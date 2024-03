Chile le niega la participación a empresas israelíes en la FIDAE

En una decisión inédita y sumamente grave el gobierno de Chile le niega a Israel la participación en la FIDAE (feria internacional de Aires y del espacio) que se llevará a cabo entre el 9 y 14 de abril de este año.

La resolución tomada por las autoridades va en contra de la activa participación de Israel en la feria y de los muchos convenios en materia de seguridad e investigación aeroespacial en los que Chile se ha beneficiado de la expertís y tecnología israelí.

La medida surge en respuesta a una misiva enviada al presidente Boric y firmada por multiples organizaciones de Izquierda.

Sr. Gabriel Boric Font

Presidente de Chile

Presente

(La siguiente carta también será hecha llegar a la ministra de Defensa e instituciones de las FFAA y de Orden)

Del 9 al 14 de abril se realizará en Chile la Feria Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE, que es “la principal exhibición aeroespacial, de defensa y seguridad de América Latina”, como señalan sus organizadores.

Entre los posibles participantes de esta FIDAE 2024 vendrán nuevamente empresas de seguridad y defensa militar de la República de Israel país que actualmente está siendo investigado, por una presentación realizada por Sudáfrica, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por el delito de Genocidio contra el pueblo palestino.

Chile, recientemente, participó ante la CIJ, entregando su opinión consultiva sobre este caso. La representante de Chile, Ximena Fuentes, señaló a la Corte que el Estado de Chile “tiene la responsabilidad de contribuir a fortalecer el estado de derecho en la comunidad internacional”. Señaló también que Chile ha reconocido la existencia del Estado de Palestina y que “esta opinión puede contribuir al proceso de cambiar el status quo, poniendo fin a 56 años de ocupación del territorio palestino y a la realización de los derechos de autodeterminación del pueblo palestino” agregando que, incluso, el Consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución 2334 (2016), condenó la ocupación, los asentamientos israelíes en territorios palestinos y la destrucción de viviendas de la población palestina.

También en su intervención señaló que “Chile se refirió a algunas de las pruebas ante la Corte que demuestran que las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluidas Jerusalén Oriental y Gaza, constituyen violaciones graves y reiteradas del derecho internacional, entre otras cosas, del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de las normas y principios básicos del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, incluida la prohibición de la discriminación racial”.

Por tales razones, las personas y organizaciones que firmamos esta carta pedimos al gobierno de Chile, a las Fuerzas Armadas y de Orden, y ante la evidencia claramente que Israel viola resoluciones de las Naciones Unidas y comete graves violaciones al derecho internacional humanitario:

1 – Que Chile y sus instituciones no compren más armamento, sistemas de defensa o de seguridad de empresas israelíes.

2 – Que Chile y sus instituciones, cancelen o prohíban la participación de militares israelíes, empresas de seguridad o defensa israelíes o sus filiales, en la FIDAE o en otras actividades de cooperación o de entrenamiento conjunto en territorio chileno.

Quisiéramos “en la ruta de los 100 años de la FACH”, a 50 años del golpe de Estado en Chile, que las instituciones armadas y policiales tomaran una postura coherente y consecuente de pleno respeto a los derechos humanos y de las obligaciones de todos los Estados con el Derecho Internacional Humanitario.

Atentamente,

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)

Agrupación de DDHH y Sitios de Memoria de Macul

Agrupación de Ex Presos Políticos de Rancagua

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillan

Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Puerto Montt

Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidios

Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos de Copiapó

Agrupación de Víctimas de Derechos Humanos de San Carlos

Agrupación Derechos Humanos de Maipú

Agrupación Social, Cultural y Deportiva Roto Porteño

ANEF

Asamblea de Derechos Humanos Colchagua

Asociación Chilena de Amistad con la RASD

Asociación de Pensionados y Montepiadas del Ex Servicio Social de Valparaiso

Asociación Victor Jara Malmö, Suecia

Cátedra UNESCO Tolerancia y No Violencia

Centro Cultural Rachel Venegas Illanes

Centro Cultural y Educacional La Nueva Escuela

Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren CEILER

Centro Social y Librería Proyección

Chile Despertó Internacional, Quebec, Canadá

Chile Mejor sin TLC

CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos

Colectivo Contra el Olvido

Colectivo Cultural Resistencia y Dignidad Jacob Cortez

Colectivo de Memoria U.C.

Colectivo Habla Mujer

Comision Chilena de Derechos Humanos

Comisión Chilena de Derechos Humanos de Viña del Mar

Comisión de DDHH Col de Enfermeras

Comisión de Derechos Humanos de Rancagua

Comisión Ética contra la Tortura Chile

Comisión FUNA

Comité Ambiental Comunal de Paine

Comité de Defensa Barrio Matta Sur

Comité Oscar Romero, SICSAL–Chile

Comité por un Chile Digno-Noruega

Comunidad Ecuménica Martin Luther King

Comunidad Teológica del Sur

Consejo Consultivo Vinculante PRAIS Reloncavi

Coordinadora de DDHH Providencia

Coordinadora de DDHH Federación Col Profesionales

Coordinadora ex Presos Politicos de Santiago

Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales

Coordinadora por Palestina, Chile

Corporación Artistas Proecología

Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos

Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU del pueblo

Corporación La Serena Dieciséis de Octubre

Corporacion Memorial Cerro Chena

Corporación Sitio de Conciencia y Memorias para el Nunca Más de la Región de O’Higgins

Cuba información Chile

Departamento de DDHH COLMED Valparaíso.

Departamento de DDHH del Colegio Médico Regional La Serena

Escuela Permanente PRAIS

Federación de Trabajadores de la Salud, FENATS NACIONAL

Fundación Constituyente XXI

Fundación Sembrado la Chispa

Grupo de Memoria Renca de Pie

Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta

Industrial Chile Constramet

Judíxs Antisionistas contra la Ocupación y el Apartheid

La Siembra Colectiva de Cantoras de cueca feminista

Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo

Movimiento en Resistencia Cristian Valdebenito

Movimiento Salud en Resistencia

Movimiento Solidaridad

Mujeres Autoconvocadas 18 de Octubre

Observadores de Derechos Humanos Cascos Azules

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – SOAW Chile

ONG PRIMERAGUA

ONG Renacer PRAIS de Ñuble

Partido IGUALDAD

Peña Permanente de La Granja

Periodistas por Palestina

Trinchera Utopía Biblioteca Popular Coyhaique

Unidos Contra el Asbesto

Union de Ex Prisioneros de Chile (UNExPP)

Israel podría retirar su agregado militar en Chile

La acción no tomó por sorpresa a Israel, que probablemente retirará a su agregado militar en Chile. La relación diplomática y militar de ambos países se había mantenido en buen nivel hasta antes de la llegada de Boric a La Moneda.

No es ningún misterio que se trata de un nuevo acto hostil a Israel del gobierno de Boric, que se inició antes de la respuesta militar del Estado Judío al ataque terrorista lanzado por Hamas contra los poblados del sur del país y que dejó más de 1.200 ciudadanos israelíes asesinados, además de 350 secuestrados.

Consultado por Ex-Ante, el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, señaló que la medida del gobierno de Boric no es una sorpresa. “Desde mi llegada a Chile solo he visto gestos negativos hacia Israel”. En un acto inédito, el presidente Boric se negó a recibir las credenciales de Artzyeli en La Moneda. Tras fuertes críticas terminó retrocediendo y aceptando más adelante las credenciales.

“Este gobierno está perjudicando décadas de buenas relaciones entre los estados de Chile e Israel y también décadas de cooperación en el área de Defensa. Tenemos agregados militares en Chile desde hace más de 50 años y ahora, bajo las nuevas circunstancias vamos a reflexionar si vale la pena mantenerlos aquí o llevarlos a un país más amistoso”.

Chile tiene tres agregados militares en Israel, uno de cada rama de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo Israel ha sido un tradicional proveedor de armamentos para Chile.

“La industria aeroespacial y de defensa de Israel es una de las mejores del mundo”, añadió el embajador. “Acabamos de firmar un acuerdo con Alemania de 4.000 millones de dólares para la defensa de ese país y de Europa”.

Finalmente, respecto de las críticas a la ofensiva militar israelí, afirmó que su país está ejerciendo su derecho a la defensa y que la gran cantidad de muertos de civiles se debe a que Hamás “usa como escudo” a sus propios ciudadanos. “Hamas ha dicho que va a continuar con sus ataques hasta destruir a Israel. Nosotros lamentamos la muerte de civiles, pero Hamas es responsable por eso”, concluyó.

