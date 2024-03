“Estados Unidos, con la presidencia de Biden, experimenta una situación de enorme debilidad estratégica en el sistema mundial” – Jorge Castro

El destacado analista internacional Jorge Castro brindó su visión como especialista, sobre la actual situación en la guerra entre Israel y Hamás, en momentos en que el Estado Judío rechaza las presiones internacionales y se propone destruir al grupo terrorista que el pasado 7 de octubre realizó una espantosa masacre dentro del territorio israelí.

Castro precisó que en estos momentos Hamás ha perdido dieciocho de los veinticinco batallones que tenía cuando se produjo su asalto sobre la sociedad israelí el 7 de octubre, y que esto significa que las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel le han infligido aproximadamente veinte mil bajas, lo que significa también que le restan a Hamás cuatro batallones, todos situados en la región de Rafah, y que, por lo tanto la decisión tomada ya por el gobierno israelí del primer ministro Netanyahu, respaldado por la totalidad del Consejo de Guerra y la opinión pública del Estado de Israel, es avanzar en las próximas dos o tres semanas hacia Rafah para terminar de destruir a la organización terrorista que atacó a civiles israelíes el 7 de octubre.

Remarca que todo indica que Hamas cometido un extraordinario error estratégico de apreciación al subestimar claramente la capacidad de respuesta de Israel y de su fuerza de defensa después de la masacre.

La variable independiente de la crisis de Medio Oriente en este momento indicó, es que la decisión estratégica del Estado de Israel y de sus Fuerzas de Defensa encabezadas por el primer ministro Benjamín Netanyahu, es la de concluir el conflicto con la destrucción de los cuatro batallones de Hamás que restan y que están situados en la localidad de Rafa sobre la frontera con Egipto.

Acerca de lo que podría incidir la presión internacional frente a esto, el analista manifestó que no es la primera vez que ocurre que Israel se vea enfrentado a una enorme presión de la comunidad internacional, expresada fundamentalmente por las Naciones Unidas, por un lado, y por el otro, por el propio Estados Unidos, como está ocurriendo en este momento. Lo que queda muy claro esta vez, es la decisión del Estado de Israel de salvaguardar su seguridad estratégica a través de la destrucción de la totalidad del sistema de poder militar de Hamas, que es la variable independiente de la crisis de Medio Oriente. “No hay forma de reducir la decisión tomada por el Estado de Israel de terminar con Hamás en las próximas dos o tres semanas”, sentenció.

El significado estratégico de la masacre del 7 de octubre, en la que la sociedad y el Estado de Israel experimentaron la masacre 1200 integrantes de su sociedad civil, y el secuestro de otras 240 personas en su mayoría de ciudadanía Israelí, llevadas por Hamás a la Franja de Gaza, es que en ese momento el Estado de Israel perdió la capacidad de disuasión, el carácter preventivo que tenía el Estado, y que lo salvaguarda en un sistema de poder como es Medio Oriente. Recalcó que lo único que le puede permitir a Israel sobrevivir, es mantenerse como una potencia capaz de realizar un proceso de disuasión estratégica destinada a destruir los enemigos que se le presentan, y que, hoy el enemigo más importante para Israel es Hamás, quien tiene atrás a Irán que actúa no solo en forma directa, sino también a través de organizaciones que les sirven como Hezbollah, así como últimamente esta corriente de los hutíes en Yemen del norte: “ Israel tiene la necesidad estratégica de adquirir nuevamente la capacidad de prevención y de disuasión estratégica para destruir a las fuerzas de Hamas”, subrayó.

Parecería que Occidente, Estados Unidos, algunos gobiernos europeos todavía no comprenden o no quieren ver, o sienten temor para poder entender esta realidad, y entre otras cosas, presionan a Israel para no continuar adelante con la destrucción del Hamás. Castro explica que Estados Unidos, con la presidencia del presidente Joe Biden, experimenta una situación de enorme debilidad estratégica en el sistema mundial; que en la crisis de Medio Oriente, cuyo epicentro hoy es la guerra entre Israel y Hamás, el debilitamiento de Estados Unidos se manifiesta ante todo en su incapacidad para demostrar el respaldo pleno a Israel en este momento decisivo de la historia del Estado, después de su derrota estratégica que para Israel significó el asalto de Hamás el 7 de octubre.

Señaló que por eso es que las elecciones norteamericanas de este año tienen una importancia mundial, no sólo por el hecho de que Estados Unidos es la primera superpotencia del mundo, sino también porque lo que está en juego es que Estados Unidos recupere o no su fortaleza internacional que es la variable decisiva para establecer condiciones de estabilidad internacional en el mundo de hoy.

“El debilitamiento de Estados Unidos es el factor estratégico central de la crisis que experimenta el sistema de seguridad colectivo en el mundo de hoy”, insistió.

Respecto de la Argentina y su política exterior, con un nuevo gobierno y un nivel de compromiso abierto y manifiesto, justamente con los Estados Unidos y con Israel, Castro señala que Estados Unidos ha realizado un cambio de alianzas en América del Sur. En los últimos cuatro años su prioridad estratégica en América del Sur era Brasil. Y que esto se ha modificado ahora debido fundamentalmente a que el Brasil liderado por Lula se ha transformado en una potencia cada vez más alejada de los intereses y de la estrategia general de los Estados Unidos como nación, sobre todo en Medio Oriente. Y que, además, el gobierno de Lula ha cometido un error estratégico monumental al comparar públicamente el Holocausto con la acción de Israel en la Franja de Gaza. Y que esto ha provocado un extraordinario punto de inflexión en la relación entre Estados Unidos y el gobierno de Brasil. Señaló que, en este mismo momento, la Argentina con el presidente Milei a la cabeza, ha sido el único país de América Latina que se ha aproximado deliberadamente a Israel en medio de una situación de guerra para dar su apoyo incondicional al Estado Judío en el momento en que está puesta en juego su existencia como nación.

Esto es algo que tiene una importancia estratégica mundial y que posiciona a la Argentina como el país de preferencia de los Estados Unidos en América del Sur en este momento. Por lo tanto, lo que hay que advertir, indicó, es que se ha modificado la inserción de la argentina en el sistema internacional y que ahora es el país prioritario desde el punto de vista estratégico para los Estados Unidos en la región. Y agregó que esto abarca no solo al actual gobierno del presidente Joe Biden, sino también en el caso altamente probable de que el próximo presidente de los estados Unidos vuelva a ser Donald Trump.

Redacción: Prof Cita Litvak

Escuche la nota completa.

