La admirable tarea de los psicólogos de emergencia en primera persona – Melinda Endrefy

Desde hace una semana, la isla de Tenerife es escenario de un incendio forestal de enorme magnitud. El fuego ha arrasado cerca de 13.000 hectáreas y ha obligado a evacuar 11 municipios de los 31 que componen la isla, lo que supone un reto sin precedentes para los equipos de extinción de incendios.

Melinda Endrefy, psicóloga de emergencias a nivel internacional en diálogo con Radio Jai calificó de “muchísima incertidumbre” lo que viven los habitantes allí, pero que son bastante conscientes de los riesgos que conlleva estar en la casa, incluso sin que el fuego esté muy cerca por el humo y por la toxicidad que produce. Se encontraron con personas tranquilas, sosegadas, aunque obviamente preocupadas por la situación. Como psicólogos de emergencias, estuvieron en el lugar desde los primeros momentos con la Gipec de Tenerife , al igual que lo hacen en cualquier parte del mundo en donde se los requiera. Estuvieron en el terremoto en Turquía, en Ucrania, durante y después de los bombardeos.

“Era mi primer día de vacaciones después de un año y medio de guerra, y pues me pillaron los incendios y no pude decir que no”, revela Melinda. Lo mismo le había ocurrido cuando empezó la guerra en Ucrania. Tenía un billete de avión para salir el 24 justo el día en que estalló la guerra. Sabe que en su tarea eso se da con frecuencia, pero remarca que en su tarea de emergencias tiene que cumplir tres requisitos para poder ayudar: el right time, right place, right people, “el momento adecuado, el sitio adecuado, y la gente adecuada” que necesita ese apoyo, y que por eso es importante dar esa información, la de que los psicólogos de emergencias, aunque tengan sus vacaciones rara vez se quedarían con los brazos cruzados sin querer ayudar a los demás.

Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora mismo en Canarias, es una situación bastante diferente; es un incendio que aún no se terminó de extinguir, en el que las autoridades, los voluntarios están trabajando sin cesar para parar esta tragedia. A pesar de que muchos han tenido que dejar sus hogares por todo lo que es obviamente el peligro el fuego y la toxicidad del humo, dentro de toda una situación relativamente controlada.

No es el mismo caso el de una guerra, puntualmente esa Ucrania tan doliente, en esta contienda que parece no tener fin y donde, además del trauma que provoca, está el agotamiento psíquico, físico y emocional de la gente, quienes tampoco ven una perspectiva de que esto en algún momento cercano vaya a terminar.

Consultada sobre cómo se encara la tarea frente a ello, la psicóloga explicó que, desde que comenzó la guerra pudo formar a más de quinientos profesionales en Psicología de la Emergencia, que organizó más de trescientas visitas, misiones en la zona cero de la guerra, y que ha establecido, ya que es presidenta a nivel nacional en toda Ucrania, una asociación de Seguridad de Emergencia. Construida una estructura desde la base, lo bastante sólida, sin su coordinación, o implicación directa diaria, el equipo de psicólogos actúa perfectamente y continúa con el trabajo de voluntariado y con los proyectos que vendrán próximamente.

Comenta Melinda una frase muy interesante que ha oído entre los voluntarios, sobre cómo se sienten en Ucrania: You can take out the girl from Ukraine but you cannot take out Ukraine from the girl’s heart, “Puedes sacar a la chica de Ucrania, pero no podrás sacar Ucrania del corazón de la chica”.

“Es prácticamente así como me siento yo”, confiesa. Sigue con las alarmas antiaéreas en su móvil, en las ciudades donde tiene equipos, quienes “curiosamente”, están más pendiente de ella que de ellos mismos.

Desea destacar Melinda algo que considera muy importante: Los ucranianos ahora están preocupados por Tenerife, por Canarias y por los compañeros de allí. Y cuando fue a Turquía le escribían a diario para ver de qué modo la podían ayudar.

“Es muy bonito ver cómo alguien que tanto sufre no para de pensar en los demás. Es una lección para la humanidad, para el resto de la vida”, expresa.

Endrefy volverá a Ucrania a mitad de septiembre donde “está su mente y su corazón” para seguir con su proyecto de investigación y coordinar como presidenta de la asociación nacional en toda Ucrania, “Estoy pendiente de ellos y ellos están pendientes de mí”, afirma.

La experiencia en diferentes ámbitos del trabajo de emergencia, como las inundaciones que generaron los bombardeos al dique de agua más grande de Jersón, Ucrania, o el terremoto en Turquía, y ahora el incendio, que implican pérdidas humanas, como también de sus casas, de sus pertenencias, permite que apliquen ahora todo el conocimiento adquirido para apoyar a la gente en estos momentos tan duros, en los que están pendientes de sus casas para que no se quemen, y también de los animalitos que dejaron atrás.

“Es un duelo en el que debemos saber trabajar, escuchar porque tanto en Ucrania como en Turquía, como aquí, la gente tiene la necesidad de contar lo que está pasando y cómo lo han vivido. Te lo vuelven a contar una y otra vez para tener esa ventilación emocional, para sentirse un poco mejor, para normalizar, interiorizar todo esto que están sintiendo, y por eso es tan importante la figura de un psicólogo de emergencias”, subraya.

En cuanto al agotamiento de ellos, los psicólogos de emergencias de Ucrania, sostiene Melinda que también necesitan apoyo emocional, un plan de autocuidado a largo plazo, y de vez en cuando salir del país, según las posibilidades, por una semana, diez días y volver luego para ayudar.

Melinda “está de vacaciones” en Tenerife con el fin de descansar antes de regresar a Ucrania, y espera poder hacerlo. Comenta que, de hecho, su equipo de Tenerife trata de no activarla muchos días para que pueda verdaderamente cumplir con ese cometido.

Además del agotamiento que produce esta tan particular tarea, Melinda señaló un detalle en el cambio que le supuso ir directamente de Ucrania a un incendio. “No te lo vas a creer, es el sonido de los aviones, algo en lo que yo jamás había pensado”. Explica que hay varias cosas que no se piensan como psicóloga de emergencias, como el de poder distinguir entre un edificio derrumbado por un terremoto y un edificio derrumbado por un misil, o el sonido de los aviones que provocan diferentes emociones.

Sobre ello, explica Melinda que viene desde un país en donde el ruido de los aviones es de lo más peligroso que se puede escuchar. Y narra lo vivido poco tiempo antes de llegar a Tenerife, cuando con uno de sus compañeros de trabajo, cuando oían un avión que volaba sobre sus cabezas y que, segundos más tarde, tiró una bomba. “Es algo que te provoca mucho miedo, tienes que huir, tienes que esconderte enseguida”, describió.

Cuando llegó a Tenerife para ayudar en el incendio, el primer avión que vio volando encima de su cabeza, la hizo sentir rara, sabía que no era un peligro, no reaccionó de manera exagerada, pero asegura que la hizo sentir un poco incómoda. Y que lo interesante es ver que en Tenerife el mismo sonido significa esperanza, significa vida, significa ayuda y que todo esto acabe lo antes posible, justo lo contrario de lo que significa en Ucrania. Señaló que eso también es importante subrayarlo, que depende dónde estés, lo que significa algo horrible en un país, puede ser algo positivo en el otro.

Lo que sí admite es que nota cierto cansancio en su equipo y que cree que antes y después tienen que venir con un nuevo plan de autocuidado para los psicólogos de emergencias de allá. y no solamente para los psiquiatras, psicólogos que trabajan en los hospitales.

El caso de un terremoto, que puede ser muy dramático, es un hecho que, después del movimiento sísmico, las réplicas, la destrucción, la muerte, viene el período de reconstrucción, lo mismo luego de un incendio. En el caso de la guerra que se está viviendo en Ucrania, que ya lleva un año y medio, y de la que no se avizora el momento del final, cuando pueda comenzar el período de reconstrucción, la situación es muy diferente para la población y para los psicólogos de emergencia.

Al respecto Endrefy dijo que intentan adaptarse, que de hecho, ella misma debería incluirse para ver la manera de adaptarse. Indicó que ello tiene una parte muy positiva y una parte demasiado negativa también, que ya cuando oyen los bombardeos, si no están muy cerca, siguen durmiendo. La gente reconstruye sus casas e intentan de alguna manera borrar las huellas de la guerra para llevarlo de la mejor manera. Reconstruyen casas, incluso en la zona, por ejemplo, Járkiv, comenta que le “dejó boca abierta” ver que justo después de una explosión, horas más tarde, empezaron a medir las ventanas para reemplazarlas. La gente reconstruye edificios, calles, repone el asfalto. También ya han comenzado con muchísimos proyectos de psicología para atender a la gente de manera más temprana posible.

“No es una reconstrucción después de que algo haya acabado, sino que ya están intentando reconstruir justo después de una destrucción todo lo que se pueda, incluso mentalmente”, remarca.

Dijo que los niños tienen muchos programas de psicología, programas psicoeducativos, de asistencia de diferentes tipos y que eso también lleva su proceso, no están esperando el fin de la guerra para reconstruir y se adaptan.

La psicóloga percibe que la gente habla más y más de resiliencia, de resistir, de victoria, de acabar lo antes posible con este terror, de tener paz nuevamente, y de que un día serán incluso más fuertes de lo que eran antes, y que ello es un poco lo que intentan inculcar viviendo allí. La idea es que, si aún no pueden reconstruir, están haciendo todo lo posible para que no quede la destrucción tanto mental como física, después de la guerra. También es importante saber que muchas casas que han sido reconstruidas dos veces, porque en un año y medio la misma casa ha sido bombardeado tal vez a los seis meses, la segunda vez, también a causa de una inundación tan grande al final las perdieron por tercera vez por una inundación. Ha podido hablar con esa gente, y califica de “asombrosa” la capacidad de resiliencia que tienen y de la manera cómo piensan. Han perdido la casa dos veces, luego por tercera vez por una inundación también por culpa de unos bombardeos, y sin embargo dicen que la van a reconstruir nuevamente. De esa manera se contagian unos a otros de manera positiva, explica Melinda, y señala que es interesante sentarse para escuchar cómo piensan, y descubrir que hasta ahora la gran mayoría está dispuesta a reconstruir todo lo que está destruido.

Hay nuevos proyectos que se lanzarán a partir de septiembre. Junto con su asociación van a formar más profesionales en diferentes zonas de Ucrania donde todavía hace falta tener psicólogos de emergencias y más fondos para poder implementar diferentes proyectos también de recuperación emocional y de atención temprana a la infancia. Van a comenzar nuevos planes de intervención y un proyecto de doctorado también en psicología de emergencias, un proyecto de investigación, una colaboración entre España y Ucrania, que le hace “muchísima ilusión”.

Desea agradecer Endrefy a toda la gente que contribuyó a su desarrollo, a los que tanto le han enseñado, ya los que gracias a ellos adquirió también experiencia con la que logró ir más allá a nivel internacional, a abrirse al mundo. Se siente feliz de poder volver a ayudar y devolver en algo a quienes contribuyeron en su desarrollo esa bondad que es el voluntariado y no estar con los brazos cruzados de vacaciones cuando la gente canaria tanto sufre.

Si quieres contactar a psicólogos en emergencia puedes hacerlo a través de su mail [email protected]

Es importante señalar que esta tarea requiere de fondos para poder seguir desarrollándose. Sería muy importante la colaboración para adquirir productos Para quien pueda y desee realizar su aporte:

Charity Organization “Charity Fund “HromadaHub”

3A Lesyna Vasylya street, Chernivtsi, Chernivtsi region, Ukraine, 58018

Organization registration number 44847299

Banking Details (USD):

Beneficiary: CO “CF “HromadaHub”

Account #: UA643204780000026003924922348

Beneficiary’s bank: JSB Ukrgasbank Kyiv Ukraine

SWIFT code: UGASUAUK

Deutsche Bank Trust Company Americas

New York, USA

04452135

SWIFT BKTRUS33

Banking Details (EUR):

Beneficiary: CO “CF “HromadaHub”

Account #: UA643204780000026003924922348

Beneficiary’s bank: JSB Ukrgasbank Kyiv Ukraine

SWIFT code: UGASUAUK

Deutsche Bank AG

Frankfurt/Main, Germany

100 9470808 00

SWIFT DEUTDEFF

Purpose of payment: charity donation.

Redacción: Prof. Cita Litvak

Escuche la nota completa

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai