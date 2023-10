“El avance científico que les valió el Premio Nobel: Drew Weissman y Katalin Karikó lideran la innovación médica”

Coinvestigadores estadounidenses, judíos y húngaros citados por su contribución a una “tasa sin precedentes de desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas a la salud humana en los tiempos modernos”

Dos científicos ganaron el lunes el Premio Nobel de Medicina por descubrimientos que permitieron desarrollar vacunas de ARNm eficaces contra la COVID-19.

Katalin Karikó es profesora en la Universidad de Szeged en Hungría y profesora adjunta en la Universidad de Pensilvania. Drew Weissman realizó su investigación premiada junto con Karikó en la Universidad de Pensilvania.

“A través de sus innovadores hallazgos, que han cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de cómo el ARNm interactúa con nuestro sistema inmunológico, los galardonados contribuyeron a un ritmo sin precedentes de desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas a la salud humana en los tiempos modernos”, afirmó el panel que otorgó el premio. premio dijo.

Thomas Perlmann, secretario de la Asamblea Nobel, anunció el premio y dijo que ambos científicos estaban “abrumados” por la noticia del premio cuando los contactó poco antes del anuncio.

Gunilla Karlsson Hedestam, parte del panel que eligió a los ganadores, dijo sobre su trabajo que “en términos de salvar vidas, especialmente en la fase inicial de la pandemia, fue muy importante”.

Weissman creció en Lexington, Massachusetts y recibió su licenciatura y maestría en la Universidad Brandeis. Recibió su MD y Ph.D. en la Universidad de Boston y luego hizo una residencia en el Centro Médico Beth Israel Deaconess, seguida de una beca en los Institutos Nacionales de Salud (NIH), bajo la supervisión de Anthony Fauci, entonces director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Weissman es hijo de padre judío y madre italiana no judía, le dijo al Philadelphia Jewish Exponent hace dos años. Aunque su madre no se convirtió al judaísmo, dijo, él creció celebrando todas las festividades judías. Él y su esposa, Mary Ellen Weissman, quien fue criada como observante, continuaron haciéndolo con sus hijos, aunque la familia no era religiosa, dijo. Sus hijos asistieron a la escuela hebrea en Temple Beth Hillel/Beth El, una sinagoga conservadora.

“Soy más bien taoísta, en ese punto de vista creo que la Tierra, la naturaleza, es el componente supremo, el principal de la vida. Y eso es lo que hay que celebrar”, dijo a Exponent.

Kariko y Weissman han ganado una gran cantidad de premios por su investigación, incluido el prestigioso Premio Lasker en 2021, a menudo visto como un precursor del Nobel.

A diferencia de las vacunas tradicionales que utilizan un virus debilitado o una pieza clave de la proteína del virus, las vacunas de ARNm proporcionan las moléculas genéticas que le dicen a las células qué proteínas producir, lo que simula una infección y entrena al sistema inmunológico para cuando se encuentre con el virus real.

La idea se demostró por primera vez en 1990, pero no fue hasta mediados de la década de 2000 que Weissman y Kariko desarrollaron una técnica para controlar una peligrosa respuesta inflamatoria observada en animales expuestos a estas moléculas, abriendo el camino para desarrollar vacunas humanas seguras.

La tecnología de ARNm de Kariko y Weissman se está utilizando ahora para desarrollar otros tratamientos para enfermedades como el cáncer, la gripe y la insuficiencia cardíaca.

El Dr. Paul Hunter, profesor de medicina en la Universidad británica de East Anglia, describió las vacunas de ARNm como un “cambio de juego” para ayudar a detener la pandemia de coronavirus, y les dio crédito por salvar millones de vidas.

“Si no hubiera sido por la tecnología de ARNm, la COVID habría sido mucho peor”, afirmó. “Las vacunas en general fueron el punto de inflexión para frenar la COVID y las vacunas de ARNm fueron mucho mejores que todas las demás”, dijo, señalando que la principal vacuna utilizada en el Reino Unido, fabricada por AstraZeneca, apenas se utiliza.

“Probablemente recién ahora estaríamos saliendo de las profundidades de la COVID sin las vacunas de ARNm”, dijo Hunter.

Karikó era vicepresidente senior de BioNTech, que se asoció con Pfizer para fabricar una de las vacunas contra el COVID-19. El sitio web de BioNtech dice que desde 2022 es consultora externa. Es la decimotercera mujer en ganar el Premio Nobel de Medicina.

El Dr. Bharat Pankhania, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Exeter, dijo que una de las principales ventajas de la tecnología de ARNm era que las vacunas podían fabricarse en cantidades extremadamente grandes, ya que sus componentes principales se fabricaban en laboratorios.

Pankhania predijo que la tecnología utilizada en las vacunas podría usarse para perfeccionar vacunas para otras enfermedades como el ébola, la malaria y el dengue, y también podría usarse para crear inyecciones que inmunizaran a las personas contra ciertos tipos de cáncer o enfermedades autoinmunes como el lupus.

“Es posible que podamos vacunar a las personas contra proteínas cancerosas anormales y hacer que el sistema inmunológico las ataque después de recibir una inyección de ARNm dirigida”, explicó. “Es una tecnología mucho más específica que la que estaba disponible anteriormente y podría revolucionar la forma en que manejamos no sólo los brotes, sino también las enfermedades no transmisibles”.

El año pasado, el científico sueco Svante Paabo ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por descubrimientos en la evolución humana que revelaron secretos del ADN neandertal que proporcionaron conocimientos clave sobre nuestro sistema inmunológico, incluida nuestra vulnerabilidad a la COVID-19 grave.

El premio fue el segundo de la familia. El padre de Paabo, Sune Bergstrom, ganó el Premio Nobel de Medicina en 1982.

Los anuncios del Nobel continúan con el premio de Física el martes, el de Química el miércoles y el de Literatura el jueves. El Premio Nobel de la Paz se anunciará el viernes y el de Economía el 9 de octubre.

Los premios incluyen una dotación en efectivo de 11 millones de coronas suecas (1 millón de dólares). El dinero proviene de un legado dejado por el creador del premio, el inventor sueco Alfred Nobel, fallecido en 1896.

El premio en metálico se recaudó este año en 1 millón de coronas debido a la caída del valor de la moneda sueca.

Los galardonados están invitados a recibir sus premios en una ceremonia que se celebrará el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del Nobel. Según sus deseos, el prestigioso premio de la paz se entrega en Oslo, mientras que la otra ceremonia de entrega se celebra en Estocolmo.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai