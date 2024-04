En la ciudad española de León, los lugareños brindan por la Pascua con un cóctel “Mata judíos”

Es la semana antes de la Pascua en León, una antigua ciudad en el noroeste de España, y los lugareños han salido a las calles para tomar vasos de limonada de vino, una festividad anual que a veces se interrumpe con un grito alegre: “Matar judíos”.

La Semana Santa es el período religioso más importante de España. Las celebraciones de León son especialmente espectaculares, marcadas por 10 días de música, sermones y unas 30 procesiones, con unos 16.000 penitentes. También es una temporada alta para los visitantes: en 2002, la Semana Santa de la ciudad fue declarada “Fiesta de Interés Internacional para los Turistas”.

Un elemento fijo de estos días frenéticos es un cóctel leonés elaborado con vino tinto, limones, canela y azúcar, a veces con naranjas e higos. Aquí se llama “limonada”, y prácticamente todos los bares del Barrio Húmedo, el barrio medieval lleno de vida nocturna de la ciudad, están cubiertos de carteles que anuncian su versión. Es tradición local beber 33 limonadas durante la Semana Santa, que representan la edad de Jesús cuando fue crucificado.

También es una tradición centenaria que los juerguistas que buscan limonadas digan que van a “matar judíos”.

“Es una expresión aquí”, dijo Margarita Torres Sevilla, profesora de historia medieval en la Universidad de León, a la Agencia Telegráfica Judía. “Por ejemplo, me dices: ‘¿Tomar una copa conmigo? Está bien, vamos a matar judíos’. Otra frase típica de la Semana Santa es: “¿Cuántos judíos has matado? ¿Tres, cuatro, cinco [limonadas]? Oh, has matado a muchos'”.