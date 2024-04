Es hora de cortarle la cabeza al pulpo: Irán – Ex prisionero político de Irán

Si nos rendimos y apaciguamos a Irán y Qatar, como Chamberlain intentó apaciguar a la Alemania nazi, podríamos ser arrastrados a otra guerra mundial.

Por VAHID BEHESHTI

La eliminación de altos oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní en Siria esta semana es una gran inyección de aliento para el pueblo iraní que sueña con deshacerse del régimen de los ayatolás que conquistó su país hace 45 años.

La mayoría de los iraníes comparten este sueño, algunos abiertamente, la mayoría en secreto, incluidos aquellos que trabajan para el régimen. Hay muchos entre ellos cuyo apoyo es falso, una máscara usada por la necesidad de sobrevivir.

En el pasado, los iraníes intentaron varias veces derrocar al gobierno ellos mismos, pero fracasaron debido a la brutalidad asesina del régimen.

El régimen es débil. Es un tigre de papel que no tiene legitimidad por parte del pueblo. El ayatolá gobierna sólo mediante una brutalidad ilimitada.

El régimen puede ser derrocado, pero para ello necesitamos ayuda del exterior.

En primer lugar, la comunidad internacional debe comprender que no hay elección: que se debe lograr el derrocamiento del régimen. La paz y la seguridad regionales y globales dependen de ello.

La República Islámica de Irán es una amenaza existencial real. La República Islámica de Irán es una verdadera amenaza existencial para Israel, para la región, para Europa, para Estados Unidos y para todo Occidente.

No nos atrevemos a subestimar este régimen.

Tienen ideología, paciencia, determinación, plan ordenado y gran presupuesto. Quienes tienen la impresión de que el país o su gente son pobres deberían entender que no es porque el régimen no tenga dinero. Simplemente no comparte la riqueza del país con el pueblo. El régimen invierte todo el dinero en desarrollar su poder, en armas, en violencia, porque es la única manera de sobrevivir y hacer realidad su ideología fanática.

El régimen está trabajando para dividir a Occidente desde dentro. Usan la democracia para luchar contra las democracias.

Radicalizan a la juventud en Estados Unidos y Europa, financian los medios y la propaganda y apoyan a las universidades, en cooperación con Qatar y con el apoyo de Rusia y China.

Hace apenas unos días, el Líder Supremo Ali Jamenei dijo en su reunión con el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, que su guerra de propaganda está teniendo éxito, y posteriormente publicó un tuit declarando: “La guerra también tiene lugar dentro de los medios de comunicación, quienquiera que tenga los medios más fuertes en su poder. manos lograrán alcanzar los objetivos que buscan”.

El mensaje del pueblo iraní ante las diversas amenazas regionales por parte de los numerosos representantes violentos de Irán es el de no perder tiempo y energía con los tentáculos del pulpo. Si no se destruye la cabeza, seguirán creciendo más tentáculos, incluso si se elimina uno, en Medio Oriente y en todo el mundo.

La atención debe estar en la cabeza.

Finalmente, esta semana Israel dio el primer paso serio en este sentido.

La única manera de seguir atacando es no tener miedo de atacar las bases del IRGC, los símbolos del régimen y sus líderes. Tenemos una ventana de oportunidad y no nos atrevemos a desaprovecharla.

Cuando Irán tenga armas nucleares, será demasiado tarde. No dudarán en utilizarlo. Esto no es ni Corea del Norte ni la Unión Soviética. Ésta es una ideología extremista fanática y asesina.

Cuando el pueblo iraní se dé cuenta de que Occidente se toma en serio el derrocamiento del régimen iraní y está dispuesto a llegar hasta el final, se unirá.

Lo sé, conozco a esta gente.

Soy parte de ellos y desde mi garganta llevo la voz de decenas de millones que tienen miedo.

No tengo miedo de decir lo que pienso.

Por eso vine a Israel para reunirme con la gente y hablar en la Knesset y recientemente en el Congreso de los Estados Unidos, ambos por invitación del Foro de Oriente Medio.

En nombre del pueblo iraní, pido una lucha hasta el fin del régimen. No te detengas, no dejes que se fortalezcan y no creas que se desaniman.

No cometa el error cometido antes del 7 de octubre, porque un error o un error de cálculo de las intenciones de Irán será mucho peor.

Hago un llamado a todos los países libres para que nos apoyen. Únase a nosotros, no tenga miedo y no juegue un doble juego.

Hoy es una época de grandes pruebas históricas, como la de 1938.

Si nos rendimos y apaciguamos a Irán y Qatar, como Chamberlain intentó apaciguar a la Alemania nazi, podríamos ser arrastrados a otra guerra mundial. Sólo que esta vez será mucho más sangriento.

Este es el momento. No lo dudes.

¡Juntos venceremos!

El escritor es un destacado líder de la oposición iraní radicado en Londres y ex prisionero político en Irán.

Fuente: Jerusalem Post

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai