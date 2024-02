Hamás busca al sucesor de Yahya Sinwar, dice Gallant a los comandantes de las FDI

“Hamás no confía en sus comandantes”, dijo Gallant. “[Actualmente] no hay nadie que tenga el control y nadie dirija las operaciones”.

Hamás está buscando un sucesor para Yahya Sinwar, ya que las comunicaciones con el jefe de Gaza se interrumpieron por completo, dijo el ministro de Defensa, Yoav Gallant, en una evaluación de la situación el domingo.

“Hamás no confía en sus comandantes”, dijo Gallant en una visita al Comando Sur de las FDI . “La rama de Hamás en Gaza no da respuesta: no hay líderes en el terreno con quienes hablar.

“Esto significa que se está llevando a cabo una subasta para decidir quién dirige Gaza… [Actualmente] no hay nadie que tenga el control y nadie dirija las operaciones”.

Galán: Hamás está perdiendo su espíritu de lucha

Gallant enfatizó además que la división Khan Yunis de Hamás ha sido derrotada y que las fuerzas terroristas “ya no son una fuerza militante organizada de ninguna forma”.

“La profundización de nuestras operaciones en Khan Yunis sigue demostrando su valor”, dijo Gallant a los comandantes en la evaluación de seguridad. “Unos 200 terroristas se entregaron en el hospital Nasser y decenas más en Al Amal.

“Esto significa que Hamás está perdiendo su espíritu de lucha”, afirmó Gallant.

