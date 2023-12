El capitán Shauli Greenglick, concursante de “The Next Star”, murió en batalla hoy en Gaza

El capitán de reserva Shauli Greenglick, de 26 años de Ra’anana, murió en una batalla en el norte de la Franja de Gaza, según informó esta tarde (martes) el portavoz de las FDI, Greenglick, que sirvió como oficial en el 931.º Batallón de Nahal Brigade, levantó el telón hace unas semanas en una audición para la nueva temporada del reality show “The Next Star“, en la que fue elegido el representante israelí en Eurovisión.

Shauli, quien retiró su pelea del programa después de solo una presentación para luchar junto a sus compañeros soldados en Gaza, se ganó los elogios de los jueces después de interpretar la canción “Blind Bat” de Hanan Ben Ari. “Tienes un talento natural. Naciste con una voz increíble”, dijo la cantante Shiri Maimon. La jueza Keren Pels añadió: “Usted es el israelí más bello, especialmente en este momento al verlo aquí parado. Eres un regalo y todos tus amigos son un regalo y confío en ti. Me alegro de que lleves uniforme porque “Es reconfortante tener a alguien como tú con uniforme. Me encantaría verte representar a Israel en Eurovisión”.

“Imaginé este año de manera diferente, un año de ambiciones y sueños cumplidos”, escribió Greenglick en una publicación de Facebook. “Ahora estoy viviendo un viejo sueño de luchar por el país, y actualmente estamos en medio de la noche. Un nuevo sueño y otro tendrán que esperar un poco. Gracias por las cálidas y alentadoras palabras y también por las críticas. “Espero que este período pase y que pase rápido. Prometo seguir luchando por este país que amo y por mis sueños en el futuro. Ahora mismo sólo hay una cosa en mi mente, y es seguir luchando contra el oscuridad hasta que veamos la luz. Esto concluye nuestras transmisiones para la próxima temporada”.

Ruthi, la madre de Shaul, compartió sus palabras en Facebook y añadió: ” Saludo a mi querido hijo Shauli, que tal vez se haya rendido con la ‘próxima estrella’ y se haya quedado para luchar con su unidad. Vuelvan en paz y empezaremos algo nuevo.”

“Nos han llegado noticias terribles”, escribió el creador y juez de “The Next Star”, Asaf Amdorski. “Shauli Greenglick, un joven dulce y hermoso con ojos refrescantes, nos puso a todos nosotros antes que su propio bien. Dejó el programa de televisión y la poesía y fue a Gaza para luchar con sus compañeros héroes. Tal vez cayó en Batalla hoy y la tristeza es insoportable. Su funeral se llevará a cabo mañana a la 1:00 PM en su casa, el cementerio militar en Ra’anana”.

“Veo las noticias y no puedo más”, dijo el cantante Ran Danker. “Es difícil creer que hace un momento estuvieras cantando frente a nosotros. Tu música, tu canto y tus ojos están grabados en mi memoria. No tengo palabras”. Shiri Maimon se despidió: “Shaul, nuestro querido héroe, no llegamos a conocerte como queríamos pero pudimos escuchar tu hermosa y reconfortante voz. Recuerdo que tu familia estaba feliz y emocionada por ti y ahora Te perdí, es imposible de entender.”

Mekeshet 12 y Teddy Hafkot informaron: “Estamos tristes por la muerte de Shauli Greenglick, un oficial de combate de la Brigada Nahal que murió hoy en la batalla en el norte de la Franja de Gaza. Shaul participó en la actual temporada de ‘The Next Star’ y nos emocionó a todos. Enviamos nuestras condolencias y compartimos el profundo dolor de los familiares y amigos. El próximo episodio de la próxima estrella estará dedicado a Shaul”.

