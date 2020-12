Cromañón: “Que sigan ocurriendo tragedias es culpa del poder judicial”

Se cumple el aniversario número 16 de la tragedia de Cromañón en el barrio porteño de Once. Para ello, Radio Jai habló con Diego Cocuzza, uno de los sobrevivientes y principal referente de la ONG “No nos cuenten Cromañón”, quien dio detalles acerca de la causa y contó como será el acto conmemorativo para recordar a las víctimas.

“La causa ya está terminada y la mayoría de las condenas se han cumplido”, explicó. Además, dijo que “cada uno tiene su experiencia personal y es muy distinto depende de la contención que cada uno haya podido tener”. “Por parte del Estado no hubo ningún tipo de contención adecuada, de hecho, se han quitado la vida 17 sobrevivientes en estos 16 años”, contó Cocuzza.

Por otro lado, apuntó contra uno de los poderes del Estado. “Que sigan ocurriendo tragedias es culpa del poder judicial, que fue el que se encargó de contarle a la sociedad que Cromañón pasó porque había un pibito de 24 años cantando en un escenario”, señaló. Y prosiguió: “Si no conocemos las verdaderas causas de lo que ocurrió, los errores se vuelven a cometer”.

También hizo referencia a Callejeros, la banda que dio un show el día de la tragedia, y los defendió ya que afirmó que la música no tiene la culpa en absoluto. “Los músicos ese día fueron a dar un show a un lugar habilitado por el Gobierno de la Ciudad. Los sobrevivientes creemos que no hay responsabilidad penal en ir a cantar, porque la música no es lo que provocó que Cromañón ocurra, sino que hubo coimas por parte del dueño del lugar hacia el Estado”, estableció Cocuzza.

Hoy habrá un acto de conmemoración a las víctimas de aquel 30 de diciembre de 2004. “Habitualmente lo hacemos en el obelisco, pero hoy será vía streaming por la pandemia del coronavirus”, confirmó. Y dijo que, para quienes quieran formar parte, “pueden ingresar en el canal de YouTube de la organización que es ´No nos cuenten´, y sino en la página donde vamos a transmitir que es homenaje.nonoscuenten.com.ar”. Comenzará a las 17:00 y tendrá una duración de cinco o seis horas en la que tocarán 16 bandas de distintos géneros.

“Con esto queremos mostrar que Cromañón no es algo que le pasó al rock nada más, sino algo que le sucedió a la sociedad entera y que no depende de un género musical sino de que las cosas se hagan realmente bien por parte de quienes deben cuidarnos”, concluyó Cocuzza

