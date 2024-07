Noa y Nir Baranes son la pareja asesinada en el ataque de Hezbolá – Sus tres hijos los despiden

Noa y Nir Baranes son las víctimas del mortal ataque con cohetes de Hezbolá de ayer en los Altos del Golán. La pareja, del kibutz Ortal, ambos de 46 años, deja tres hijos informó el kibutz.

Murieron cuando un cohete de Hezbolá impactó su automóvil cerca del cruce de Nafah, justo al sur de su ciudad natal. Hezbolá afirmó haber atacado una base militar cercana.

Una carta de despedida de Matan Baranes para sus padres:

“No tengo palabras para describir lo herido y confundido que estoy. Siento que no me han dicho lo suficiente. No lo puedo creer. Gracias, mamá y papá, por darme la mejor vida que existe. Me enseñaron tantas cosas por las que hoy soy fuerte. Sé que están orgullosos de mí desde allá arriba y estoy seguro de que están diciendo: “Vaya, qué familia tenemos”. Quería pedirles perdón si los lastimé. Ustedes son el aire de mi aliento, personas puras de mente y cuerpo. Buena gente que siempre ayudó a todos, gente divertida con la que cada minuto es alegría y risas. Extraño nuestros chistes internos. Siempre recordaré que Baranes es una marca. En una palabra: gracias”.

