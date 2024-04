La Guerra contra el Hamás: Esta es una opinión muy impopular que seguramente enfadará a mucha gente

Una de las cosas que más me ha molestado de esta guerra es el hecho de que nos esté llevando tanto tiempo acabar con Hamás.

Después de todas las guerras que ganamos contra múltiples ejércitos, algunas de las cuales duraron sólo unos días, ¿cómo es que llevamos tantos meses en una guerra contra una organización terrorista y ni siquiera un ejército?

¿Están perdiendo las FDI su ventaja? ¿Ya lo hizo? ¿Las viejas y valientes Fuerzas de Defensa de Israel son cosa del pasado?

No sé ustedes, pero a mí este tema me pesa desde hace meses. Bueno, hablemos de ello.

Si eres demasiado vago para seguir leyendo, te daré el remate. No. Las FDI no son más débiles. Las FDI son ahora infinitamente más fuertes que nunca.

Entonces, ¿cómo explico el hecho de que llevamos seis meses en esta guerra y no se vislumbra un final?

La respuesta es simple. Las FDI no han cambiado, la naturaleza de la guerra ha cambiado.

Recuerda lo que te digo. Israel no sólo ganará esta guerra, sino que, en estos momentos, Israel se está estableciendo como la autoridad mundial en guerra urbana. Todos los países recurrirán a Israel en el futuro para aprender cómo librar una guerra en el siglo XXI.

Entonces, ¿por qué tarda tanto?

Bueno, por muchas razones. Empecemos por el enemigo.

Las guerras tienen reglas. Reglas del compromiso. Ciertas cosas no se pueden hacer en la guerra. Hay crímenes de guerra. Cuando dos bandos de una guerra juegan según las mismas reglas, puede haber un claro ganador y un claro perdedor. La victoria está claramente definida.

Pero no en esta guerra.

Nuestro enemigo en esta guerra no tiene restricciones ni directrices. No hay nada que no puedan, no quieran o no hayan hecho.

No necesito decirte esto. Has leído sobre eso.

– ¿Usar mujeres y niños inocentes como escudos cuando atacan a los soldados de las FDI? ☑️

– ¿Instalar bases en un hospital? ☑️

– ¿Atacando desde dentro de las guarderías? ☑️

– ¿Esconder armas y municiones en las habitaciones de los niños? ☑️

Esos son ellos.

¿De nuestro lado?

– ¿Ignorar los escudos humanos y atacar de todos modos? ❌

– ¿Derribar el hospital que alberga la base terrorista? ❌

– ¿Bombardeos de viveros desde donde atacan nuestros enemigos? ❌

– ¿Destruir habitaciones de niños porque guardan armas y municiones? ❌

Verás, nosotros jugamos ajedrez y ellos juegan baloncesto.

Tienen sus propias reglas y no seguiremos sus reglas. Seguro que no jugarán con los nuestros.

Pero eso es sólo el comienzo.

¿Qué tuvieron en común todas las guerras que esta no tenga?

Um, todos fueron realizados en la superficie. Ya sabes, como un campo de batalla…

Este no.

Nunca ha habido una guerra que se libre principalmente bajo tierra.

No sé si alguno de nosotros entiende la complejidad aquí.

Un amigo que lucha en Gaza me dijo que no puede caminar diez pasos sin pisar la entrada a un túnel del terror. Crearon un sistema de metro en toda regla que es más grande que el metro de Londres.

A esto hay que añadir que Hamás tuvo décadas para prepararse para la invasión terrestre de Israel. Colocar trampas en túneles, escondites elaborados y más. Tenían todo el tiempo y el dinero del mundo para garantizar el máximo número de bajas de las FDI.

Pero la cosa no termina ahí. Ni siquiera cerca.

De nuevo, imaginemos el campo de batalla de la vieja escuela. O si quieres ver guerras más modernas, hay tanques, artillería, infantería y Fuerza Aérea, todas con un objetivo claro y una misión clara.

Ahora olvídate de todo eso.

No hay campo de batalla. No hay un objetivo claro. Hay una misión clara pero una falta total de claridad sobre cómo terminarla porque hay sorpresas esperando a los soldados en cada esquina.

No existe separación entre edificios civiles y estructuras militares. El campo de batalla aquí es una de las zonas más densamente pobladas del mundo y esa es la mejor arma de Hamás: su propio pueblo.

Nuevamente estamos jugando al ajedrez, donde el objetivo del juego es minimizar la muerte de civiles y maximizar la eliminación de terroristas. Están jugando baloncesto, cuyo objetivo es maximizar las muertes de civiles, logrando así que el mundo presione a Israel para que se retire y ponga fin a la guerra.

Los soldados de las FDI en Gaza se enfrentan a una complejidad sin precedentes que nunca se ha visto en la historia de las guerras.

Piénsalo.

No pueden caminar ni un centímetro sin la amenaza de un ataque.

Podrían ser atacados desde arriba usando un juego de rol o un francotirador. Podrían ser atacados desde abajo utilizando granadas y armas automáticas. Podrían ser atacados utilizando misiles antitanques y antiaéreos desde el interior de los edificios. Pueden ser atacados entrando en una estructura trampa explosiva. Y recuerda, no pueden simplemente disparar indiscriminadamente para despejar el área antes de entrar. Puede que haya civiles allí.

Además de eso, Hamás no tiene ninguna preocupación por perder gente. Se benefician de ello porque cada persona asesinada se presenta como inocente, una mentira que el mundo ha adoptado por completo y ha utilizado para presionar a Israel. Entonces Israel quiere una muerte mínima. Hamás quiere la máxima muerte. Ajedrez y baloncesto.

Además, definimos la victoria como recuperar a nuestros rehenes y eliminar a Hamás. Definen la victoria literalmente como cualquier otra cosa. Si un terrorista de Hamás queda vivo, según su libro, ganaron esta guerra. De hecho, de una manera enfermiza y retorcida, sus líderes ya piensan que ganaron la guerra por el hecho mismo de que Israel todavía está luchando.

Y finalmente, hablemos de tecnología.

La cantidad de tecnología que se utiliza en esta guerra por primera vez en la historia es realmente una locura. Eso requiere una curva de aprendizaje.

Tomemos como ejemplo los drones.

Los drones tienen el potencial de cambiar las reglas del juego.

Pueden entrar en espacios reducidos. Pueden detectar terroristas en lugares que los humanos no pueden. Pueden darle a las FDI una vista panorámica de un área. Los drones son una obviedad en una guerra como ésta. El único problema es que nadie sabe cómo maximizar la eficacia de los drones sin formación.

Hay infinidad de tipos de drones.

Hay drones de consumo del tamaño de un insecto diminuto. Luego están los drones de consumo más grandes que utilizan GPS para mantener la estabilidad. Bueno, eso no puede funcionar. Entonces necesitamos quitar el chip GPS de todos los drones. De lo contrario, representan una amenaza y pueden usarse contra nosotros. Luego están los drones más grandes que pueden transportar peso. Luego están los drones FPV que pueden volar en espacios mucho más reducidos pero requieren más entrenamiento. Luego están los drones comerciales. Drones térmicos. Drones de largo alcance. Y la lista continúa y on.

Y eso son solo drones.

¿Qué pasa con la robótica? La robótica también se utiliza ampliamente en esta guerra. Luego está un sinfín de tecnologías de visión, algunas de las cuales fueron desarrolladas por nuevas empresas israelíes. Existe tecnología que puede ver a través de las paredes. Hay tecnología que puede ver en las esquinas.

Todo esto requiere formación. Asique resumamos esto.

Tenemos una guerra entre dos bandos que juegan un juego totalmente diferente con reglas diferentes y definiciones diferentes de lo que constituye la victoria.

Tienes un lado sin restricciones y sin necesidad de comportarte moralmente. Está el otro lado que está sujeto a un estándar de moralidad más alto que nadie, y un pequeño error puede causar una crisis internacional. Hay un lado que quiere minimizar la muerte de civiles y otro que hará cualquier cosa para maximizarla. Tienes un lado que se comporta como cucarachas y se esconde en cada rincón y debajo de cada roca y tienes otro lado que tiene que usar tecnología de punta para matar a los insectos.

La conclusión es la siguiente.

Lo que las FDI han logrado en esta guerra no sólo es increíble, sino que no tiene precedentes históricos. En este momento todo el mundo afirma falsamente que Israel está cometiendo genocidio o matando indiscriminadamente, pero cuando esta guerra termine y se expongan las cifras reales, el mundo quedará completamente conmocionado por cómo Israel ganó esta guerra con un número históricamente bajo de bajas de su lado y la destrucción total de una organización terrorista que tuvo décadas para prepararse para la guerra.

Los pocos estrategas militares que ya están analizando esta guerra han dicho claramente que lo que Israel está haciendo ahora mismo en Gaza es casi milagroso y nunca se ha hecho antes.

Si quiere tener una idea clara de cuán compleja es esta guerra y cuán sofisticadas son las FDI, piense en todos los asesinatos que Israel ha llevado a cabo, o incluso mire el último llevado a cabo en Siria.

No se ha dicho lo suficiente sobre este asesinato.

Hay que recordar que esta fue una reunión de alto nivel y ultrasecreta entre el funcionario iraní de más alto rango fuera de Irán junto con su adjunto y muchos otros terroristas de alto rango de Irán y la Jihad Islámica.

Ahora recuerden, este no fue el primer asesinato de Israel. Hemos estado haciendo esto durante décadas. El mundo reconoce las capacidades superiores de inteligencia de Israel. Estos funcionarios reconocieron claramente la amenaza de ser asesinados por Israel y tomaron medidas en consecuencia.

Nadie sabía de esta reunión. La reunión se llevó a cabo intencionalmente en un área muy sensible y explosiva (I me voy a otorgar diez puntos por ese juego de palabras) con varios edificios gubernamentales a su alrededor, incluido el consulado iraní y el canadiense. Eso no fue un accidente.

Y, sin embargo, Israel pudo de alguna manera, y realmente no puedo entender cómo, obtener información sobre quién estaba en la reunión y dónde se estaba llevando a cabo. Pudieron despegar en Israel, volar al espacio aéreo enemigo sin ser detectados y luego realizar un ataque de precisión que eliminaría a todos los presentes en la sala y no causaría ningún daño a los edificios gubernamentales en sus alrededores.

Leemos sobre esta noticia y luego continuamos desplazándonos. Pocas personas entienden cuán compleja fue esta misión y cuán milagroso es que fuera un éxito perfecto. Lo damos por sentado ahora, pero los estrategas militares enseñarán y analizarán este evento durante décadas en el futuro.

Entonces, no, las FDI no son más débiles que en el pasado. Las FDI están aprendiendo en el trabajo cómo librar una guerra que es casi imposible de ganar, teniendo éxito y manteniendo un número de bajas históricamente bajo de su lado. No hay ningún país o ejército que pueda enseñarle a Israel cómo ganar esta guerra. Nunca antes se había hecho.

Israel no es más débil. La naturaleza de la guerra ha cambiado dramáticamente e Israel está escribiendo el libro de reglas en tiempo real mientras soporta presiones sin precedentes desde todas las direcciones. Presión militar. Presión política. Presión diplomática.

Y ni siquiera he mencionado a Hezbollah en el norte.

Es un mundo nuevo e Israel se está adaptando a él en tiempo real.

¡La afirmación de que Israel es el ejército más fuerte y moral del mundo nunca ha sido más cierta que hoy!

web: Hillel Fuld

Acerca de Hillel Fuld: comercializador de Israel, trabaja con empresarios, inversores y visionarios tecnológicos líderes para acompañarlos en su viaje desde la idea hasta los ingresos.

