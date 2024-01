“Israel debe prepararse para el deterioro de la situación de seguridad en el norte” Yoav Gallant

El Ministro de Defensa, Yoav Gallant, advierte que Israel debe “tener en cuenta la posibilidad de que la situación [de seguridad] se deteriore en el norte”, en medio de los ataques diarios de Hezbollah desde el Líbano.

“Si esto sucede, exigiremos un alto precio a Hezbolá y al Líbano, pero aquí también habrá víctimas”, afirma Gallant durante una evaluación.

Gallant dice que Israel está comprometido a devolver a unos 80.000 israelíes desplazados a sus hogares en el norte de Israel, pero “si este escenario no sucede… a través de medios diplomáticos, llegaremos a una situación en la que necesitaremos crear las condiciones de seguridad que permitan su regreso”.

“No quiero hablar de plazos ni de métodos, pero sucederá”, promete.

Sobre Gaza, Gallant dice: “Hamás se está debilitando. No tiene suministros, no tiene reservas de personal, no tiene la capacidad organizativa para iniciar movimientos y no tiene la capacidad de controlar realmente lo que sucede”.

“Los planes de Hamás eran disparar cientos de cohetes cada día contra todo tipo de zonas del país. Ahora consigue lanzar decenas de cohetes en una especie de ataque único en un lugar determinado. No lo subestimo, es algo muy importante y [afrontaremos esta capacidad] con incursiones, con ataques aéreos, llevará tiempo”, añade.

Fuente: The Times of Israel

