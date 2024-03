Tres heridos en ataque terrorista contra autos y autobuses escolares en Cisjordania

Las FDI inician la búsqueda del terrorista detrás del asalto a vehículos en la Ruta 90, en la ciudad de al-Auja, en el Valle del Jordán; Un niño de 13 años entre los heridos

Tres israelíes resultaron heridos en un ataque terrorista contra autobuses escolares y otros automóviles en una importante carretera de Cisjordania el jueves por la mañana, dijeron militares y médicos.

El ataque tuvo lugar en la ciudad cisjordana de al-Auja. La ruta 90, la principal arteria norte-sur del valle del Jordán, pasa por la localidad palestina.

Según médicos y autoridades locales, dos autobuses escolares blindados y al menos dos coches fueron alcanzados en el ataque cuando circulaban por Al Auja.

En uno de los vehículos, un hombre de 30 años recibió un disparo y quedó en estado de moderado a grave y otro hombre recibió un disparo y resultó levemente herido, dijo el servicio de ambulancia Magen David Adom.

El Hospital Hadassah Mount Scopus dijo más tarde que la condición del primer hombre había mejorado y ahora se encontraba en condición moderada.

En el segundo vehículo, un niño de 13 años golpeado por fragmentos de vidrio, pero se encuentra en buen estado.

Images reportedly from a bus that came under fire in the attack on the Route 90 highway.

Medics say they have received reports of two people possibly lightly hurt. pic.twitter.com/zR9yNCVRNQ

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 28, 2024