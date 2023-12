Sergio Della Pergola: “Hay que crear una mesa de discusión entre la política israelí y la comunidad judía de la Diáspora”

El Profesor Sergio Della Pergola, el demógrafo judío más importante de este siglo, preocupado como todo judío e israelí analizó en exclusiva en Radio Jai el difícil momento que atraviesa nuestro pueblo y el Estado Judío.

Respecto del papel de los judíos en la Diáspora donde se percibe cierta apatía y no se ve un compromiso e interés en ayudar como sí había ocurrido en otras guerras, el profesor Della Pérgola explica que hay dos niveles de interpretación, que hay tendencias a largo plazo que están claramente establecidas, y que una de ellas es la reciente centralidad, al menos social y demográfica, también cultural de Israel en un marco de judaísmo transnacional global que tiene su presencia muy fuerte como tal, no solo como dependencia, sino como independencia de cada una de las partes de esta configuración compleja. Esto se desarrolló sobre los 75 años del Estado, y en este proceso, hay cambios en las relaciones tanto en calidad como en cantidad entre los varios componentes, lo que hace el mundo judío siempre interesante, pluralista, diferente, también hasta conflictivo, lo que considera una ventaja.

Por otro lado, hay cambios a corto plazo, en especial luego del 7 de octubre, que nos invitan a una reflexión muy particular, porque a veces las certezas cambian. Opina de manera personal, que este sentido de seguridad, de base sólida de continuidad del Estado de Israel, hoy se puede discutir de una manera más crítica, porque los israelíes son un poco prisioneros de un optimismo, de una visión que hoy se reveló no verdaderamente realista.

Indicó que nuestros enemigos se prepararon para esta guerra mucho más que nosotros, por lo que hemos caído en una trampa, y que ahora estamos descubriendo cosas que ignorábamos, una realidad mucho mayor que la de nuestras previsiones.

Se podría hablar del fracaso de los Servicio de Inteligencia del Ejército y también del civil, del Mossad. Hay toda una realidad que se está descubriendo, como la estratégica construcción subterránea en Gaza, donde se ve una complejidad de ingeniería. Entonces hay un problema de información que falló, pero también uno más serio que es el de imagen y de estrategia política, que subestimó al enemigo.

Acerca del liderazgo judío en la Diáspora, del que no se ve una reacción clara y una participación concreta para ayudar a Israel, Della Pergola, explicó que hoy Israel está combatiendo todas sus guerras: la de la Independencia, la Guerra de los Seis Días; la de Kipur, y también la del Líbano, y las que hoy se agregan, Yemen, y por cierto Irán. Dijo que esto nos hace pensar que la guerra de la Independencia nunca acabó. “Se necesita inventar una Israel 2.0, la refundación del Estado de Israel”, opinó.

En el contexto de la Diáspora, compartió una observación que se le ocurrió hacer tiempo atrás pero que hoy considera relevante, y que es que, entre gente (judíos) de gran nivel cultural la Shoá nunca ocurrió, la creación del estado de Israel, no ocurrió, que no hay cambios, hay una continuidad en la manera de pensar y de vivir. Señala que hay una falta de sensibilidad frente a los cambios históricos, muy lejanas de la realidad empírica y que hay varios en esa línea, incluyendo parte del liderazgo.

Sostuvo que hay una falta total de una estructura organizada de política judía global, aunque existan organizaciones como el Congreso Judío mundial, la Agencia Judía, la Federación Sionista Mundial, y varias otras, pero que no existe un verdadero Parlamento Judío con algo de capacidad operativa, representación del pueblo en todos sus componentes y diferencias. Por ello, siempre se debe improvisar, inventar una reacción, una respuesta frente a los acontecimientos, y entonces estamos atrasados.

Se observa que hoy gran parte de la gente no ve el peligro de esta guerra, no ocurre como en otros momentos, cuando miles de voluntarios quieran ir a Israel a ayudar, si no era en el combate, en agricultura, o realizando trabajo social. o de actividad pública. Lo explica el demógrafo como una “posible transformación sobre todo a nivel de los jóvenes, que hoy son más individualistas, más preocupados por el tik tok que por otras cosas” y con una menor evidencia de la profundidad de la identidad judía y de las circunstancias.

Y, observó que, sin ánimo de ser pesimista que “en el pueblo judío haya una utopía”, el pueblo judío es una utopía, una realidad sociológica un poco inventada por los sociólogos, que reúnen datos de todo el mundo, lo ponen en una tabla estadística y todos están allí, pero que en la realidad son personas diferentes, separadas, que sienten las cosas de manera distinta, y que entonces, ese sentido de solidaridad en la centralidad de Israel en varias circunstancias es probablemente menor. Y lo dicen las estadísticas: la relevancia de Israel está en disminución entre la generación más joven, la que está por debajo de los 30 años. “La participación es menor que en circunstancias precedentes, aunque la gravedad del presente no sea menor que la gravedad que fue la guerra de Kipur o la de los Seis Días.

“La situación del presente es perturbadora, no es algo que nos invite a participar, a hacer sacrificios, es algo que altera nuestra rutina”, consideró. Y opinó con dureza, que para algunos “paradojalmente sería mejor que Israel no existiera”.

Israel en estos momentos, no es necesariamente un factor de unión, sino de división, debido a que hay una parte que comprende los problemas, que participen o no, tienen la capacidad de hacer un análisis, y de conocer las causas y posibles consecuencias de este conflicto, pero que hay otros que prefieren ignorar todo esto. Señaló que esto es muy interesante desde el punto de vista estratégico y analítico, porque la conclusión es que ese conflicto causó un daño al pueblo judío. Y en otro plano, completamente diferente, las relaciones que comenzaban a concretarse con Arabia Saudita se acabaron; y que, entonces el enemigo logró dos importantes éxitos, uno en la política internacional y el otro en la política identitaria de los judíos.

“El Estado de Israel perdió”, el 7 de octubre perdió muchas vidas, muchas fuerzas, muchos conceptos”, declaró. Remarcó que una vez más necesitamos saber cómo llegamos a este momento, y por sobre todo, qué vamos a hacer en el futuro, cuáles serán los mecanismos y quiénes serán los gobernantes que nos podrán ayudar a continuar.

Cree que la solución es institucional, que hay que crear una mesa de discusión entre la política israelí y la comunidad judía de la Diáspora, lo que hoy no existe. Reconoce que no puede ser esa una solución perfecta porque todo el problema empieza en el alma, en el corazón y en el cerebro de la gente, y que hay un tema fundamental que tiene que ver con el liderazgo, del gobierno y de la política de Israel, como el método electoral, que es “una tragedia grotesca” y que si no se lo cambia continuaremos repitiendo los mismos errores y llegaremos a una selección negativa de los líderes, problemas en los que no existe simetría Israel -Diáspora. La situación en Israel es crítica, y lo que sucede en Israel tiene una influencia crítica en el mundo judío, pero hay otras dimensiones más simétricas, y que aquí el tema es escuchar, capacidad que hemos perdido.

Sin embargo, como optimista que es, cree, que hay un pueblo judío que tiene la necesidad de activarse, para fortalecerse.

Redacción Prof, Cita Litvak

