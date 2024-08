El corso argentino y las cámaras de seguridad de la quinta de Olivos – Miguel Ángel Toma

Miguel Ángel Toma, ex titular de la SIDE, abordó los trascendidos respecto a los registros de las cámaras de vigilancia en la Quinta de Olivos, la residencia presidencial argentina que solo guardarían un mes de registro. El tema surge en medio de la denuncia presentada por la ex primera dama Fabiola Yañez por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández.

Toma denunció que, si “las filmaciones de un lugar tan sensible como la residencia de Olivos son borradas al mes” muestran el corso argentino, cuestionando la integridad y el propósito de mantener solo registros tan breves en un lugar estratégico. Esta situación refleja una falta de actualización tecnológica en el sistema de cámaras, el cual, según Toma, data de “los años 90”, un período en el que la capacidad de almacenamiento y seguridad era muy limitada en comparación con los estándares actuales.

El ex funcionario también criticó la gestión de inteligencia durante los gobiernos kirchneristas, señalando que “el sistema de inteligencia fue sistemáticamente destruido”. Lo acontecido durante la administración de Camaño que incluso expuso a los agentes es de una irresponsabilidad absoluta, recordando por ejemplo los miembros de la inteligencia del país en el Líbano que tuvieron que salir rápidamente de ese país al haber quedado expuestos. Durante el Kirchnerismo nos alineamos con los peores.

Destacó la importancia de reconstruir la estructura de inteligencia argentina, haciendo hincapié en el desafío que representa restaurar la confianza y la eficacia en estos servicios. A pesar de estos problemas históricos, Toma expresó optimismo moderado sobre los esfuerzos actuales para profesionalizar y reestructurar el sistema de inteligencia bajo el nuevo gobierno.

El referente subrayó que, a nivel internacional, la transparencia y la protección de datos sensibles son fundamentales para mantener la confianza en las instituciones de seguridad. Esta situación resalta la necesidad de una vigilancia continua y una mejora en la tecnología para garantizar la seguridad en todos los niveles gubernamentales.

“La falta de registros prolongados en la Quinta de Olivos y los problemas históricos en la gestión de inteligencia muestran la urgente necesidad de modernizar y proteger nuestras instituciones de seguridad”, afirmó Toma.

El actual gobierno de Javier Milei comenzó muy mal en lo que hace al área de inteligencia, ahora parece haber empezado a enmendar el rumbo y a puesto a profesionales como responsables del área. En lo que hace al discutido presupuesto asignado Toma señala que es absolutamente insuficiente para lo que debe ser reconstruido en un país que ha sufrido 2 atentos terroristas y siempre está en la mira.

