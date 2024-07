Fue rehén de Hamas junto a su madre, asesinaron a su padre – Algo cambió cuando las FDI la recibieron: Noga Weiss se graduó con honores

Noga Weiss de 19 años fue rehén de Hamas junto a su madre, asesinaron a su padre y secuestraron el cadáver que aún se encuentra en Gaza. Fue liberada del cautiverio de Hamás en noviembre después de 50 días. Ayer se graduó con honores del curso de Bienestar del Soldado

Tuve muchos pensamientos de antemano: “El día de mi liberación, al ver soldados con uniformes de las FDI, fue la primera vez [desde el 7 de octubre] que me sentí segura, así que eso cambió algo en mí”. Durante el entrenamiento, me sentí cada vez más en paz con mi decisión y hoy termino el curso con una sensación de victoria. Estoy emocionada por lo que depara el futuro y por sentir que he tenido un impacto en los soldados”. Noga se graduó del curso con honores.

Esta es la historia que cambió su vida para siempre:

Noga estaba con sus padres en su casa del Kibbutz Be’eri cuando miles de terroristas liderados por Hamas invadieron Israel el 7 de octubre.

“Me rodearon unos 40 terroristas con Kalashnikov. Me ataron las manos a la espalda. Mientras me llevaban, vi los cadáveres de personas que conocía del kibutz. A los minutos me subieron a un auto y comenzaron a manejar”, recordó a Canal 12.

Miles de palestinos, incluidos niños, vitorearon cuando el vehículo entró en las calles de Gaza e intentaron golpearla y tirarle del pelo a través de las ventanillas rotas. “No entendía por qué demoraban en dispararme y ya”, dijo.

Los terroristas la trasladaron por varias casas durante su cautiverio, siempre vestida con hiyab, y le dijeron que tomara la mano de su captor para que los espectadores creyeran que estaban casados y no que eran rehenes israelíes.

“Nos trajeron cartas para jugar y me dije: ‘Jugaré con ellos y haré lo que quieran mientras no disparen’. Sus estados de ánimo cambiaban muy rápidamente. En un momento jugaban con nosotros y se reían y al siguiente entraban con una pistola. Siempre había que complacerlos”, dijo Noga.

Sus captores hablaban constantemente de que Israel les pertenecía y que ella era una ocupante. Uno de ellos le dijo que era maestro de escuela primaria y que los israelíes lo habían expulsado injustamente de su casa.

Después de varios días en cautiverio, su captor de Hamas le profesó a Noga su amor y le dijo que llevaría a su madre a su departamento para que ella pudiera darle su aprobación a su matrimonio.

Más tarde entró en el departamento una mujer de aspecto árabe. Noga no se dio cuenta de inmediato de que era su propia madre. “Pensé que la habían asesinado, pensé que estaba sola. De repente, ella estana viva y yo no estaba sola”.

Incluso después de que su madre dejó en claro que no aceptaría el matrimonio, Noga tenía la idea de que la dejarían en Gaza para siempre con su captor de Hamas.

“La gente no comprende el sentimiento de miedo”, dijo Noga. “Estuve 50 días, 24 horas al día, 7 días a la semana, con el pensamiento de que se cansarían de mí y simplemente me dispararían o que al final no me necesitarían, o que nos dispararían mientras dormíamos en medio de la noche”.

Noga dijo que no podrá llorar la muerte de su padre mientras 133 rehenes permanezcan en Gaza. “Han estado allí durante un tiempo indescriptible. En un momento nos trajeron una botella de agua de medio litro para dos días. No puedes sobrevivir así durante 200 días”.

Si bien ha perdido gran parte de su fe en las FDI, que no estaban allí para protegerla a ella y a su familia el 7 de octubre, Noga planea alistarse el próximo mes.

“El día de mi liberación, al ver soldados con uniformes de las FDI, fue la primera vez [desde el 7 de octubre] que me sentí segura, así que eso cambió algo”, dijo.

