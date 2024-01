El gobierno de emergencia de Israel está al borde del colapso mientras continúa la guerra en Gaza

La pregunta ya no es si se celebrarán elecciones en 2024, sino cuándo.

Por Yanir Cozin / Jerusalem Post

“Los estadounidenses se han dado cuenta de que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu está incapacitado debido a la situación política en la que se encuentra”, me informó la semana pasada un alto funcionario de uno de los partidos de oposición de Israel.

“Además, por temor a la reacción de los votantes, Netanyahu ha llegado incluso a ocultar su transición a la Etapa 3 de la guerra no sólo a su propio gabinete de guerra, sino también al público en general”.

La situación política de Netanyahu ya está agotando la paciencia de la administración Biden , con una sensación cada vez mayor de que están brindando un apoyo considerable sin recibir nada de él a cambio.

Si bien los estadounidenses se ven obligados a tomar en consideración los asuntos políticos de Netanyahu , él, a su vez, no está dispuesto a extender el mismo gesto de buena voluntad hacia el candidato demócrata que actualmente reside en la Casa Blanca, quien enfrenta una desafiante y tumultuosa campaña de reelección.

Hay una razón por la que John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó esta semana que Israel ya ha pasado a un conflicto de baja intensidad en el Norte y se espera que experimente una transformación similar con respecto al Sur.

Esto contradice completamente la afirmación de Netanyahu del día anterior, en la que afirmó que la guerra se ha intensificado en la región sur de la Franja de Gaza. Los estadounidenses están exponiendo el farol de Netanyahu, a pesar de sus intentos de mantener al público israelí en una oscuridad parcial sobre la forma en que se está llevando a cabo esta guerra.

El efecto mariposa de las voces cada vez más intensas de malestar que emanan de Washington está creando ondas que están impactando el panorama político de Jerusalén. Incluso en esta etapa de la guerra, marcada por un progreso lento y por logros militares que no son evidentes para un ojo inexperto, hay espacio para la libertad de pensamiento en términos de las posibilidades políticas que podrían seguir.

La influencia de Gantz sobre la guerra está disminuyendo

Gantz sabía en lo que se estaba metiendo. Al principio lo llamaron ingenuo, pero este es un hombre que ya fue picado una vez antes por el escorpión político que es Benjamín Netanyahu, cuando Gantz se unió al gobierno de unidad de Covid. Llegó a este gobierno actual con los ojos bien abiertos, con la esperanza de que después del 7 de octubre algo hubiera cambiado en el político más experimentado de Israel.

Lo hizo, pero eso no duró mucho. Actualmente, muchos en la esfera política creen que Gantz está ideando su estrategia de salida. ¿Cuándo se irá? Para responder a esa pregunta, debemos comprender la dinámica de poder dentro del gobierno, específicamente dentro del gabinete de guerra.

Gantz y Gadi Eisenkot, un ministro sin cartera, se unieron al gobierno de emergencia para encarnar el gastado eslogan político de “hacer todo lo posible”, contribuir con su parte y participar activamente en el esfuerzo bélico.

Ambos entraron en la arena militar, consiguiendo dos de los cinco escaños en el gabinete de guerra del gobierno de unidad de emergencia nacional, y emergieron como dos de los actores más fundamentales en la gestión de la guerra. Sin embargo, ahora que se cumplen 100 días desde que se unieron, parece que su influencia en la gestión de la guerra está disminuyendo.

Hay varios ejemplos de esto, el más destacado de los cuales gira en torno a la liberación de los rehenes. Han pasado más de 50 días desde que se liberó al último rehén, y parece que Israel avanza cojeando, con pequeñas chispas de esperanza para los 136 rehenes que siguen cautivos en Gaza en túneles y lugares secretos, que van aumentando, luego descendente. Cada pocas semanas, Hamás publica vídeos sádicos adicionales que a menudo revelan la trágica noticia de que algunos rehenes más han sido asesinados.

Eisenkot cree que es hora de detenerse y considerar hacia dónde debe dirigirse la máquina de guerra y si las victorias que Israel ha logrado hasta ahora han llegado a un punto que justifique considerar un alto el fuego a cambio de la liberación de los rehenes.

Ha sostenido que, como mínimo, debería explorarse esta opción.

“Tenemos que dejar de mentirnos a nosotros mismos”, afirma Eisenkot. “Debemos ser valientes y aspirar a un acuerdo aceptable que lleve a todos los rehenes a casa. El tiempo se acaba y cada día que pasa pone sus vidas en mayor peligro. No podemos seguir ciegamente la misma estrategia mientras los rehenes sigan en cautiverio. Ahora es la etapa crítica en la que se deben tomar decisiones audaces. De lo contrario, también podemos tirar la toalla”.

Hasta ahora, Eisenkot ha sido percibido como un político algo corriente, que no llama mucho la atención debido a su percibida neutralidad y falta de carisma. Sin embargo, en las últimas semanas ha ido ganando prominencia, ya que articula opiniones que resuenan en el sentimiento público. En mi opinión, si se llevara a cabo una encuesta de popularidad ahora, Eisenkot, que recientemente enterró a su hijo asesinado en Gaza, obtendría altos índices de aprobación.

Volviendo a la discusión sobre el gabinete de guerra, Eisenkot y Gantz se enfrentan al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y a Netanyahu, quienes creen que ejercer la fuerza militar es la clave para vencer a Hamás y asegurar la liberación de nuestros rehenes, haciéndose eco de la estrategia que precedió a la liberación de rehenes anterior.

Sin embargo, han pasado 50 días sin avances significativos. Esta cuestión podría convertirse en un punto de Arquímedes que podría obligar a Gantz y Eisenkot a retirarse del gobierno.

Mientras tanto, ambos sienten que todavía tienen influencia sobre las decisiones, y mientras los soldados de las FDI sigan luchando en Gaza, la guerra debe continuar.

Además, dimitir en esta coyuntura conlleva importantes riesgos políticos, ya que tal decisión podría interpretarse como una elusión de responsabilidad de Gantz y Eisenkot, lo que podría dañar críticamente el número de escaños que el actualmente popular partido Unidad Nacional podría obtener en el futuro.

Netanyahu, por supuesto, es muy consciente de estas consideraciones y ha estado trabajando activamente para ejercer control. Como hemos descrito en el pasado, Netanyahu es el tipo de político que nunca deja de planificar el día después. Es decir, su día después.

¡Para lograrlo, se ha centrado en fortalecer su coalición, ya que lo que es aceptable en tiempos normales, no lo es en tiempos de guerra, ya que el primer ministro ha encontrado poco espacio para tomar medidas en el gabinete.

Si bien se han programado reuniones del gabinete de guerra para abordar cómo será el día después de la guerra para Israel, aún no se ha llevado a cabo una discusión exhaustiva sobre este asunto. De hecho, altos funcionarios de las FDI han señalado que si el gobierno no adopta una postura pronto, las FDI se verán obligadas a regresar a áreas que ya habían conquistado y luego abandonado.

Netanyahu pospone el debate para el día siguiente

¿Por qué Netanyahu pospone esta discusión?

Cada vez da una excusa diferente. Una vez fue debido a la disputa de los ministros Miri Regev y David Amselem con el jefe del Estado Mayor de las FDI. En otra ocasión, afirmó que esa reunión interferiría con otra cuestión más importante: la defensa de Israel de su caso en La Haya.

Netanyahu temía que los ministros Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir abogaran por el reasentamiento de la Franja de Gaza y el exilio de todos los palestinos allí, lo que podría socavar la política oficial de Netanyahu, que establece que Israel no tiene intención de obligar a los palestinos a abandonar Gaza.

Estoy analizando esta cuestión desde un punto de vista político, ya que Gantz ha estado abogando durante semanas por mantener un debate sobre la guerra en Gaza y sus implicaciones para Israel, la economía del país y la educación de nuestros hijos. Cada vez, esta solicitud ha sido denegada.

El verbo favorito del primer ministro es “posponer”. ¿Por qué hacer hoy lo que se puede posponer para mañana, o para el día siguiente, o para alguna otra fecha no especificada en el futuro? Por lo tanto, a pesar de que Gantz está en el gabinete de guerra, Netanyahu no confía en que él y su pueblo voten a favor de propuestas de largo alcance y, en cambio, se aferra a su base de derecha. El día que Gantz renuncie al gobierno, Netanyahu seguirá necesitando a estos individuos en su bando.

El miércoles pasado, tal vez en un intento de calmar a Gantz, se publicaron dos artículos en los medios casi simultáneamente. Se informó que un alto funcionario del Likud había propuesto a Yair Lapid y también a Avigdor Lieberman unirse al gobierno a cambio de carteras prestigiosas, sugiriendo incluso que podrían desempeñar el papel de Ben-Gvir.

Ambos rechazaron la oferta, cada uno por sus propias razones: Lapid porque no está dispuesto a formar parte de un gobierno liderado por Netanyahu; Liberman desde el Likud se negó a permitirle unirse al gabinete de guerra.

El hecho de que ambas noticias se publicaran casi simultáneamente plantea la posibilidad de que haya personas dentro del Likud que iniciaron esta medida como señal a Gantz de que existen alternativas para reemplazarlo en caso de que decida abandonar el barco.

Sin embargo, muy rápidamente, como muchas otras maniobras recientes orquestadas por Netanyahu, los rápidos rechazos de Lapid y Liberman subrayaron la probabilidad de que se tratara de otro giro.

La conclusión es: ¿este gobierno de emergencia durará mucho más? El entendimiento predominante es que no será así, y con las cada vez menores perspectivas de un nuevo acuerdo de rehenes, aumenta la probabilidad de que el gobierno de emergencia se disuelva. Los recientes rumores sobre contactos serios entre Estados Unidos y Qatar son una de las razones por las que Gantz y Eisenkot eligen permanecer en el gobierno, ya que sin ellos creen que no habría muchas posibilidades de llegar a un nuevo acuerdo para liberar a los rehenes.

Además, y esto parece ser cierto, los dos se preguntan qué diferencia habría si dimitieran. ¿Eso conduciría a unas nuevas elecciones? ¿Haría caer al gobierno? Incluso si Gantz y Eisenkot renunciaran, lo más probable es que Gideon Sa’ar, líder del partido Nueva Esperanza, que forma parte del bloque de Unidad Nacional, permaneciera.

Volviendo a Gantz y Eisenkot, son muy conscientes de que no les esperan oportunidades tangibles en el sector privado, y que su popularidad actual en las encuestas podría disminuir y eventualmente disiparse. Mientras tanto, los parlamentarios del Likud se quejan del liderazgo de su partido y, sin embargo, la guerra, su escaño y su posición les impiden desviar su apoyo de Netanyahu.

El panorama político actual indica que si el gobierno de emergencia con el bloque de Unidad Nacional colapsara, el bloque de 64 miembros de Netanyahu aún podría regresar al poder.

Sólo una fuerte oposición interna dentro del Likud podría potencialmente romper el estrecho gobierno de derecha y conducir a elecciones o la formación de un gobierno alternativo con un líder diferente dentro del Likud, que podría obtener apoyo tanto dentro del Likud como dentro del Likud. como de los partidos de oposición. En la actualidad, este último escenario parece improbable y casi todo el mundo habla de elecciones.

La pregunta ya no es si habrá elecciones en 2024, sino cuándo en 2024. La mayoría de los miembros de la coalición no tienen ningún deseo de celebrar elecciones en el corto plazo, ya que ya tienen su presupuesto para el año, han asegurado buenas posiciones y no tienen prisa por dejar que el pueblo exprese su opinión, a pesar de que tantos israelíes están sufriendo ahora.

Todos, excepto quizás Ben-Gvir, quien a pesar de su colosal fracaso a la hora de frenar el crimen en Israel sigue ascendiendo en las encuestas. Parece que la guerra en curso y la distribución de armas a los equipos de emergencia están jugando a su favor.

Al final, un nuevo plan de liberación de rehenes tiene el potencial de alterar profundamente el panorama político, manteniendo a Gantz y Eisenkot en el gobierno y provocando un cambio estratégico en la gestión de la guerra y en nuevos objetivos.

Sin embargo, esto requeriría que el primer ministro se dedicara a lo que más le desagrada: tomar decisiones decisivas y difíciles. Netanyahu prefiere mantener discusiones largas, tomarse mucho tiempo para pensar en todos los escenarios y abstenerse de tomar medidas concluyentes.

Si bien esto funciona bien en política, es mucho menos efectivo cuando la vida de las personas está en juego. En otras palabras, un nuevo acuerdo sobre rehenes podría tener el efecto secundario no deseado de fortalecer el gobierno de emergencia, pero esto sería sólo un efecto secundario, y el objetivo principal es traer a todos los rehenes a casa sanos y salvos.

Traducido por Hannah Hochner.

