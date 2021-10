El Mossad realizó una misión para encontrar información sobre Ron Arad, revela el primer ministro

“Fue una operación compleja y a gran escala”, dice Bennett sobre el intento de descubrir el paradero del aviador de la FAI desaparecido durante 33 años, presuntamente muerto.

El primer ministro Naftali Bennett reveló en su discurso el lunes, que los agentes del Mossad se embarcaron recientemente en una misión para descubrir el paradero de Ron Arad, un navegante de la Fuerza Aérea israelí que fue capturado en 1986 y cuya última noticia fue en 1988.

“Fue una operación compleja y de gran escala. Eso es todo lo que se puede decir ahora mismo ”, dijo Bennett en el pleno de la Knesset en declaraciones al comienzo de la sesión parlamentaria. “Hicimos más esfuerzos en el camino para comprender el destino de Ron”.

Prime Minister Naftali Bennett:

"Last month, female and male Mossad agents set off for a mission to gather new information on the fate and location of Ron Arad.

It was a courageous mission.

This is all that can be shared at this time." pic.twitter.com/SU4I3R3Xlh

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 4, 2021