Liberman: Israel debería entregar Gaza a Egipto y dividir Cisjordania con Jordania

El líder de Yisrael Beytenu cree que la idea de dos Estados está muerta, la guerra en el Norte es inevitable y Netanyahu debe ser reemplazado ahora sin elecciones.

2 de Febrero 2024

En el futuro, Egipto debería controlar Gaza y Jordania debería hacerse cargo del Área A de Cisjordania y de una pequeña porción del Área B, dijo el jefe del Partido Yisrael Beytenu, el parlamentario Avigdor (Yvet) Liberman, a The Jerusalem Post, mientras exponía su visión de cómo serían las fronteras de Israel sin un Estado palestino.

“Entendemos que esta idea de una solución de dos Estados [al conflicto palestino-israelí] ha muerto. No existe”, dijo Liberman, sentado detrás de su escritorio en su oficina de la Knesset.

“Necesitamos otro enfoque”, afirmó Liberman, y explicó que es ilógico “hacer lo mismo durante muchos años y esperar resultados diferentes”.

Liberman, cuyo partido está en la oposición, habló mientras Israel está bajo intensa presión diplomática para aceptar una resolución de dos Estados, una vez que termine la guerra entre Israel y Hamas.

Liberman, un pensador inconformista diplomático y político de centro de derecha, siempre ha tenido una visión alternativa en lo que respecta a la creación de un Estado palestino. Originario de Moldavia, Liberman emigró a Israel en 1978 y vive en el asentamiento judío de Nokdim.

Parte del pensamiento de Liberman era clásico para un político de derecha. Comenzó su destacada vida política en 1993 como director general del Partido Likud y luego, en 1996, como director general de la oficina del Primer Ministro Benjamín Netanyahu durante su primer mandato. Desde esa posición, fue un activo opositor de los Acuerdos de Oslo, que encaminaron a Israel hacia un acuerdo de dos Estados.

Liberman renunció a su cargo en 1997, creyendo que Netanyahu había hecho demasiadas concesiones a los palestinos, ingresando a la Knesset recién en 1999 como jefe del Partido Yisrael Beytenu que él creó.

Liberman sacó a su partido del gobierno en 2004 para protestar contra el Plan de Retirada que llevaría a Israel a retirarse de Gaza un año después.

Sin embargo, el veterano político apareció en los titulares en 2004 al pronunciarse a favor de dos estados, basados ​​en un mapa territorial que se centraba en retener una cantidad máxima de ciudadanos judíos y una cantidad mínima de árabes israelíes mediante el rediseño de las líneas fronterizas.

Ahora, después de la masacre de Hamás del 7 de octubre en el sur de Israel, en la que 1.200 personas fueron asesinadas y 253 tomadas como rehenes, entiende que esta visión fue un error.

Una nueva visión para la paz palestino-israelí tras la masacre del 7 de octubre

Aunque Liberman se enorgullece de destacarse entre la multitud, señala que no es el único que ha cambiado su posición sobre el conflicto, destacando que entre ellos se encuentra el ex secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger.

En una entrevista de diciembre de 2023 concedida al sitio web estadounidense Politico en los últimos días antes de su muerte, Kissinger dijo que una resolución de dos Estados ya no era viable y que Jordania debería retomar el control de Cisjordania, que había tenido desde 1948. -1967.

Kissinger dijo a Politico: “Creo que Cisjordania debería quedar bajo control jordano en lugar de aspirar a una solución de dos Estados, que deje a uno de los dos territorios decidido a derrocar a Israel”.

Liberman dijo que ahora le gustaría volver a la idea de “una confederación entre Jordania y los palestinos”. Recordó que la Zona C de Cisjordania está dividida en tres secciones. Las zonas A y B están bajo los auspicios de la Autoridad Palestina y la zona C, donde se encuentran todos los asentamientos, está bajo control militar y civil de las FDI.

Según el plan de Liberman, “toda el Área A y una pequeña porción de la B” estarían bajo control jordano a través de una confederación, mientras que Israel aplicaría soberanía al resto del Área B y a toda el Área C.

Israel ha pagado un alto precio por Oslo, afirmó Liberman. “Muchos miles de israelíes murieron y resultaron heridos. Todo el mundo debería preguntarse si la situación actual es mejor que antes de 1993 o no”, dijo Liberman.

Su respuesta es negativa, afirmó.

“Como alguien que ha vivido durante muchos años en Judea y Samaria, un colono como [yo], se da cuenta de que cada día la situación empeora en comparación con lo que era en 1993”, dijo.

Es fácil señalar con el dedo a la derecha, dijo, pero hay que preguntarse por qué políticos moderados como la ex ministra de Asuntos Exteriores Tzipi Livni y el ex primer ministro Ehud Olmert, del Partido Kadima, fracasaron.

Es imposible ofrecer más de lo que Olmert hizo durante el proceso de Annapolis de 2007 liderado por Estados Unidos, afirmó Liberman.

Olmert estaba dispuesto a dividir Jerusalén y retirarse a las líneas anteriores a 1967, pero el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se negó, recordó Liberman.

