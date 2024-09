La administración Biden-Harris respalda el intento de la ONU de proteger a los terroristas del 7 de octubre del procesamiento

Naciones Unidas ha presentado documentos ante un tribunal estadounidense en un intento de asegurar inmunidad legal para los presuntos participantes en las atrocidades del 7 de octubre en el suroeste de Israel que estaban empleados por una agencia de la ONU en el momento de las masacres.

El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) ha estado bajo fuego tras revelarse que varios de sus empleados tienen vínculos con grupos terroristas de Gaza, incluidos Hamás y la Jihad Islámica Palestina.

Además, se sospecha que varios empleados de UNRWA participaron en la invasión de Israel del 7 de octubre y en las masacres y otras atrocidades posteriores.

Aunque Israel proporcionó a la ONU información sobre más de 100 empleados de UNRWA sospechosos de ser miembros activos de Hamas, la agencia realizó una investigación interna sobre sólo 19 de los empleados y encontró que 9 de ellos “podrían haber estado involucrados” en las atrocidades del 7 de octubre, dictaminó la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de la ONU .

Ahora, según el informe del sábado, la ONU está trabajando para proteger a los sospechosos del procesamiento, basándose en la inmunidad funcional proporcionada a los empleados de la organización.

En su presentación ante un tribunal estadounidense, la ONU invocó su inmunidad funcional, argumentando que las acciones legales pendientes contra la UNRWA deberían ser desestimadas.

“Dado que la ONU no ha renunciado a la inmunidad en este caso, su filial, UNRWA, sigue disfrutando de inmunidad absoluta y la demanda debería ser desestimada”, se cita a la ONU en el expediente.

Según se informa, el Departamento de Justicia ha dado su respaldo a la invocación de inmunidad por parte de la ONU.

“La demanda del demandante no presenta una base jurídica para afirmar que las Naciones Unidas renunciaron a su inmunidad. Por lo tanto, dado que la ONU no ha renunciado a la inmunidad en este caso, su filial, la UNRWA, conserva plena inmunidad y la demanda contra la UNRWA debería desestimarse por falta de jurisdicción sobre la materia”.

Si bien la inmunidad funcional no impide que las víctimas perjudicadas el 7 de octubre o los familiares de los asesinados soliciten daños y perjuicios a las Naciones Unidas por las acciones de sus empleados, sí plantea desafíos legales a dichas demandas, al requerir que los demandantes prueben la necesidad de despojar a los empleados de UNRWA de su inmunidad.

