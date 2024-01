Las FDI saben dónde está el líder de Hamás, pero no lo atacarán debido a los rehenes: informes

Múltiples fuentes dicen que Israel ha identificado el escondite de Yahya Sinwar, pero su uso de escudos humanos israelíes impide que los militares ataquen.

Israel parece conocer la ubicación exacta del líder militar de Hamás, Yahya Sinwar, gobernante de la Franja de Gaza y autor intelectual de los ataques terroristas del 7 de octubre, según múltiples informes.

Sin embargo, Sinwar se ha rodeado de un gran número de rehenes israelíes vivos, lo que impide que las Fuerzas de Defensa de Israel lleven a cabo un ataque contra él, informó Israel Hayom el lunes.

Esto siguió a una declaración similar en la radio pública Kan el domingo por parte del ex jefe de la Inteligencia Militar Amos Yadlin.

Jonathan Schanzer, vicepresidente de la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington, DC, tuiteó que había escuchado informes similares de “personas informadas” durante semanas.

“Los informes que han salido de Israel en los últimos dos días reflejan lo que he escuchado durante algunas semanas”, dijo a The Times of Israel. “Es decir, los israelíes tienen una buena idea de dónde se esconde Yahya Sinwar”.

“Mi suposición, aunque no está confirmada, es que está en los túneles bajo Khan Younis”, continuó Schanzer. “Pero lo que escuché específicamente es que se había rodeado de rehenes israelíes. Los está utilizando como escudos humanos”.

Las FDI no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Se dice que Sinwar habló con los rehenes en un hebreo casi sin acento en un intento de tranquilizarlos poco después de que fueron arrastrados a Gaza durante el ataque de Hamás del 7 de octubre.

“Hola, soy Yahya Sinwar. Eres lo más protegido aquí. No les pasará nada”, dijo Sinwar al grupo, según el Canal 12. Un rehén que estaba presente contó el incidente a su familia y también informó a los funcionarios de seguridad, quienes confirmaron la historia, según el informe.

En las últimas semanas, las FDI demolieron un apartamento escondido perteneciente a Sinwar en el norte de Gaza junto con un gran sistema de túneles debajo de él.

Las FDI afirman periódicamente que se están acercando a Sinwar, pero el jefe terrorista no ha sido capturado, lo que priva a Israel de un importante logro operativo que eleva la moral.

En diciembre, Sinwar publicó su primer mensaje público desde el 7 de octubre, afirmando que el grupo terrorista estaba en camino de aplastar a las FDI y, en referencia a Israel, diciendo que Hamás no se someterá a “las condiciones de la ocupación”.

Sinwar afirmó falsamente que las Brigadas Qassam, el ala militar de Hamás, habían “apuntado” a más de 5.000 soldados y oficiales israelíes y habían matado a aproximadamente un tercio de ellos, es decir, a más de 1.500.

Israel declaró a los líderes de Hamas “hombres muertos ambulantes” luego de la masacre de Hamas del 7 de octubre, pero aún no ha llegado a los funcionarios más altos del grupo terrorista en Gaza, quienes se cree que se refugian dentro de la vasta red de túneles en el enclave mientras mantienen rehenes junto a ellos.

Se cree que Israel está detrás del asesinato del jefe terrorista de Hamas, Saleh al-Arouri, en la capital libanesa de Beirut la semana pasada, lo que lo convertiría en el líder de mayor rango del grupo terrorista asesinado por Israel en la guerra en curso.

Se cree que 132 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre permanecen en Gaza, y no todos están vivos. Antes de eso, cuatro rehenes fueron liberados y uno fue rescatado por las tropas. También se recuperaron los cuerpos de ocho rehenes y los militares mataron a tres de ellos por error. Las FDI han confirmado la muerte de 23 de los que aún están retenidos por Hamás, citando nuevos datos de inteligencia y hallazgos obtenidos por las tropas que operan en Gaza.

Más de 240 rehenes fueron tomados el 7 de octubre, cuando terroristas liderados por Hamas irrumpieron a través de la frontera y arrasaron las comunidades del sur, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles.

Fuente: Jerusalem Post

