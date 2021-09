Una refugiada afgana luchó por sacar a su familia del país: Ella dice que un grupo judío fue su salvavidas

JTA – Tahera había caído entre la multitud de afganos presionados contra la puerta del aeropuerto de Kabul. Su hijo, de 3 años, estaba incontrolable. La respiración de su marido era irregular. También tuvo que considerar a sus otros cuatro hijos.

Tenía un salvavidas en el teléfono: su supervisor en Jewish Family Services en Seattle.

Cordelia Revells, directora de servicios para refugiados e inmigrantes de JFS Seattle, estaba al otro lado de la línea durante el intento de Tahera de ingresar al aeropuerto, ayudando a sacar a su empleado del país.

“Eso fue particularmente aterrador”, dijo Revells. “Se apuntó con un arma a uno de sus hijos pequeños cuando les dijeron que tenían que retroceder”.

Revells y JFS fueron fundamentales en la extracción de Tahera y su familia de Kabul cuando la ciudad cayó en manos de los talibanes, una rara historia de éxito en las últimas semanas de la presencia estadounidense de 20 años en Afganistán, como decenas de miles de afganos que habían Trabajó con estadounidenses que se apresuraron al aeropuerto en busca de una salida.

Tahera, quien pidió no publicar su apellido para proteger a los parientes que todavía estaban en Afganistán, dijo que la orientación de Revells durante sus últimos días en Kabul le cambió la vida, en parte porque su propia desesperación le impedía pensar con claridad.

Cuando los talibanes llegaron a Kabul, la situación era tan aterradora que “mi mente no funcionaba”, dijo Tahera. Pero el contacto cercano con Revells le permitió sentirse segura: “Ella estaba en contacto conmigo día y noche. Y de alguna manera sentía que ella estaba físicamente conmigo porque estaba, todo el tiempo, hablando conmigo “.

El JFS de Seattle, impulsado en parte por una misión arraigada en las peligrosas migraciones que enfrentaron los judíos a mediados del siglo pasado, se dedicó a llevar a Tahera a casa y también ha estado rastreando y ayudando a otras 27 familias mientras intentaban huir del país.

“Hace varias décadas, las familias judías intentaban desesperadamente huir a un lugar seguro y las personas tenían la oportunidad de ayudarlas y apoyarlas y decidían no hacerlo, y sabían lo que sucede cuando no haces todo lo posible para apoyar a tu prójimo. seres ”, dijo Revells. “Creo que eso hace que el compromiso de la comunidad judía con lo que estas familias están experimentando sea tan fuerte”.

Tahera, de 38 años, había trabajado durante 15 años en Afganistán en temas de desarrollo de la mujer para organizaciones no gubernamentales, algunas financiadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, antes de postularse para venir a Estados Unidos. Llegó a Seattle en 2019. JFS fue su agencia de reasentamiento designada, y la ayudó a obtener una tarjeta verde, encontrar un apartamento y obtener beneficios. Cuando Tahera se enteró de que JFS estaba buscando personal para procesar a otros inmigrantes, solicitó el trabajo.

Ella también buscó inmediatamente traer a los tres hijos de su esposo de un matrimonio anterior, un proceso complicado que tomó dos años más. A mediados de junio de este año, los niños iban a ser entrevistados en la embajada de Estados Unidos en Kabul, pero las entrevistas fueron canceladas cuando la embajada empezó a cerrar. Tahera llegó a Kabul a mediados de julio para intentar pastorear a sus hijastros de regreso a Estados Unidos; viajó con dos de sus otros tres hijos, una niña de 8 años y un niño de 3 años. Justo antes de su llegada, la madre de Tahera murió de COVID.

En Kabul, los vecinos se preguntaban por qué se molestaba en traer de vuelta a sus hijastros. “Todo el mundo en Afganistán [me estaba] culpando, [diciendo] que ‘Puedes irte, puedes irte con dos de tus hijos, no necesitas quedarte aquí’”, dijo Tahera. “Pero soy mamá. No pude dejarlos solos en Afganistán “.

Lo peor para ella fue que esas dudas contagiaron a sus hijastros.

“Desde el sábado, cuando los talibanes llegaron a Kabul, hasta el miércoles, cuando salimos de Afganistán, me estaban mirando y no me decían nada, dijo. “Pero pude leer en sus ojos que ‘nos van a dejar solos aquí, porque tienen tarjetas verdes [y] nosotros no tenemos [una] visa’”, dijo. “Así que fue una pesadilla para mí. Si salgo de Afganistán, me quedaré con todos mis hijos. De lo contrario, prefiero quedarme con ellos “.

Pero quedarse era una perspectiva aterradora. Tahera nació en una familia de refugiados afganos que viven en Irán. Su familia había regresado al país en 2004, tres años después de que las fuerzas lideradas por Estados Unidos derrocaran a los talibanes. Nunca había experimentado la vida bajo el gobierno de los talibanes.

Tahera logró que sus tres hijastros fueran escritos en su pasaporte en el último minuto, pero sus problemas apenas estaban comenzando. Incluso con permiso para irse, no podía traspasar la línea de soldados, tanto estadounidenses como afganos, que custodiaban la puerta del aeropuerto de Kabul.

