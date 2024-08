“Me metí en el vientre de la Bestia, con una invitación en la mano, a petición del mismo gobierno cuyo lema exige la muerte de todos los judíos y la aniquilación de Israel” Catherine Perez-Shakdam

Hoy, la designación de Catherine Perez Shakdam para dirigir We Believe in Israel nos trae una apasionante historia personal tan voraz como ella misma lo describe, había tenido suerte o como “resultado de un hambre tan feroz” de los medios iraníes por “unir a los pensadores occidentales a la causa de Irán”.

Una periodista infiltrada en el régimen de Teherán es la nueva jefa de Creemos en Israel.

La periodista y analista francesa Catherine Perez-Shakdam ha sido designada para dirigir el grupo de defensa We Believe in Israel, sucediendo a Luke Akehurst, quien recientemente fue elegido diputado laborista por Durham North, informó TheJC.

Pérez-Shakdam es una ex consultora del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para Yemen y es conocida por su trabajo sobre terrorismo islámico, radicalización y antisemitismo.

We Believe in Israel ha encabezado los llamamientos para proscribir el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y ha encabezado una campaña para eliminar contenido antiisraelí extremo de Spotify.

Pérez-Shakdam creció en una familia judía laica en Francia y se casó con un hombre yemení musulmán, a quien conoció en la Universidad de Londres. Se divorció de él en 2014 y ahora se identifica como judía sionista.

Mientras trabajaba como periodista para la estación de televisión rusa RT, controlada por el Estado, en 2017, Pérez-Shakdam se reunió con altos dirigentes iraníes.

Pasó tiempo con el Ayatolá Jamenei, así como con el ex comandante de la Fuerza Quds Soleimani y el difunto presidente Ebrahim Raisi. Los encuentros le dejaron una sensación permanente de la amenaza iraní que representa el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

“Si realmente queremos combatir el terrorismo y el radicalismo islámico y nos atenemos al estado de derecho, tenemos que proscribir al CGRI”, le dijo a Jewish Chronicle.

Pérez-Shakdam dijo que continuaría en su nuevo papel tratando de persuadir a los políticos del Reino Unido para que proscriban al CGRI: “Tengo la intención de priorizar nuestros esfuerzos para asegurar la proscripción del CGRI, reducir la influencia de Teherán en el Reino Unido e interactuar con las redes sociales para reducir la deslegitimación antiisraelí.

“También espero aplicar un enfoque más basado en datos a nuestras campañas, utilizando tecnologías emergentes para refinar nuestros resultados y maximizar el impacto”.

Añadió que se sentía “honrada de haber sido elegida como sucesora de Luke y que tenía la intención de aprovechar su legado para proporcionar un frente unido que reúna a todos los partidarios existentes de Israel en el Reino Unido, facilitar y apoyar una red de base de activistas y ayudar a crear un entorno político justo y equilibrado para Israel en el Reino Unido”.

James Burchell, presidente de We Believe in Israel, afirma: “Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Catherine a nuestro equipo. Después de haber atravesado un período de desafíos sin precedentes desde el 7 de octubre, esperamos que comience su mandato y que siga trabajando sobre la base del excelente trabajo de Luke Akehurst. Agradecemos a Luke por todo lo que ha hecho por nosotros como nuestro primer director y le deseamos lo mejor en su nuevo rol”.

“Deseo que me dejen entrar en Irán, pero no discuto ni revelo mis verdaderas motivaciones”, escribió Shakdam en The Times of Israel. “Me di cuenta muy pronto de que si quería presenciar de primera mano lo que realmente es la región [el Islam], sería mejor que me integrara y escuchara”.

Shakdam dijo que había sido “fascinante” para ella descubrir en Irán “cómo el desprecio del Islam por las mujeres” y “la propensión de sus comunidades a hacer desaparecer a una esposa ante la identidad de su marido” podían “lavarla” absolutamente de su ascendencia judía.

En el artículo del Times of Israel, Shakdam afirmó que había sido presentada a Raisi por una persona educada en Estados Unidos a quien llamó “uno de los principales propagandistas de la Revolución Islámica”. El voto de confianza de su patrón por su buena moral, escribió, fue suficiente para asegurarle la “única entrevista” que se les niega a la mayoría de los occidentales.

Afirmó que “una chica como yo” había terminado en un lugar al que pocas personas con ascendencia judía podían acceder, ya sea porque había tenido suerte o como “resultado de un hambre tan feroz” de los medios iraníes por “unir a los pensadores occidentales a la causa de Irán”.

“Sin embargo, me metí en el vientre de la Bestia, con una invitación en la mano, a petición del mismo gobierno cuyo lema exige la muerte de todos los judíos y la aniquilación de Israel”, escribió Shakdam para el Times of Israel. También se jactó de que el hecho de tener un pasaporte francés y su anterior matrimonio con un musulmán yemení le daban “pase libre para muchos países islámicos”.

El sitio web del líder supremo iraní, Ali Jamenei, ha negado cualquier relación con un periodista “israelí” que supuestamente se “infiltró” en el sitio web oficial de Jamenei.

La agencia de noticias Fars, afiliada a la Guardia Revolucionaria de Irán, publicó el domingo una declaración para rechazar los informes sobre que Catherine Perez Shakdam contribuyó a la versión en inglés del sitio web de Jamenei.

El comunicado agregó que Khamenei.ir no tiene ningún columnista y Shakdam no tiene conexión directa con el sitio web.

Sin embargo, confirmó que Shakdam envió artículos y piezas de opinión sobre temas relacionados con el Islam y la Revolución Islámica al sitio web desde aproximadamente 2015 a 2017 que fueron publicados en el sitio.

El sitio web no volvió a comunicarse con el escritor desde entonces y eliminó sus artículos, según el comunicado.

Los artículos que Shakdam escribió para el sitio web de Khamenei fueron eliminados, pero se puede acceder a muchos de ellos a través de sitios web de archivos de Internet.

