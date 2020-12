Peligrosos entrenamientos de grupos terroristas

En las últimas horas se dio a conocer que grupos terroristas realizaron ejercicios de entrenamiento en el cual se dispararon hacia el mar algunos misiles y sobrevolaron drones. Por tal motivo, Itzik Horn, periodista en Israel, habló con Radio Jai y contó como se vivió tal situación desde Sderot, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza:

“Fue una operación muy publicitada por todos los medios en la franja de Gaza y por todos los medios de los países árabes que tienen corresponsales en la franja de Gaza. Las Fuerzas Armadas conjuntas de la franja de Gaza, lo que ellos llaman de la resistencia, ósea todas las organizaciones terroristas habidas y por haber que nosotros conocemos, que el mundo conoce y que no conoce están en la franja de Gaza hicieron un operativo militar un entrenamiento, incluso tiraron misiles al mar”, sorprendió Itzik.

A pesar de que el entrenamiento no fue dirigido hacia Israel, generó preocupación en el territorio: “Hubo una alarma de Tzeva Adom, color rojo, en el límite sur de la franja. Finalmente hubo un disparo, pero no cayó en territorio israelí entonces, el ejercito de Israel no respondió al ataque. Pero hoy durante todo el día hubo ejercicios en conjunto de Hamas y la Yihadista islámica y de todas las organizaciones armadas terroristas que funcionan en la franja de gaza”. Además, Horn agregó: “También hubo comandos marítimos que practicaron todo tipo de cuestiones, también de secuestrar soldados y ataques de Israel desde el mar y la pregunta que uno se hace es: ¿Por qué ahora? A lo cual yo contesto, lo que uno se imagina o piensa: – primero por la situación con el coronavirus, que está bastante complicada en la Franja de Gaza y es una manera de desviar la atención del tema del coronavirus y la crisis económica. Así le demuestran a la población que están dispuestos a lo que haga falta y segundo, en estos últimos días aparecieron fotos de Soleimani, el jefe de las brigadas Quds del ejercito iraní, recordando la fecha de su eliminación y es obvio que Irán esta detrás de esto con dos mensajes: uno para Israel, que no vaya a ser cuestión que la época pre electoral, a alguno se le ocurra hacer algo en la Franja de Gaza y el segundo para Trump, para decirle también que cerca del final de su mandato quiere hacer algo con Irán o algo que tenga que ver con los palestinos o con la franja de gaza, ellos están preparados”.

Al ser consultado por la preocupación que este entrenamiento pudo generarle al ejercito israelí, Itzik respondió: “Hay que tener tomar en cuenta qué acá la ecuación no es uno a uno, no es el Ejército de un país contra el Ejército de otro país. No dejan de ser organizaciones terroristas, no dejan de ser gente que no tiene ningún tipo de racional por el cual funcionan, digamos que no hay nada nuevo que la inteligencia Israelí no sepan, quizás mostraron algunas cosas; aparte creo que es deliberadamente los filmaron y lo difundieron por todas partes. Yo creo que el poderío no está preocupado, sí puede ser quizás algún tema de la aparición de alguna que otra nueva unidad de combate entre las fuerzas terroristas que a lo mejor Israel no tenía conocimiento”, sorprendió. El miedo a que un nuevo ataque pueda ocurrir y este sea el entrenamiento, siempre está, aunque el entrevistado aseguró: “Si esto es el preludio de algo que va a pasar, no se olviden que hace unas semanas yo informe también que siguen las tratativas por la liberación de prisioneros, así que yo creo que también puede ser una manera de presionar a Israel para que se apure el tema de la negociación aunque generalmente uno siempre el tema de la paciencia se lo se lo adjudican a los árabes y no los israelíes, pero bueno eso es lo que tenemos, eso estuvo estos días esperemos que el 31 no decidan tirar cohetes para festejar la llegada del año nuevo”.

Sin dejar de lado la importancia política de Israel y teniendo en cuenta que se acerca la cuarta elección en menos de dos años debido a la disolución de la Kneset, Itzik adelantó: “Van a haber dos conferencias de prensa una de Ron Huldai, el alcalde de Tel Aviv, que está por anunciar la formación de un nuevo partido político con el cual va a participar de la próxima contienda electoral con un refuerzo muy importante que es Avi Nissenkorn que hasta ahora ejercía el Ministerio de Justicia en nombre de Ohana al cual Gantz ya le pidió que renuncie porque se informó que se va a otro partido y no puede seguir representando a Kajol Laván. Al mismo tiempo, quizás para contrarrestarlo, Benny Gantz va a dar una declaración a la prensa de qué va a pasar con él y con Kajol Laván que cada día algún otro lo deja. Si bien sigue estando rodeado de su círculo íntimo, no se sabe qué va a pasar y hay un gran signo de interrogación: quién es el número dos o era el número dos de Benny Gantz, por que el actual ministro de Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi hasta ahora guarda un silencio de radio muy interesante”.

Para finalizar y ante la consulta sobre una posible primera mayoría por parte de la lista árabe unida, Itzik afirmó que eso no va a pasar: “Netanyahu, inteligentemente como lo que hay que reconocerle a su favor, que es un maestro en la política, logró introducir una cuña, el ala más dura islámico dentro de la lista árabe unida que son varios partidos que han participado en tres Kneset como lista árabe unida, hay en estos momentos una fractura porque el líder de una de las fracciones simplemente acordó con Netanyahu algunas cuestiones presupuestarias y por ahora no estuvo apoyando en el Parlamento, así que no hay ninguna posibilidad de que la lista árabe unida sea la primera mayoría”. A pesar de eso, no tuvo dudas al confirmar: “Hay muchos israelíes de izquierda o lo que queda de la izquierda qué están decepcionados con los partidos tradicionales, por lo que pueden llegar a votar a la lista árabe unida, pero es prácticamente imposible”. Para finalizar, recordó como se encuentran las encuestas: “todas las encuestas dan que el bloque de la derecha, que sería el Likud, más Gideon Sa’ar y Yamina, con la ortodoxia tanto ashkenazi, cómo sefaradí, van a tener la posibilidad de formar Gobierno. Incluso la ortodoxia sefaradí ya informó que ellos van a fuego y a lo que sea, contra viento y marea, ellos van a apoyar a Netanyahu”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.