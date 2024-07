Un tribunal ruso condena a prisión a una dramaturga y a una directora de teatro judías por “justificar el terrorismo” en una obra premiada

Un tribunal ruso condenó el lunes a una dramaturga y a una directora de teatro a seis años de prisión cada uno por “justificar el terrorismo” con una obra premiada que presentaron juntas y que se centra en mujeres rusas que son engañadas para casarse con terroristas del Estado Islámico (ISIS) en Siria.

Por Shiryn Ghermezian

Las autoridades arrestaron a la dramaturga Svetlana Petriychuk, de 44 años, y a la directora de teatro Zhenya Berkovich, de 39, en mayo de 2023. Llevaban más de un año en prisión en espera de juicio por su obra “Finist the Bright Falcon”, que se representó por primera vez en 2021, poco antes de la invasión rusa de Ucrania.

Berkovich dirige una producción teatral independiente en Moscú llamada Las hijas de Soso. En abril, ella y Petriychuk fueron incluidos en la lista oficial de Rusia de “terroristas y extremistas”.

Berkovich, que es judía y tiene dos hijas adoptadas, escribió una serie de poemas en los que condena la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022. También participó en una protesta contra la guerra y fue encarcelada durante 11 días. Sus partidarios creen que su arresto y sentencia por “Finist, el halcón brillante” tiene más que ver con su oposición a la guerra entre Rusia y Ucrania que con el mensaje de la obra.

En Rusia, la apología del terrorismo es un delito penal que se castiga con hasta siete años de prisión. Berkovich y Petriychuk han negado reiteradamente las acusaciones de propaganda del terrorismo desde su detención y durante las siete semanas que duró el juicio.

En la apertura del juicio el mes pasado, Berkovich dijo: “Monté la obra para prevenir el terrorismo” y agregó que no sentía “nada más que condena y repugnancia” hacia los terroristas, informó Reuters. Petriychuk se hizo eco de sentimientos similares y dijo que escribió la obra para prevenir incidentes como los que se muestran en la obra, según The Associated Press.

Sus abogados señalaron en el tribunal que la obra contó con el apoyo del Ministerio de Cultura ruso y ganó el premio Máscara de Oro, el galardón nacional de teatro más prestigioso de Rusia. Según se informa, la obra también fue leída ante reclusas de una prisión de mujeres en Siberia en 2019 y fue elogiada por el servicio penitenciario estatal de Rusia.

Rachel Denber, subdirectora de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch, escribió en Twitter que la sentencia se basaba en acusaciones “absolutamente absurdas” y “ en un juicio injusto que es una represalia flagrante contra Berkovich por hablar en contra de la guerra de Rusia contra Ucrania”. Añadió que el veredicto es “vergonzoso y debería ser anulado”, y que Berkovich y Petriychuk “deberían ser liberados de inmediato”.

Más de 16.000 personas firmaron una carta abierta en apoyo a Petriychuk y Berkovich, en la que insistían en que la obra “contiene un sentimiento antiterrorista absolutamente claro”. Varios actores, directores y periodistas rusos también firmaron declaraciones juradas en las que pedían al tribunal que liberara a la pareja a la espera de su juicio, pero sin éxito, informó Reuters.

La abogada defensora Ksenia Karpinskaya dijo el lunes que apelará el veredicto del tribunal, que calificó de “sentencia cruel”.

