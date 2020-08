Exministro de Justicia libanés llama a Hezbolá grupo terrorista “asesino”

En medio de la agitación política en el Líbano y los llamados para investigar el papel del gobierno en la explosión que devastó Beirut hace tan solo una semana, el ex ministro de Justicia del país pidió que la persona a cargo de la investigación obtenga protección adicional debido a la amenaza de Hezbolá.

En una entrevista a la cadena Al-Arabiya, Ashraf Rifi, también exdirector general del servicio de policía de las Fuerzas de Seguridad Interna (ISF), llamó a Hezbolá un grupo terrorista que asesina rutinariamente a sus rivales, un medio israelí.

“Debemos esperar a la investigación de la explosión en Beirut”, indicó Rifi, según una traducción del Instituto de Investigación de Medios del Medio Oriente (MEMRI).

“Exigimos una comisión de investigación que pueda proteger al oficial investigador y a los jueces. La sociedad libanesa sucumbe a la voluntad de Hezbolá. Hezbolá podría matar a cualquier juez que concluya que el grupo es responsable. Hezbolá podría matar a cualquier oficial y a su familia”.

“El investigador, ya sea un oficial de las fuerzas de seguridad o un juez, debe obtener protección y también su familia”.

Former Lebanese Justice Minister Ashraf Rifi: Hzibullah Is a Terrorist Organization That Assassinated PM Hariri; Beirut Blast Investigator Must Be Protected from It pic.twitter.com/zw8mlEKAdM

— MEMRI (@MEMRIReports) August 11, 2020