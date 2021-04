Los partidarios de Hezbolá y las redes sociales pro palestinas celebran la muerte de Meron

Mientras que en Israel la gente hacía largas filas para donar sangre después de la tragedia de Lag Ba’omer , uniendo a árabes y judíos que lloraban a las víctimas, había medios de comunicación en la región y voces antiisraelíes que celebraban las muertes. Si bien es difícil cuantificar todo el odio contra Israel, estaba claro que algunos medios en árabe informaron las muertes como “colonos”, mientras que otros incluyeron una gran cantidad de comentarios que respaldaban las muertes.

Entre los partidarios de Hezbollah, por ejemplo, hubo tweets apoyando la tragedia. “Más de 20 terroristas asesinos que ocupaban Palestina muertos”, escribió un relato. La misma cuenta, con más de 2.000 seguidores, se burló de la idea de que las víctimas fueran civiles y publicó una foto de judíos ortodoxos apiñados en Meron, calificándolos de “turba terrorista aterrorizada”.

“Estamos celebrando la muerte de los sionistas”, escribió otro relato pro palestino que tiene más de 3.000 seguidores. Otra cuenta con 24,000 aprobó un llamado a apuñalamientos y le pidió a Dios que “aumentara esta noche de fuego del infierno”. Otro relato libanés puso corazón a una foto de los muertos de Meron, en señal de apoyo a sus muertes. Este tipo de respuesta fue común. Otro relato respondió que estaban felices de escuchar que los israelíes habían esperado minutos tratando de llegar a sus hijos muertos. “Sentados en sus teléfonos durante medio minuto, Dios es grandioso, alabado sea Dios”. El término “Dios es grande” o “Allahu Akbar”, si bien puede usarse como una forma de honrar a Dios, también lo dicen los extremistas yihadistas durante los ataques terroristas cuando celebran el asesinato de inocentes.

Los relatos pro-Hezbollah y pro-palestinos se quedaron despiertos toda la noche celebrando las muertes . Uno compartió que el número de muertos había aumentado a 45 y recibió un me gusta y retweets. La cuenta tenía 2.300 seguidores. Otro usuario llamado “Ali”, que tiene banderas palestinas y libanesas en su perfil de Twitter, puso una foto de dulces y señaló que “20 colonos israelíes fueron asesinados” en “el norte de Palestina ocupada”. Los partidarios del terrorismo a menudo comparten dulces en lugares cuando se anuncian noticias de ataques terroristas.

El número total de tuits celebrando las muertes es difícil de determinar, pero la avalancha de ellos, incluidas muchas cuentas con miles de seguidores, muestra que no fue un fenómeno pequeño. Una cuenta que compartió una foto de cadáveres en bolsas para cadáveres y la llamó “bendición” recibió más de 200 me gusta. Al buscar entre los numerosos relatos que respaldan las muertes, un relato tiene el término “muerte a Israel” como trasfondo en su perfil. Tiene 1.800 seguidores. No ocultan su apoyo, publican fotos de un meme bailando y señalan con el corazón que “20 israelíes han muerto”. El usuario, llamado Mina, señaló que “imagina no celebrar las muertes de los sionistas”.

Con información de JP.