¿Qué se llevan a la tumba los fallecidos?

En el año 2020 fallecieron millones de personas que eran valiosas para sus seres queridos y allegados; algunos de ellos muy famosos y reconocidos como el basquetbolista Kobe Bryant, el actor Sean Connery y el educador Ken Robinson. Estos personajes notables fueron noticia en los medios de comunicación y redes sociales por algunos días, para luego pasar progresivamente al olvido. La mente humana es así, va escondiendo recuerdos para dar paso a los hechos más recientes. Pocos son los nombres como Platón, Moisés, Marx, Newton, Freud, Einstein, Beatles, Hawkins que trascenderán al olvido generacional y tendrán una mayor permanencia en el recuerdo, usualmente idealizado, de la gente que muchas veces los cita sin saber mucho de ellos.

Para quienes hemos visto partir a varios familiares y amigos, cada muerte nos conecta con la nuestra y nos lleva a preguntarnos sobre el sentido que tienen nuestras vidas, sabiendo que una vez fallecidos la gran mayoría será progresivamente olvidada. Quién recuerda quiénes inventaron la mayoría de los medicamentos y equipos médicos que salvan millones de vidas, las innovaciones en ingeniería que permiten construcciones civiles y maquinarias que alivian la vida de millones, los descubrimientos que permiten al hombre llegar a marte… Quién recuerda a la gente que ha tenido intervenciones decisivas para promover la paz, educación y libertad en múltiples poblaciones, en actuar para salvar animales de la extinción o reducir la contaminación ambiental, en promover la atención preferencial a la infancia… Sin embargo, de no haber sido por estos seres olvidados, el mundo sería un lugar más hostil y menos confortable para vivir, un escenario con más dolor, violencia y escasez…

Yo he tenido el privilegio de encontrarme en el camino de la vida a Eliahu Kehati (Z”L), y ser tocado por su presencia como líder educativo, mentor personal, suegro, y gran impulsor e inspirador de mi carrera y pensamiento educativo. Su presencia inspiradora, su rebeldía frente al status quo educativo y comunitario, su empatía con quienes pensaban distinto junto con un espíritu inquisidor y confrontacional con las ideas preconcebidas, su búsqueda del porqué de las cosas sin quedarse con nada en la superficie, siento que están presentes en las ideas y escritos que he ido elaborando desde mi propia mente y personalidad. Y aunque esta columna la escribí pensando en él, no quiero dejar de mencionar que siempre lo imagino junto a Dunia (Z”L), su esposa de toda la vida, también maestra de lujo y tocadora de almas, que nos dejó tres años antes que él.