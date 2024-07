‘La seguridad nacional está en manos de amateurs’ – Ricardo Runza

El ingeniero aeronáutico y experto en defensa nacional Ricardo Runza criticó duramente la reciente celebración del desfile militar del 9 de julio en Argentina. En una entrevista con Radio Jai, señaló que la gobernanza no es un juego, y la conducción del Estado no puede estar en manos de alguien que está jugando”.

Aquí transcribimos la entrevista con Runza:

M S: Bien y ayer con el 9 de julio nos enteramos que tenemos un ejército sumamente potente una aviación de primerísimo nivel tanques que pueden eh ser realmente muy significativos para la defensa nacional tenemos algunos pequeños agujeros en algunos lugares las fronteras no andan bien los radares la inteligencia no es lo que abunda en casa y pasan algunas otras cosas y dicen incluso que los militares se quejan de que no llegan a final de mes, pero son cosas que pasan, el presidente ayer con la vicepresidenta como niños en el parque de diversiones ahí utilizando un tanque para bueno vitorear a la gente vamos a ver qué nos dice alguien que se toma en serio la defensa nacional y que tantas veces trata de mostrar aquellas cosas que deberían ser pensadas, me refiero al ingeniero aeronáutico magíster en defensa nacional, Ricardo Runza, querido Ricardo, cómo estás Buen día

R.R: Buen día Miguel y buen día a toda la audiencia de la radio, un gusto estar con ustedes

M.S: Ricardo, comencemos por la fiestita de ayer qué te pareció?

R.R: y un desatino por supuesto, los desfiles militares no son lo mismo que un que un show de artistas rentados los desfiles militares implican un mensaje, por eso no vemos muchos desfiles militares en el mundo. Y cuando vemos desfiles militares persiguen un fin político, es un mensaje de fuerza de demostración. Los desfiles militares se piensan por sus consecuencias geopolíticas, por su interpretación con respecto a quienes pueden sentirse agraviados o quienes pueden sentir que hay un interés de ellos que puede ser afectados o que puedan interpretar un mensaje que estamos dando mal porque la Argentina tiene déficit geopolíticos graves que se traslucen en la política exterior, como por ejemplo el faltazo entre la reunión del Mercosur y porque precisamente uno de los temas que vos hablaste sobre nuestras fronteras nos dice que nuestra seguridad internacional tiene dos ámbitos que no podemos descuidar el ámbito de la seguridad Internacional del cual nosotros somos una isla porque estamos tan lejos de todo de todos los escenarios de donde se producen conflictos en el ámbito de este campo de la seguridad internacional y de otro que directamente no estamos dándole bolilla que es el de la seguridad regional desde donde por negligencia e incompetencia por ejemplo vulneramos nuestra frontera con Chile instalando unos equipos 3 metros adentro de la frontera chilena, un escándalo. El nivel de amateurismo el y de falta de comprensión técnica es de magnitud colosales.

MS: Te estaba escuchando porque es tan claro todo lo que has dicho, quiero agregar a esto algo que también valdría la pena que dediques un minuto a los recursos marinos, los recursos pesqueros que dicen que están siendo permanentemente robados (sobre todo por los chinos) al problema del narcotráfico y el control de las fronteras como para seguir ahondando en lo que ya has dicho.

RR: el problema que tiene el presidente Milei es que es una persona con mucha preparación en el campo económico y con nula preparación, reitero nula preparación, en los otros campos del estado y es allí en esos campos del estado donde debería tener más asesores, gente de prestigio, ministros con cierto nivel. Yo, en diferentes artículos en el diario Clarin a lo largo de los últimos tiempos he tratado de influir en la manera de alertar a un gobierno que tiene que ser exitoso por el bien de todos dada nuestra situación económica, que no puede fallar en estos aspectos y esa es la razón por la cual debe tener asesores de cierto nivel y funcionarios de nivel. Ese es el gran déficit que tiene el presidente, que es un presidente que es privilegiado porque su gobierno ha recibido funcionarios de primerísimo nivel de los Estados Unidos como ningún otro gobierno los ha recibido y ha tenido comunicación personal con el secretario de estado, con el asesor de seguridad nacional, con el director de la CIA, que de una manera inédita no se conoce un caso así que un director de la CIA, de la Central de Inteligencia de Estados Unidos venga personalmente a Latinoamérica, a un país como la Argentina y tantísimos otros funcionarios que debería ser y son parte del sector seguridad Norteamericana y que son fundamentales para tener precisamente una idea acabada de cómo tiene que estar diseñado el estado en materia de narcotráfico, terrorismo y otras cosas, que no son nada menos y nada más, que por ejemplo el trabajo del Secretario de Justicia, el Secretario de seguridad interior y el Secretario de Defensa.

Los estados no son una cuestión religiosa o ideológica, los estados son una organización compleja y por lo tanto tienen que tener una mirada compleja para su conducción Y eso es lo que falla y lo que hemos visto en el desfile, es ese juego de niños arriba de un tanque que en realidad aterra. Yo como experto lo veo y quedo aterrado porque toda la conducción del Estado está en manos de alguien que está jugando, no en alguien que está conduciendo y todos los detalles valen porque un gobierno tiene gestos y tiene hechos y ambos gestos y hechos conjugan y dan lugar a la gobernanza y este gobierno a 8 meses de haber ejercido su mandato falla en esto y carece de gobernanza y tiene una fragilidad de gobernabilidad, dos cosas distintas son la razón por la cual la Argentina tiene una vulnerabilidad extrema y alguien que quiere el bien para su patria, que quiere el bien para su país que quiere el bien para la comunidad completa, tiene que estar atento a estas cuestiones. Ese es el mayor legado o cuestión que le puedo acercar al gobierno con toda buena intención que le vaya bien.