Llegó al aeropuerto y le pidió a su esposo que se quedara en el auto con los niños. Su hijo de 3 años, al oír disparos, no se apartaba de su lado, por lo que ella lo abrazó mientras se acercaba a la puerta. Los soldados gritaban a la multitud que retrocediera, disparando sobre sus cabezas.

Se encontró con un soldado estadounidense. “Me pidió que me bajara. Dije: ‘No, no me voy a desanimar, porque mis hijos están aquí’. Tengo permiso para salir de Afganistán ‘”, dijo Tahera. “Disparó al aire y me pidió que me fuera. En un segundo hubo, 10 veces, 20 veces, disparos al aire, e incluso entonces simplemente estaban poniendo [su] arma frente a nosotros, pidiéndonos que nos fuéramos ”. Ella se cayó y se lastimó la mano. Regresó al auto. Ella envió a su esposo, que tenía un nivel bajo de azúcar en la sangre y tenía dificultad para respirar, de regreso a la puerta por su cuenta para presentar su caso. No sirvio.

Tahera dijo que era difícil no dejarse llevar por el pánico. “Una de las mujeres que estaba allí, estaba tratando de entrar al aeropuerto. Ella gritaba: ‘Perdí a mi hija. ¡Mi hija no está aquí! Buscaba a su hija. Estaba pensando: ‘Tengo cinco hijos que están conmigo. ¿Qué pasa si uno de ellos se pierde? ‘”

Revells, mientras tanto, estaba consultando con No One Left Behind, una ONG fundada por veteranos que buscan sacar de las zonas de conflicto a los lugareños que los habían ayudado. Transmitió un consejo a Tahera: tácticas para mantener unida a la familia en la aglomeración y cómo dirigirse a las tropas estadounidenses.

“Básicamente, tenían que exigirle al soldado que les hiciera creer, lo que no creo que sea lo que la gente esperaba”, dijo Revells. “Así que parte de esto fue preparar a Tahera para que le agradara, fuera extremadamente cortés, pero no aceptara un no por respuesta”.

Revells le comunicó a Tahera que había una nueva ventana: los soldados afganos se irían y los soldados estadounidenses por su cuenta podrían estar más dispuestos.

Así que más tarde ese mismo día, Tahera regresó con su familia, cargando a su hijo de 3 años. Los soldados no dejaban entrar a la gente por la puerta. “Le estaban pidiendo a la gente que se sentara, y nadie estaba sentado, y decían: ‘Te dispararemos’”, dijo Tahera.

“Le grité a uno de los soldados porque trató de empujarme hacia atrás. Puso todo su peso sobre mi hijo y yo lo empujé hacia atrás y le grité: ‘¡Vas a matar a mi hijo!’ ”, Dijo. “Se quedó callado durante cinco, seis segundos; solo me estaba mirando. Y luego me preguntó: ‘¿Dónde están tus otros hijos? Ven conmigo.’ Luego abrió la puerta y nos dejó continuar hacia el aeropuerto ”.

Tahera dijo que confiaba en la ayuda no solo de Revells, sino también de todo el personal de JFS, que le enviaba correos electrónicos y mensajes de texto para ver cómo estaba. “Fue realmente útil para mí. De alguna manera me dio este valor ”, dijo.

“En Afganistán, la mayoría de las veces la gente piensa en la raza, en la tribu, en el color, en la cara”, dijo. Los Servicios para la Familia Judía “no solo están ayudando a la comunidad afgana, sino que también están ayudando a los rusos, lo están intentando para todos, sin importar la raza, la tribu, el color, nada. No están pensando en esas cosas “.

Tahera, cuya familia llegó a Seattle esta semana después de una escala en Qatar, dijo que se siente afortunada de trabajar para JFS Seattle. “Estuvimos completamente abiertos durante [la] crisis de COVID, la única organización [de servicios familiares] que estaba completamente abierta”, dijo. “Así que estoy muy feliz de trabajar allí”.

El sentimiento era mutuo, dijo Revells.

“Incluso cuando su familia estaba en Qatar, después de salir de Kabul, me estaba contactando sobre otras familias que había conocido que necesitaban ayuda y asistencia y para ver qué apoyo podía brindarles”, dijo. “Es una persona realmente increíble y tenemos mucha suerte de tenerla”.

El trabajo no ha terminado: Tahera ahora quiere sacar a sus dos hermanas de Afganistán. Una, que era maestra de un proyecto financiado por Estados Unidos que ayudaba a niños encarcelados, está escondida porque los padres de los niños dieron su información a los talibanes como una forma de ganarse el favor de los nuevos gobernantes.

Y JFS Seattle continúa rastreando a las otras 27 familias que espera extraer de la región, en su mayoría familiares de otros compañeros de trabajo afganos o familias que ya habían sido asignadas a su programa de reasentamiento, dijo Revells. La agencia ya había preparado vuelos y apartamentos para su reasignación, pero todos sus planes se vinieron abajo cuando cayó Kabul. Y la necesidad es mucho mayor de lo que una sola organización como JFS puede esperar satisfacer.

“Muchas de nuestras familias” en Seattle “todavía estaban en contacto con muchas familias que no salieron”, dijo Revells. “No pudieron acceder, no se les permitió ingresar al aeropuerto, y nosotros nos enfrentamos exactamente a lo mismo, noche tras noche y día tras día.

“Me gustaría poder decir que todas esas familias tuvieron éxito”.

