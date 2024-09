“En otro país habría dimitido de inmediato y en Japón se habría hecho el harakiri – Ely Karmón

Ely Karmón, politólogo y reconocido investigador principal en el Instituto Reichman en temas de terrorismo y seguridad, aborda los desafíos actuales de seguridad que enfrenta Israel, con un enfoque crítico hacia la estrategia del Primer Ministro Netanyahu.

Karmón criticó la falta de coordinación de Netanyahu con Egipto durante la guerra en Gaza, subrayando que “el gran estratega no se preocupó de iniciar la campaña en Gaza desde el sur”. “Si el eje Filadelfia es la base de nuestra seguridad (como dice el primer ministro), ¿por qué Netanyahu, el gran estratega, no inició la campaña en Gaza desde el sur, es decir, Rafah y Filadelfia, no permitiendo así a Hamás armarse a través del eje durante 7 meses?¿Por qué pospuso constantemente la entrada a Rafah? ¿Por qué no coordinó mejor con los egipcios todo el curso de la guerra en Gaza y llegó a una crisis con ellos? Todo comenzó con el final de la Operación Margen Protector en 2014, cuando Egipto negoció el alto el fuego y ofreció traer a la Autoridad Palestina en lugar de Hamas para proteger los cruces y luego a toda la policía de Gaza. Pero entonces Netanyahu prefirió fortalecer a Hamas con dinero qatarí. Qatar era entonces el enemigo acérrimo del régimen de el-Sisi”. señala.

Consultado sobre el accionar egipcio en el eje Filadelfia, el especialista señala que Egipto destruyó 800 túneles y tomo otras medidas como la creación de una especie de lago sobre la frontera. Claro las autoridades del gran país árabe se ven complicadas con militares implicados en contrabando e incompetencia. En lo que hace a las posibilidades militares de acuerdo a los tratados de paz con Egipto y que establecen la imposibilidad de que ese país cuente con fuerzas militares en el lugar, Karmón señala que al igual que en el Sinai donde no deberían tener tanques y otros e Israel lo permite, debería también acontecer lo mismo en la frontera con Gaza.

A la pregunta, si Netanyahu es hoy parte de la solución o el problema, el académico recordó lo expresado por el ex primer Ministro, Itzjak Shamir, y el retirado jefe del Mosad, por 9 años, Meir Dagan, que dijeron que Netanyahu era un peligro para la seguridad de Israel. Luego de la catástrofe del 7 de octubre en un país normal el Primer Ministro debía dimitir y en Japón hacerse un harakiri, y lo digo con dolor, señala.

Karmón, que comparte la tristeza que vive Israel ante el asesinato de los 6 jóvenes secuestrados señala que no hay opción militar para traer a los secuestrados que quedan a casa. Se requiere de la opción diplomática y el intercambio de los rehenes por terroristas.

Amplie estos comentarios escuchando la nota.

