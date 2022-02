Medios turcos: Célula iraní atrapada mientras conspiraba para asesinar a israelí en Estambul

La inteligencia turca frustró un plan iraní para asesinar a un empresario israelí en el país, según informes no confirmados en los medios turcos el viernes.

Las autoridades dirigieron una operación de arresto en los últimos días, arrestando a ocho sospechosos en el caso, según el periódico Sabah y muchos otros medios de comunicación.

Los informes dicen que una célula de espionaje iraní compuesta por nueve agentes, algunos iraníes y otros turcos, fueron enviados para matar a Yair Geller, un empresario turco-israelí que vive en Estambul y es propietario de una empresa de ingeniería especializada en tecnología aeroespacial.

El golpe planeado sería una represalia por el asesinato del jefe nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh en 2020, ampliamente atribuido al Mossad de Israel, según los informes, así como un medio para obstaculizar el calentamiento de las relaciones entre Ankara y Jerusalén.

Los informes dicen que el escuadrón de la muerte siguió a Geller a su casa y lugar de trabajo y planeaba utilizar a ciudadanos turcos para llevar a cabo el asesinato.

Sin que los espías lo supieran, ellos mismos estaban siendo vigilados por agentes turcos. Una vez que estos determinaron que los preparativos para el asesinato estaban en marcha, compartieron la información con el Mossad.

Luego, Geller fue trasladado a una casa de seguridad, y el Mossad ayudó activamente en su protección, según el informe. Fue invitado a mudarse a Israel por seguridad, pero se negó.

Mientras tanto, ocho miembros de la célula fueron arrestados por la policía turca. El líder de la célula en Turquía fue identificado como el iraní Moshtagh Bighouz. Una novena persona, el líder del escuadrón en Irán, fue nombrada oficial de inteligencia iraní Yasin Taheremamkendi.

Los sospechosos han sido acusados ​​de conspirar para cometer un delito.

En declaraciones al sitio de noticias Walla, Geller confirmó que las autoridades turcas le habían advertido del complot hace cuatro meses.

“Desde que sucedió, he sido muy cuidadoso”, dijo, y agregó que se sentía seguro en Turquía.

“Han arrestado a la mayoría de los miembros de la célula. Ojalá me sintiera tan seguro y tan bien tratado en Israel como me he sentido aquí”.

Los informes son el último supuesto intento de Irán de asesinar a un empresario israelí en el extranjero.

En noviembre, las autoridades chipriotas presentaron cargos contra seis sospechosos por presuntamente planear atacar objetivos israelíes en la isla del este del Mediterráneo.

Israel dijo que la célula había sido enviada por Irán para asesinar al multimillonario Teddy Sagi y posiblemente a otros.

Entre los acusados ​​estaba Orkhan Asadov, ciudadano azerbaiyano de 38 años. Él y tres paquistaníes acusados ​​en el caso fueron acusados ​​de conspirar para visitar Chipre para cometer actos de terror.

Todos menos uno de los sospechosos supuestamente planearon matar a cinco israelíes que viven en Chipre, según el diario Politis.

La noticia de los presuntos planes de ataque salió a la luz a principios de octubre después de que Asadov fuera arrestado bajo sospecha de planear un ataque contra israelíes. Según los informes, Asadov estaba en posesión de un arma y un silenciador cuando fue arrestado.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai