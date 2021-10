Padres y estudiantes israelíes piden el regreso de los viajes educativos a Polonia

Aproximadamente 30.000 estudiantes israelíes han viajado a Polonia cada año en las últimas décadas. Junto con los supervivientes, pasaron por los campos de exterminio, escucharon de ellos las historias de los guetos y recordaron a los seis millones que perecieron.

Los viajes se han convertido en una parte integral del calendario y un eje central en la configuración de la memoria del Holocausto. Antes de cada salida, las escuelas llevan a cabo muchas actividades, incluidas reuniones con sobrevivientes del Holocausto y clases de preparación. Pero el Coronavirus congeló esta importante tradición: los viajes no se han renovado desde que comenzó la pandemia.

Oficialmente, el Ministerio de Educación, se refiere al viaje como “un ancla segura para seguir estudiando las atrocidades cometidas contra el pueblo judío”. Pero en la práctica, no queda mucho de estas palabras. Ahora, con un cauteloso regreso a la rutina, los padres, estudiantes y académicos están pidiendo un regreso para viajar también a Polonia, y expandir las actividades y el aprendizaje sobre el tema, en un momento en que cada vez hay menos sobrevivientes. Algunos argumentan que el Ministerio de Educación, que prohibió a las escuelas enviar delegaciones, tampoco proporcionó alternativas reales para viajar.

“Los estudiantes estuvieron ocupados durante meses preparándose para los viajes, que fueron un récord en el proceso de aprendizaje, internalización y procesamiento de la memoria del Holocausto” dice Odelia Schindorf, vicepresidenta del Comité Nacional de Padres. “No se ha pensado en cuál es el sustituto adecuado para las delegaciones y cómo proceder. Es claro para todos que hay un gran riesgo para la salud en dejar viajar a las delegaciones y grandes preocupaciones, por eso hago un llamado al Ministerio de Educación: No descuiden el tema. Dos años ya han perdido la conexión con la memoria del Holocausto, no hagamos que otro ciclo pierda la oportunidad. Hay un presupuesto específico para los viajes que quedaron huérfanos en el Ministerio de Educación. No debemos rendirnos “.

Chen Kedem de Katobi Mariel, la madre del estudiante de último año, Uri que no fue al viaje, envió una carta al primer ministro Naftali Bennett y al ministro de Educación, Yifat Shasha Bitton, solicitando un viaje de regreso. Ella explica. La edad, en este momento delicado, bajo el marco educativo, brinda una experiencia poderosa que no tiene sustituto. El Corona ya no es una excusa. El gobierno israelí está liderando una línea clara de economía abierta y cielos abiertos. No hay ninguna razón por la que los viajes a Polonia no deban realizarse en el año escolar en curso “. Uri también opinó: “Cuando nos informaron que no volveríamos a ir a Polonia este año, me dirigí a mi madre y le pedí que me ayudara. Estamos antes de alistarnos en el ejército, esta vez no regresaremos. Es una experiencia empoderadora que debe ser devuelta a los estudiantes”.

El profesor Yizhar Opletka de la Escuela de Educación de la Universidad de Tel Aviv, teme que sin los viajes, y sin los reemplazos adecuados, como la proyección de películas sobre el Holocausto y videos que contarán la historia de los sobrevivientes, se percibirá el tema del Holocausto como otro capítulo de las lecciones de historia. Tampoco acepta el argumento de que los viajes no se reanudaron debido al peligro de contagio en Polonia, luego de que el sistema educativo volviera a estar casi en plena actividad. “Tal argumento habría sido cierto si el aeropuerto hubiera estado cerrado”, dice: “Cualquiera que piense que los viajes a Polonia se pueden congelar, y aún así inculcar en los estudiantes el legado del Holocausto, debe recordar que no es suficiente leer sobre él, pero es importante estar expuesto a él en los lugares donde tuvo lugar “.

Además agregó: “Esta exposición une emocionalmente a los jóvenes con las víctimas, les permite experimentar las atrocidades y rompe el muro protector que muchos han creado para evitar el genocidio. También desarrolla la identidad judía-israelí, la compasión y la empatía por los judíos”. “El Holocausto no debe enseñarse como se enseña. Geografía, historia y matemáticas “.

El profesor Zehavit Gross, director del Centro Sal Van Gelder de Estudios del Holocausto en la Facultad de Educación de la Universidad de Bar Ilan, también cree que la reanudación del viaje es especialmente necesaria, y sostiene que se deben hacer los preparativos tempranos para su regreso. “Los viajes son un desafío para el sistema educativo, ya que plantean cuestiones básicas de identidad, israelí y judía”, dice. “Debe tenerse en cuenta que después del Corona nos encontramos en una nueva era que ha aumentado los elementos de incertidumbre y traumatización, por lo que se necesita precaución. Es necesario crear grupos de pensamiento de expertos para una nueva discusión sobre cómo hacer que el Holocausto sea accesible para todos.”

El Ministerio de Educación respondió: “Se han dado instrucciones al ministerio encabezado por el director general para que mantenga conversaciones sobre el regreso de los viajes el próximo invierno y tome las medidas necesarias, sujeto a las restricciones del corona y en coordinación con el Ministerio de Salud”. “El recuerdo del Holocausto es una de las piedras angulares del sistema educativo, y el tema está incrustado en muchas áreas, incluido el estudio de la historia para adultos, ceremonias, visitas a museos y más”.

Sivan Gobrin desde Israel

