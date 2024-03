Perú detiene a un iraní acusado de planear atentado contra un blanco israelí

La policía de Perú anunció el arresto de un ciudadano iraní que supuestamente era miembro de la Fuerza Quds de Irán y presuntamente había planeado matar a un ciudadano israelí en el país sudamericano.

El general Óscar Arriola, jefe de la policía peruana, dijo en una conferencia de prensa que Majid Azizi, de 56 años, fue arrestado el jueves en Lima, junto con dos ciudadanos peruanos.

Arriola dijo que las autoridades frustraron el ataque contra el israelí. No identificó el objetivo previsto por razones de seguridad. La policía sigue buscando a un tercer peruano que creen que estuvo a cargo del complot para matar al israelí, dijo.

Arriola dijo que Azizi ingresó a Lima el 3 de marzo y que fueron alertados sobre él por oficinas de inteligencia extranjeras.

The Associated Press no pudo confirmar de forma independiente si Azizi es miembro de la Fuerza Quds. Las autoridades iraníes no hicieron comentarios, y los medios estatales iraníes no reconocieron el arresto el sábado por la mañana.

Irán ha llevado a cabo operaciones de inteligencia en América del Sur en el pasado, particularmente a través de la Fuerza Expedicionaria Quds, o Fuerza de Jerusalén, de su Guardia Revolucionaria paramilitar.

Irán mantiene estrechos vínculos con Venezuela. La Fuerza Quds fue vinculada a un Boeing 747 incautado en Argentina y luego incautado por Estados Unidos. Y lo más notorio es que Argentina cree que Irán estuvo detrás del atentado del atentado contra la AMIA de 1994 que mató a 85 personas.

Esta es la primera vez que las autoridades peruanas anuncian la detención de un presunto miembro de ese grupo.

Arriola dijo que Azizi fue capturado después de retirar dinero de un cajero automático y, junto con los dos peruanos arrestados, permanecerá en prisión durante 15 días por cargos de terrorismo.

El general dijo que el hombre tenía la intención de regresar a Irán el mismo día que fue capturado.

Azizi está casado con una peruana, agregó.

