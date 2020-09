Hospitales de Jerusalem y Ashdod dejan de recibir pacientes con Covid-19

Los hospitales de Jerusalem y Ashdod anunciaron hoy que no recibirán más pacientes con coronavirus debido al colapso sanitario, ya que se ordenó a los centros médicos de todo el país que se preparen para una fuerte ola de cientos de casos graves antes de fin de mes.

El contundente aviso por parte del Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalem y del Centro Médico Assuta de Ashdod tuvo lugar cuando el Director General del Ministerio de Salud, Chezy Levy, dio la orden de que suspendieran las cirugías selectivas y destinaran todos sus recursos a los pacientes con coronavirus.

“Esperamos terminar los próximos 10 días con un aumento de 200 a 300 pacientes graves, ventilados o críticos. Les pido que traten esta situación como una situación de emergencia para el sistema de salud. Los hospitales deben poner fin a los procedimientos electivos y no esenciales “, expresó Levy.

Aquellos pacientes que lleguen al hospital Shaare Zedek o Assuta, serán trasladados a otra entidad sanitaria. Sin embargo, estos dos no son los únicos sobrecargados del país, ya que también hay otros que se encuentran en una situación similar. Con respecto al porcentaje de la capacidad hospitalaria, las clínicas más complicadas son: Hadassah Ein Kerem de Jerusalem (129%) y Hadassah Mount Scopus (100%), Netanya’s Hospital Laniado (120%) y Centro Médico Sheba de Ramat Gan (109%).

El zar del Covid-19, Ronni Gamzu, advirtió el último domingo que Israel está alcanzando cifras de “emergencia” que podrían dejar un saldo de hasta 600 muertes por mes. Además ordenó a los hospitales que agreguen más salas dedicadas a los pacientes afectados por la pandemia.

Gamzu confirmó que teme por la actualidad del país, debido a que pueden llegar a los 20 muertos por día, casi la mitad de la cifra nacional desde el inicio de la pandemia.

“Cada día que tenemos 5.000 casos diagnosticados. Ten en cuenta que significa que mueren 25 personas ”, advirtió Gamzu este lunes, en una entrevista con la emisora pública Kan. Y agregó: “También son los jóvenes, está asolando el país”.

Según el Ministerio de Salud, el número de casos positivos del domingo fue de 2565 e Israel ya cuenta con un total de 188.760 infectados desde que comenzó la pandemia. Fue una cifra relativamente baja ya que no se testeó masivamente por las festividades judías. El 11% de los hisopados dieron positivos.