“¿Por qué? Por una sola cuestión”, dijo Liberman, que fue la insistencia en que sea un acuerdo final sin exigencias futuras.

Abbas no toleraría esa contingencia y “no veo a ningún otro líder palestino en el futuro que esté dispuesto a firmar”.

Estos son sólo algunos de los problemas, señaló Liberman, quien acusó a la Autoridad Palestina de ser corrupta e incapaz de gobernar. La Autoridad Palestina “no sabe qué es la gobernanza”, afirmó.

“Abu Mazen (Abbas) y su pueblo han perdido el control incluso en Ramallah”, afirmó Liberman. “Ha llegado el momento de decirles a los palestinos que la idea está terminada. Perdiste tu oportunidad”.

Cuando se trata de Gaza, Liberman había sido a menudo una voz fuerte que pedía a las FDI que restablecieran el control de seguridad. Al convertirse en ministro de Defensa en 2016, le presentó a Netanyahu un documento advirtiendo de un posible ataque al estilo del 7 de octubre. Luego renunció a su cargo en 2018 para protestar por una tregua alcanzada entre Israel y Hamás después de un intenso bombardeo de cohetes disparados por el grupo terrorista contra Israel.

Ahora piensa que Israel debería cortar todos sus vínculos con Gaza, un territorio que, en su opinión, debería volver a estar bajo dominio egipcio.

“A fin de cuentas, los egipcios deberían tomar el control… de la Franja de Gaza como mandato de la ONU y la Liga Árabe”, dijo.

“No tenemos otra opción. Todas las demás propuestas que vi… no son realistas. Son misión imposible”.

Lieberman se opone particularmente a cualquier plan de que la Autoridad Palestina recupere el control del enclave después de la guerra. Israel ya había entregado Gaza a la Autoridad Palestina en 2005, sólo para ver a Hamás expulsar a su partido Fatah en un sangriento golpe de estado en 2007, señaló.

Hamás “eliminó a todos los agentes de Fatah y sus figuras clave, algunos de ellos recibieron refugio en Israel y otros fueron asesinados en Gaza.

“Hablar hoy como si la Autoridad Palestina pudiera tomar el control de Hamás no es realista”, dijo Liberman.

Abbas y su partido Fatah ya dependen en gran medida del apoyo de las FDI en Cisjordania, explicó.

Liberman se ha sentido frustrado por los llamados de la comunidad internacional contra los palestinos que abandonan Gaza hacia Egipto, explicando que todos aquellos que quieran deberían poder dirigirse al menos al Sinaí.

La comunidad internacional y los Estados árabes moderados deberían invertir en la construcción de una nueva ciudad para los palestinos en esa península, lo que también podría revitalizar la zona, explicó Liberman. Esto puede ir acompañado de zonas industriales y manufactureras, dijo.

Independientemente de quién tome el control de Gaza, dijo, todos los bienes que ingresan al enclave deben pasar por Egipto y no por Israel. La comunidad internacional y los palestinos se han opuesto a tal medida en el pasado, para preservar el vínculo entre Cisjordania y Gaza, por temor a que conectar el enclave con Egipto dañara el potencial de un Estado palestino.

“No entiendo por qué volvemos a utilizar el puerto de Ashdod para los bienes y necesidades [de Gaza] cuando en Egipto existe el puerto de Al-Arish. Todo lo que necesiten, por favor tráiganlo a través de Al-Arish”, dijo.

Lieberman se encuentra entre quienes creen que Israel no debería proporcionar ayuda humanitaria a los palestinos de Gaza, argumentando que le roba al gobierno una importante palanca de presión para garantizar el regreso de los rehenes.

“Perdimos toda nuestra influencia. Si lo tienen todo, comida, combustible y agua, ¿cómo se les puede presionar? él dijo. “Toda la asistencia humanitaria fortalece a Hamás”, dijo Liberman.

El jueves bajó al cruce de Kerem Shalom, por el que entran camiones con mercancías a Gaza, y pidió que se cerrara el cruce.

“Es inmoral”, dijo, al señalar el acuerdo según el cual Israel amplió la cantidad de ayuda médica a Gaza, a cambio de un acuerdo de Hamás de que se entregarían medicamentos a los más de 100 cautivos retenidos allí. Nunca se proporcionó ninguna prueba de la entrega del medicamento.

“Hasta el día de hoy no hemos visto ninguna prueba de que los medicamentos destinados a nuestros cautivos realmente hayan llegado a ellos. No puede ser que la ayuda humanitaria sea sólo para un lado, cuando nuestro lado no la tiene. El gobierno israelí ha fracasado en la protección de los ciudadanos israelíes y ahora en el trato con los rehenes”, afirmó.

Cuando se trata de errores, Liberman, un acérrimo oponente de Netanyahu, dijo que también tiene problemas con la forma en que las FDI entraron tácticamente en Gaza.

Dijo que fue un error desde el principio emprender una campaña militar unilateral en lugar de una campaña multilateral. Las FDI deberían haber abordado el norte de Gaza y tomado el control de la zona de amortiguamiento junto a la frontera egipcia llamada corredor de Filadelfia al mismo tiempo, en lugar de esperar hasta la última parte de la campaña, afirmó.

