El jefe del Mossad dice que las partes sólo están negociando la liberación de 40 rehenes por ahora: informe

David Barnea dice que no hay posibilidad de asegurar la libertad de todos los cautivos en un acuerdo único con Hamás; Se informa que grupo terrorista rechaza propuesta de Estados Unidos y trabaja en su propia sugerencia.

El principal funcionario de Israel involucrado en las negociaciones para un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos en Gaza dijo a los ministros del gabinete que liberar a los 133 cautivos y restos en un acuerdo único de tregua sería imposible y que, en el mejor de los casos, se podría liberar a 40 personas, según un informe del miércoles.

El comentario del jefe del Mossad, David Barnea, según las noticias del Canal 12, se sumó a una avalancha de informes sobre las conversaciones indirectas en curso en El Cairo entre Israel y Hamás, incluidos indicios de que el grupo terrorista había rechazado una propuesta estadounidense para un acuerdo gradual y en su lugar ofrecería su propio plan.

“En este momento, no podemos recuperarlos a todos”, dijo Barnea a los ministros durante una reunión de alto nivel en la que se discutieron las negociaciones el martes por la noche, informó el Canal 12. Dijo que la oferta que ahora está sobre la mesa era “un acuerdo humanitario para 40 rehenes”, refiriéndose a mujeres, niños, ancianos o aquellos que requieren atención médica.

Los informes han indicado que las partes están negociando un acuerdo gradual en el que los mencionados anteriormente serían los primeros liberados, seguido de nuevas concesiones israelíes a cambio de mujeres soldados, y luego tropas masculinas y civiles y finalmente los restos de los aproximadamente 30 rehenes que se pensaba haber sido asesinado.

Según el informe, Barnea estaba respondiendo al Ministro David Amsalem, quien dijo que se opondría a un acuerdo gradual. Amsalem confirmó su postura en una entrevista con la Radio del Ejército el miércoles, diciendo que liberar sólo a algunos de los rehenes haría más difícil sacar al resto.

El informe televisivo dijo que a los ministros se les dio a entender que había “una baja probabilidad” de que Hamás aceptara la actual propuesta estadounidense de un acuerdo de tregua con rehenes.

Las negociaciones que se están llevando a cabo en El Cairo con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar tienen como objetivo llegar a un acuerdo que garantice al menos un alto el fuego temporal de varias semanas durante el cual los rehenes serían liberados. Se esperaría que Israel aumentara aún más la ayuda humanitaria a Gaza y liberara a cientos de prisioneros de seguridad palestinos que ha encarcelado, incluidos asesinos.

Si bien Hamás ha insistido en que cualquier alto el fuego sea permanente y que todas las tropas se retiren de Gaza, los informes han indicado que el grupo terrorista estaría dispuesto a seguir adelante con la liberación de los primeros 40 rehenes antes de que Israel se comprometa a poner fin a la guerra y retirar todas las tropas.

Sin embargo, según los funcionarios, la exigencia de que se permita a los habitantes de Gaza un acceso irrestricto para regresar al norte de la Franja, a la que Israel se opone, sigue siendo un punto de conflicto clave.

“Si no hay otra opción que devolver a los residentes del norte de Gaza para recuperar a los rehenes, entonces hay que hacerlo”, dijo la ministra de Transporte, Miri Regev, en la reunión. “Al final regresarán [al norte] de todos modos”.

A los funcionarios israelíes les preocupa que un regreso total al norte de la Franja, donde el ejército pasó meses expulsando a Hamas de su base de poder en la ciudad de Gaza, le dé al grupo terrorista una oportunidad para restablecer el control.

El Ministro de Justicia, Yariv Levin, dijo que se oponía a ceder en la demanda, informó el Canal 12. “Erosionará los logros de la guerra”, afirmó.

La guerra estalló el 7 de octubre cuando el grupo terrorista palestino Hamas llevó a cabo un ataque devastador contra Israel que mató a 1.200 personas. Otras 253 personas fueron secuestradas durante el ataque, algunas de las cuales fueron liberadas durante una tregua de una semana en noviembre. Otras 129 personas secuestradas el 7 de octubre permanecen cautivas junto con otras cuatro retenidas durante casi una década. Israel cree que al menos 36 de los cautivos ya no están vivos.

Funcionarios israelíes dijeron a Reuters que Jerusalén había aceptado hacer concesiones sobre el regreso de los palestinos al norte del enclave, pero creen que Hamás no quiere llegar a un acuerdo.

Dos funcionarios con conocimiento de las conversaciones dijeron que según la propuesta estadounidense de tregua, Israel permitiría el regreso de 150.000 palestinos al norte de Gaza sin controles de seguridad.

Los funcionarios también dijeron que Israel estaba exigiendo a Hamás que diera una lista de rehenes mujeres, ancianos y enfermos que todavía mantiene con vida.

Según informes difundidos por varias cadenas de televisión israelíes el miércoles, Hamás ha afirmado que tiene acceso a menos de 40 cautivos vivos que no son soldados ni hombres en edad militar y, por lo tanto, reduciría el número de rehenes que está dispuesto a liberar.

La emisora ​​Kan, que describió la cuestión como el mayor obstáculo en las negociaciones en curso, citó a un funcionario israelí que insiste en que Hamás tiene, de hecho, 40 cautivos que cumplen los criterios para su liberación.

Un alto funcionario diplomático fue citado por las noticias del Canal 12 acusando al jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, “de demorarse constantemente y oponerse a un acuerdo”.

El Wall Street Journal, citando a mediadores, informó el miércoles que Hamás rechazó la propuesta estadounidense y en su lugar presentará su propia “hoja de ruta” para poner fin a la guerra en Gaza.

El periódico informó que el principal problema de Hamás es que la propuesta estadounidense no incluye una referencia al fin de la guerra. El grupo presentará su propia propuesta a finales de esta semana, basándose en una oferta anterior, informó el periódico.

Un funcionario israelí citado por el Journal dijo que Jerusalén tampoco apoyaba totalmente la propuesta estadounidense, que consideraba que favorecía demasiado a Hamás, pero que estaba dispuesta a utilizar la oferta como base para las conversaciones.

El funcionario dijo que Israel está abierto a utilizar la contrapropuesta de Hamas como base para “negociaciones serias”, siempre y cuando la propuesta avance en los esfuerzos.

Un informe anterior del periódico libanés Al-Akhbar, citando “fuentes involucradas en las negociaciones en curso”, dijo que Hamás ha dicho a Qatar y Egipto que no está interesado en ninguna discusión adicional a menos que se cumplan sus demandas.

“Los partidos árabes e internacionales no lograrán modificar la posición”, dijo una fuente a Al-Akhbar.

El jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, insistió en que la muerte de tres de sus hijos en un ataque aéreo israelí tampoco influiría en la posición de Hamás.

En declaraciones a la emisora ​​qatarí Al Jazeera, Haniyeh sugirió que el ataque, en el que también murieron cuatro de sus nietos, era un intento de cambiar la postura negociadora de Hamás.

“Si creen que esto obligará a Hamás a cambiar sus posiciones, se engañan”, afirmó.

Ni el primer ministro Benjamín Netanyahu ni el ministro de Defensa, Yoav Gallant, fueron informados del plan para llevar a cabo el ataque con anticipación y el gabinete de guerra no lo discutió, dijo una fuente israelí a The Times of Israel.

Las FDI dijeron que los tres hijos eran terroristas de Hamás y estaban “en camino a llevar a cabo actividades terroristas” cuando fueron atacados.

Como resultado del ataque, las negociaciones en curso para una tregua temporal en los combates y la liberación de los rehenes aún retenidos por Hamas en Gaza podrían verse amenazadas, dijo el funcionario, añadiendo que aún era demasiado pronto para conocer todas las implicaciones.

Netanyahu habló el miércoles con las familias de cuatro rehenes árabes para marcar el inicio del festival musulmán de Eid al-Fitr, informó el medio Ynet.

Una declaración en nombre de Netanyahu dijo que el primer ministro “habló sobre los esfuerzos para devolver a los rehenes, la esperanza de buenas noticias y su preocupación por los secuestrados y sus familias”.

Netanyahu también habló de “compromiso con el regreso de todos los rehenes y de una acción incesante sobre esta cuestión”, según el comunicado.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai