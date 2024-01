Israel dijo que ofrecerá una pausa de dos meses en la lucha en Gaza por la liberación escalonada de los rehenes

El informe dice que la propuesta no atiende a la demanda de Hamás de poner fin a la guerra, pero parece ir más allá que las ofertas israelíes anteriores, incluida una reducción significativa de las operaciones de las FDI una vez que se reanuden los combates, informó The Times of Israel.

Según se informa, Israel ha presentado una propuesta a través de mediadores qataríes y egipcios que le permitiría aceptar pausar su ofensiva militar contra Hamás durante dos meses, a cambio de una liberación gradual de los 136 rehenes restantes en Gaza.

La propuesta no atiende a la demanda de Hamás de que Israel ponga fin a la guerra por completo, pero parece ir más lejos de lo que Israel ha ido en ofertas anteriores, según el sitio de noticias Axios , que citó a dos funcionarios israelíes.

La oferta se hizo pública mientras el zar de la Casa Blanca para Medio Oriente, Brett McGurk, se encontraba en la región para reunirse con sus homólogos egipcios y qataríes con el objetivo de avanzar en un acuerdo sobre rehenes, dijo un funcionario estadounidense a The Times of Israel.

Israel ahora está esperando la respuesta de Hamás a la nueva propuesta y es cautelosamente optimista sobre las posibilidades de progreso en los próximos días, dijeron los funcionarios israelíes a Axios.

La propuesta israelí informada por el sitio de noticias vería la liberación de los niños restantes, mujeres, hombres mayores de 60 años y rehenes críticamente enfermos durante la primera etapa. En las etapas posteriores se verían mujeres soldados y hombres menores de 60 años que no son soldados, seguidos de hombres soldados y cuerpos de rehenes.

La oferta israelí establece que Israel y Hamás acordarían de antemano cuántos prisioneros de seguridad serían liberados por Jerusalén en cada etapa, antes de celebrar negociaciones separadas sobre los nombres de estos convictos.

La oferta también incluiría una retirada de las fuerzas israelíes de los principales centros de población de la Franja de Gaza y el regreso gradual de los palestinos al norte del enclave, de donde se les ordenó evacuar.

La oferta estipula que Israel no aceptará poner fin a la guerra por completo ni liberar a los 6.000 prisioneros de seguridad palestinos, pero los funcionarios israelíes dijeron a Axios que estaban dispuestos a liberar a un número significativo.

Si se implementan, las operaciones de las FDI en Gaza tendrían un alcance significativamente menor una vez que concluya la pausa, informó Axios.

La oferta es relativamente similar a las que, según se informa, se han presentado desde que terminó la tregua de siete días hace casi dos meses. Hamás ha insistido en que no aceptará liberar a ningún rehén a menos que los combates en Gaza cesen por completo, algo imposible para Israel, ya que dejaría en el poder a quienes orquestaron la masacre del 7 de octubre.

El informe se produjo tras una reunión que el primer ministro Benjamín Netanyahu mantuvo el lunes con las familias de los rehenes, a quienes dijo que “contrariamente a lo que se ha dicho, no existe una propuesta real de Hamás”, según un comunicado emitido por su oficina.

“Les digo esto lo más claramente que puedo, porque hay tantas [afirmaciones] falsas que deben estar torturándolos”, dijo Netanyahu, citado en el comunicado.

“Por otro lado, tenemos una iniciativa [de Israel] y no daré más detalles”, añadió Netanyahu.

El Canal 12 publicó más tarde una grabación de la reunión, en la que se podía escuchar a Netanyahu decir: “Hay una propuesta mía, que también aprobé en el gabinete de guerra. Lo transmitimos y ahora hay, como dicen, un tira y afloja.

“No puedo dar más detalles aquí, pero nuestra propuesta es algo que hemos transmitido a los mediadores”.

Según se informa, durante la reunión se le preguntó a Netanyahu por qué Israel no podía simplemente aceptar poner fin a la guerra para asegurar la liberación de los rehenes restantes y luego reiniciar los combates una vez que los secuestrados hubieran sido devueltos.

El primer ministro respondió explicando que tal acuerdo requeriría que Israel diera garantías a los mediadores estadounidenses, egipcios y qataríes de que no podría dar marcha atrás y violar el acuerdo inmediatamente después de que los rehenes hayan sido liberados, según el Canal 12.

La turbia mención por parte de Netanyahu de una maniobra diplomática israelí se produjo al mismo tiempo que una creciente presión internacional sobre Israel para que pusiera fin a los combates, así como un debate interno cada vez más intenso sobre si la continuación de los combates puede garantizar el regreso de los 136 rehenes restantes, al menos 28 de los cuales están se sabe que fue asesinado.

El domingo, The Wall Street Journal informó que Estados Unidos, Egipto y Qatar están presionando a Israel y Hamás para que acepten un plan integral que pondría fin a la guerra, liberaría a los rehenes y, en última instancia, conduciría a cambio a la normalización total de Israel con sus vecinos. por un camino hacia el Estado palestino.

Netanyahu respondió en una declaración en video, negándose rotundamente a “el fin de la guerra, la salida de nuestras fuerzas de Gaza, la liberación de todos los asesinos y violadores de las [fuerzas] Nukhba y dejar intacto a Hamás”. Estas, dijo el primer ministro, eran las demandas de la organización terrorista palestina.

Los familiares de los detenidos por Hamas, organizados a través del Foro de Familias Desaparecidas y Rehenes, han expresado cada vez más su oposición a la estrategia de Netanyahu, diciendo que los continuos combates están poniendo en riesgo a sus seres queridos. El domingo por la tarde, las familias se manifestaron frente a la residencia privada del primer ministro en Jerusalén para exigir que llegue a un acuerdo para la liberación de los rehenes. El lunes, familiares de rehenes irrumpieron en una sesión del Comité de Finanzas de la Knesset con carteles que decían: “No os quedaréis sentados aquí mientras ellos mueren allí”.

Más de 250 personas de todas las edades fueron secuestradas por Hamás el 7 de octubre, cuando 3.000 terroristas invadieron Israel desde la Franja de Gaza, matando a casi 1.200 personas, en su mayoría civiles, y cometiendo numerosas atrocidades, incluida la utilización de la violencia sexual como arma a gran escala. A finales de noviembre, 105 rehenes fueron liberados durante un “alto el fuego humanitario” de dos semanas mediado por Estados Unidos y Qatar, pero las conversaciones sobre un nuevo acuerdo han languidecido desde que colapsó ese alto el fuego.