Ese corredor está “abierto a los contrabandistas que trabajan para Hamás”, dijo Liberman, por lo que las armas aún podrían ingresar al área durante la guerra.

“Es como tratar de limpiar un derrame mientras el agua todavía está corriendo”, dijo.

Se unió al gobierno para pedir el desmantelamiento de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas, que presta servicios a 5,9 millones de refugiados palestinos. Se ha convertido en un proveedor de servicios humanitarios en Gaza, manteniendo a los palestinos en estatus de refugiados permanentes desde 1948.

Israel ha acusado a 12 de sus funcionarios de participar activamente en la masacre del 7 de octubre. La UNRWA es parte de Hamás y 190 de sus empleados están afiliados al grupo terrorista.

Liberman fue un paso más allá y describió a la agencia con grandes pinceladas por su participación con Hamás. “No sólo colaboraron con Hamás, sino que toda la gente que trabaja en la UNRWA tiene estrechos vínculos con Hamás”, dijo.

Hamás sabe cuándo entran en Gaza mercancías procedentes de Rafah y Kerem Shalom e “inmediatamente toman en sus manos todo y está claro que hoy la asistencia humanitaria sólo fortalece a Hamás”.

Para salir de la crisis militar, dijo Liberman, Israel tiene que reemplazar a Netanyahu.

“El problema con Netanyahu es que sólo hay una cuestión: las elecciones y cómo sobrevivir políticamente”, acusó Liberman. El “loco” presupuesto propuesto por el gobierno es un ejemplo de la prioridad del primer ministro para preservar su coalición, al igual que las decisiones que se toman durante la guerra, dijo Liberman.

Pero Liberman se opone a ir a elecciones en este momento. Una elección genera tensiones y luchas internas, y la guerra no es el momento adecuado para esto, sostiene. Además, mientras el ministro Benny Gantz y el parlamentario Gadi Eisenkot permanezcan en el gobierno, Netanyahu goza de un amplio respaldo y una elección no es una opción real. Además, técnicamente no se pueden celebrar elecciones ahora, ya que cientos de miles de israelíes siguen sirviendo en la Franja de Gaza o están lejos de sus hogares.

“¿Cómo emitirán sus votos los soldados en Khan Yunis? ¿Cómo votará la gente de Metulla y Kiryat Shmona?” dijo Liberman.

Liberman cree que Netanyahu debería dimitir y ya debería haberlo hecho. Pero dado que el primer ministro no está considerando esto, una segunda realidad sería que Netanyahu sea destituido sin elecciones. Esto puede ocurrir mediante un procedimiento llamado “desconfianza constructiva”, mediante el cual al menos 61 miembros de la Knesset votan a favor de un nuevo gobierno.

“No es el momento adecuado para elecciones”, dijo mientras instaba al Likud a elegir otro líder.

“Hay varias personas dentro del partido de Netanyahu que quieren reemplazarlo”, y si el Likud quiere permanecer en el poder, más políticos lo entenderán, dijo Liberman. Si se queda con Netanyahu, perderá poder.

Liberman añadió que no respalda a nadie concreto del Likud como sucesor de Netanyahu, pero que lo más importante es que el primer ministro sea sustituido.

“[Netanyahu] llevó al país a un punto muerto y no está dispuesto a reconocer su responsabilidad por lo ocurrido el 7 de octubre”, dijo Liberman.

Tras la Segunda Guerra del Líbano y el Comité Winograd, el entonces líder de la oposición Netanyahu dijo que el entonces primer ministro Ehud Olmert tiene la máxima responsabilidad en cuestiones de seguridad nacional. Lo mismo ocurre con Netanyahu ahora, después de la catástrofe del 7 de octubre, dijo Liberman.

Además, Liberman afirma que el primer ministro no tiene un plan o una visión claros sobre lo que realmente es la victoria y cómo resolver la situación de seguridad en el Norte, que, según él, es una amenaza más estratégica que Gaza. El problema no es la capacidad de las FDI para luchar en dos frentes y derrotar a Hezbolá: el problema es el liderazgo político que no está tomando la iniciativa, sostiene Liberman.

El presidente de Yisrael Beytenu hizo caso omiso a la pregunta de si él mismo quiere convertirse en primer ministro, como ya había dicho en el pasado. Lo que importa es la visión y la dirección hacia la que se dirige Israel, y bajo Netanyahu va en la dirección equivocada, afirmó. Sin embargo, presionado, Liberman dice que es el único político que ha servido como ministro de Defensa, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Finanzas, y que esto lo califica para el puesto. El país también necesita a alguien que sepa cómo ser un gerente, un “ambicioso” que haga las cosas, y Liberman se considera esa persona. Aun así, tomar el mando siempre ha sido una “opción, no una obsesión”, insiste Liberman.

“Para hablar francamente, mi mayor preocupación es qué tipo de país tendremos en 10 o 12 años”, dijo Liberman. “Hoy está claro para todos que vamos en la dirección equivocada.

“Nos enfrentamos a cuestiones que no habíamos enfrentado desde el 48 y la gente no tiene esperanzas”.•

Informe de Jerusalem post

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai