“En un verdadero milagro, justo antes de cruzar la valla, los terroristas decidieron liberarlos” Avital, la mujer israelí liberada

Avital Eldjam, la mujer liberada del video de Al Jazera. se encontró en una situación insoportablemente difícil durante el ataque sorpresa de Hamás el sábado pasado. Los hijos de su amiga, desaparecida desde el sábado, fueron capturados por Hamás. Los terroristas dejaron a los niños en manos de Avital durante la toma del kibutz. Avital recordó con dolor los momentos de horror: “Nos sacaron a mí y a los niños de las casas y nos llevaron a la valla que rodea el kibutz. Había una brecha allí y comenzamos a caminar hacia Gaza”. En un verdadero milagro, justo antes de cruzar la valla, los terroristas decidieron liberarlos.

“Nos trasladaron entre casas cuando todo a nuestro alrededor era destrucción, destrucción y un rastro de sangre”, describió el incidente. “Nos llevaron a la valla que rodea el kibutz. Había una brecha allí y comenzamos a ir a Gaza. Los niños, los terroristas y yo, todo el tiempo me decían en inglés ‘rápido, rápido’, continuamos, pasamos la cerca, vimos sus casas.”

En transmisión de televisión, Al-Jazeera compartió una grabación en la que se muestran los momentos en los que una mujer y sus dos hijos fueron puestas en libertad.

Sin embargo, hay versiones que señalan que no se trata de rehenes cautivos en la zona de la franja de Gaza…

Avital contó sobre el momento en que se dio cuenta de que ella y los niños estaban salvados: “Cuando llegamos a Gaza, los terroristas me hicieron señas con las manos para que me fuera, simplemente caminaron hacia Gaza y yo me quedé con los dos niños y me di cuenta de que éramos libres”. Pude regresar a casa, solo a pie con dos niños, estábamos detrás de la cerca perimetral. Negev fue herido en una pierna por metralla, fue valiente. Por una brecha en la cerca entramos a uno de los barrios, llegamos a “Los vecinos del kibutz llamaron a su padre y de allí nos llevaron a las fronteras.

Tras la publicación de la documentación, el portavoz de las FDI en árabe, el teniente coronel Avihai Adrei, respondió: “Después de que el mundo entero vio la fea cara de la organización bárbara que ejecutó a cientos de niños y mujeres inocentes en una terrible masacre, Hamás publica un vídeo propagandístico”. “En su trompeta. Es peor que ISIS y continuaremos atacando con fuerza, sin parar”.

Nota de canal N12 israelí

