Unos 322 camiones de ayuda humanitaria fueron escaneados y trasladados hoy a Gaza, según COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa responsable de los asuntos civiles en los territorios palestinos.

En una declaración publicada en X, anteriormente Twitter, COGAT dice que esto marca el mayor número de camiones de ayuda transferidos a Gaza en un solo día desde que estalló la guerra con la masacre de Hamas el 7 de octubre.

“No hay límite para la cantidad de ayuda que se puede facilitar a los civiles en Gaza”, añade la publicación.

🚚322 humanitarian aid trucks were inspected and transferred to Gaza today (Apr. 7).

This is the highest number of aid trucks transferred to Gaza in one day since the start of the war.

There is no limit to the amount of aid that can be facilitated for the civilians in Gaza. pic.twitter.com/z2PXDlmTw1

— COGAT (@cogatonline) April 7, 2024