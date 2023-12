Hamás está utilizando terroristas suicidas: soldado de las FDI

“Hamás está utilizando mujeres terroristas suicidas… contra nosotros”, afirmó. dijo un soldado de combate • “No se puede saber dónde se encuentra una ‘sorpresa” de Hamas. “De dónde vendrá.”

Mientras las FDI continúan sus operaciones en la Franja de Gaza, los terroristas de Hamás han seguido utilizando métodos de guerra no tradicionales, según un Informe reciente de Maariv.

Un soldado de combate que sirvió en Gaza dijo al periódico el martes que Hamás está utilizando atacantes suicidas.

“Quien no estuvo dentro no entiende a qué nos enfrentamos”, dijo. dijo el soldado. “Hay combates muy intensos en una zona urbanizada y no se puede saber dónde está una ‘sorpresa’ de Hamás”, cuando vendrá, al mismo tiempo, estemos tratando de localizar a los rehenes”.

“Hamás está utilizando mujeres terroristas suicidas, vestidas con trajes tradicionales musulmanes, contra nosotros”. Están cubiertas de pies a cabeza y debajo tienen un cinturón explosivo”.

Emboscada terrorista a la entrada del túnel

Las FDI localizaron y expusieron una emboscada terrorista de Hamas en la entrada de un túnel, utilizando muñecos y mochilas de niños en un intento de atraer a los soldados con la esperanza de encontrar rehenes, dijo el viernes el ejército israelí.

Los artículos, que contenían parlantes que emitían sonidos de llanto, fueron colocados cerca de un túnel que conecta con una gran red de túneles que se extiende sobre una escuela y un centro médico en la Franja de Gaza, dijo el ejército.

Fuente: Jerusalem Post

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai