la Autoridad Palestina para rezar en la mezquita de Al-Aqsa”.

Chalghoumi ha visitado a los colonos israelíes en Cisjordania, a menudo culpados por el lamentable estado del proceso de paz entre Israel y los palestinos. Allí se reunió con Yael Shevach, madre de seis hijos y viuda del rabino Raziel Shevach , asesinado en enero de 2018 en un ataque terrorista en Cisjordania.

El imán no tiene más que desdén por el asesino palestino de Shevach, quien, dice, “se hizo pasar por un buen musulmán”, y dio un gran elogio para su viuda.

“Admiro su valentía. Ella no hizo una conexión entre el Islam y el terrorismo cuando habló conmigo”, dice. “Ella fue valiente, hizo la distinción y no me odiaba. No es fácil.”

La situación de los musulmanes y extremistas en Francia

Esa capacidad de diferenciación, lamenta Chalghoumi, está mucho menos presente en Francia, donde, dice, “mucha gente piensa que un musulmán es un terrorista”.

Hace referencia a los líderes de extrema derecha Marine Le Pen y Eric Zemmour como ejemplos de esta mentalidad. Este último fue eliminado en la primera ronda de votación en las recientes elecciones para presidente de Francia y respaldó a Le Pen en su segunda vuelta, que finalmente fracasó, contra Emmanuel Macron.

Le Pen comparó una vez las oraciones públicas musulmanas con la ocupación nazi, mientras que Zemmour dijo en 2021 que el distrito de Seine-Saint-Denis, donde se encuentra la propia casa de Chalghoumi, era un “enclave extranjero bajo el reinado de Alá”.

Aun así, dice Chalghoumi, la extrema izquierda “es más peligrosa que Marine Le Pen”, ya que sus miembros “son cómplices de los islamistas”.

“Quieren importar el conflicto palestino-israelí a Francia”, acusa el imán. “Están difundiendo el odio a Israel. Destruyeron a la juventud musulmana a través del discurso de victimización”.

Sin embargo, Chalghoumi está seguro de que los extremistas de su comunidad son la minoría.

“Parte de mi comunidad, y los odio, usan el Islam para llevar a cabo ataques terroristas, como en Toulouse, en Bruselas”, dice Chalghoumi, refiriéndose a dos ataques contra objetivos judíos que se cobraron varias vidas.

“Desafortunadamente, estas personas están causando mucho odio contra nosotros. Desafortunadamente, la mayoría de los musulmanes no hablan de esto. No expresan sus verdaderas creencias porque tienen miedo”, dice.

“Ven la vida de Chalghoumi, que recibe amenazas de muerte y está protegido por la policía todos los días y no quieren tener la misma vida”.

Parte de la culpa, según el imán, es de los políticos que “de izquierda a derecha no son lo suficientemente duros con los islamistas en Francia”.

Entonces, cuando Chalghoumi se encuentra atrapado en el medio entre el odio de extrema derecha y el odio de extrema izquierda, el objetivo de amenazas de muerte y rodeado de seguridad día y noche, ¿vale la pena? Sí, insiste.

“A veces, cuando camino por Francia, algunas personas me insultan, pero otras me apoyan”, dice. “Me amenazan de muerte, pero también recibo cartas [de apoyo]. En la visión sufí del Islam, dos personas que hacen la paz pueden cambiar la faz del mundo”.

Además, dice, Francia “es un país muy bonito” para vivir.

“Hay 2.050 mezquitas en Francia. Francia me ha dado la libertad de expresión y la libertad de fe. La comunidad más importante para los musulmanes en el mundo occidental es Francia, y también para los judíos”.

Los musulmanes constituyen alrededor del 7% de la población francesa total, con una comunidad de unos 5 millones. Los judíos comprenden aproximadamente el 1% de la población, con una comunidad de alrededor de medio millón. Los números reales no están claros ya que Francia no recopila datos oficiales sobre la raza, el origen étnico o la religión de sus ciudadanos.

El imán es un firme defensor de los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 entre Israel y Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos.

“Mi sueño”, dice simplemente. Argumenta que “las cosas están cambiando” debido a los acuerdos, aunque admite que para algunos regímenes, como el de Irán, Israel será el enemigo perenne.

“Siempre tienes el día y la noche: tienes el eje del bien y el eje del mal”, dice Chalghoumi.

Según él, el eje del bien incluye a Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Marruecos, mientras que el eje del mal incluye a Qatar, Irán y Turquía . Este último se incluye debido a la presencia de la Hermandad Musulmana , o como él la llama, “el hermano del diablo”, pasando del francés al inglés para enfatizar.

“Si no fuera por los “Hermandad Musulmana”, todos los musulmanes serían hermanos”, afirma el imán, y agrega que “el régimen iraní es un régimen diabólico que está convirtiendo al islam en un instrumento por razones políticas”.

Con Irán y sus aliados alentando la radicalización de los jóvenes musulmanes, Chalghoumi cree que un tratado similar a los Acuerdos de Abraham podría mejorar las tensiones raciales en Europa.

“Necesitamos estos acuerdos más que los israelíes y los árabes”, dice, citando el asesinato de tres kurdos en un centro cultural en el centro de París en diciembre.

“Existe el riesgo de confrontación entre comunidades [y] lamentablemente sí, necesitamos este acuerdo para el futuro… para la nueva generación para la educación, la religión, el entendimiento entre las personas, es muy importante”.

Una parte importante de esa falta de comprensión, dice, se debe a las redes sociales.

“Las redes sociales son responsables del 80% de los islamistas radicales. Google, Twitter, Facebook, todos ellos, ¡ y’accuse !”

Las plataformas de redes sociales también están bajo su censura por “la demonización de Israel”. La semana pasada se hizo un comentario similar en el informe anual sobre antisemitismo del Centro Simon Wiesenthal , cuando su director de acción social global, el rabino Abraham Cooper, calificó la libre disponibilidad de las redes sociales como “una bonanza para los extremistas”.

“No somos lo suficientemente activos en las redes sociales. Tenemos que denunciar cada mala acción y estar presentes en las redes sociales”, advierte Chalghoumi.

“Con la crisis económica, alguien tiene que ser responsable y son las minorías, por lo que el antisemitismo y el racismo crecerán en Europa. No es muy positivo en Europa, pero eso significa que hay mucho trabajo por hacer”, dice.

Y a pesar de este terrible pronóstico, el Imam Chalghoumi está decidido.

“Aunque tengamos miedo, estamos luchando y no dejaremos de luchar. Seguiremos siendo optimistas”.

Fuente: The Jerusalem Post

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai