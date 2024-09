Reservista de las FDI: Si me opongo al acuerdo, ¿significa que estoy abandonando a los rehenes?

El reservista de las FDI, Oded Harush, sobre la importancia del corredor de Filadelfia: “Si abandonamos Filadelfia, nos olvidaremos de los rehenes. Los sacarán de contrabando por el paso de Rafah y nunca sabremos dónde están”.

4 de septiembre de 2024

El soldado de combate de las FDI Oded Harush explica por qué es importante para las FDI mantener el control sobre el Corredor de Filadelfia y hace un llamamiento a quienes acusan a los oponentes del acuerdo como si estuvieran abandonando a los rehenes.

“Esto es más que el debate sobre el Corredor de Filadelfia. Esto nos ofende como reservistas”, dijo Harosh en una entrevista con Channel 14 News.

“Cuando veo que el lema es ‘o un acuerdo o abandono de los rehenes’, me hacen parecer que sólo hay dos opciones. Si me opongo al acuerdo, ¿significa que estoy abandonando a los rehenes? Llevo nueve meses combatiendo en Jabaliya, en Khan Yunis, en Rafah. Resulté herido en Khan Yunis y volví allí después de recuperarme. Di nueve meses para rescatar a los rehenes. ¿Parece que los estoy abandonando? ¿Por qué no puedo apoyar el mantenimiento del control sobre el Corredor Filadelfia sin que me acusen de abandonar a los rehenes?”

Hace un llamamiento a los responsables de la campaña: “Creo que los reservistas merecemos que se nos trate con un poco más de sensibilidad. No sois más morales que nosotros. No sois los únicos que tenéis consignas. No sois los únicos morales. Nosotros, que luchamos y arriesgamos nuestras vidas, probablemente seamos más morales que vosotros. El hecho de que no esté de acuerdo con un acuerdo sobre rehenes no significa que no sea moral”.

En cuanto a la importancia de mantener el control sobre el Corredor Filadelfia, Harush explicó: “Hamás está en contra de que permanezcamos en el Corredor, pero Egipto también lo está. ¿Por qué? ¿Por qué debería importarles? Nosotros estamos haciendo el trabajo por ellos”.

En respuesta a quienes afirman que será posible regresar al Corredor en cualquier momento, añadió: “Diez meses después de que nos prometieran que si salíamos de Gush Katif y salía una bala de allí, arrasaríamos Gaza, diez meses después no salió ninguna bala, pero uno de nuestros soldados fue secuestrado y no arrasamos Gaza. No entramos en Gaza en absoluto”.

Como comandante de tanque que participó en las batallas de Rafah, Harush describió lo que los soldados encontraron allí: “Lo que vimos con nuestros propios ojos no lo pueden reemplazar ni los sensores ni los egipcios. Sin entrar en demasiados detalles, los lanzacohetes que encontramos bajo los puestos egipcios y los túneles que cruzaban de Rafah a Egipto no son simples túneles. Son túneles de autopista. Por allí no solo se transportaban municiones, sino también vehículos”.

Harush se pregunta qué ocurriría si Israel se retirase de Filadelfia durante unos días. ¿Qué tiempo tendrían los terroristas para hacer con los rehenes? “Nos vamos de Rafah durante una semana. Piensen en lo que pueden hacer con nuestros rehenes en una semana. Podríamos estar tratando docenas de casos como el de Ron Arad. Nunca sabremos qué les pasó”.

Fuente: Arutz Sheva

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai