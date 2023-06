“Los judíos norteamericanos se han distanciado de Israel” Zvika Klein

Zvika Klein es periodista, nacido en Chicago, de donde emigró a Israel de niño, es analista del mundo judío en el Jerusalem Post, y anteriormente en Makor Rishón y Maariv. Es considerado uno de los mejores expertos del mundo en asuntos de la diáspora judía. Con numerosos premios en su haber por su labor periodística, Klein es conocido por un video del año 2015, “Diez horas de miedo y asco en París”, que lo muestra en una caminata de 10 horas en París llevando una kipá. Video que recibió millones de visitas.

Klein dialogó con Radio Jai, en donde analizó la vida judía actual de los judíos norteamericanos y su vínculo con Israel. “Muchos judíos de los Estados Unidos se siguen identificando como sionistas, pero que también es cierto que, sobre todo en el último tiempo, y teniendo en cuenta que la mayoría de los judíos de Estados Unidos se declara progresista y con un gobierno israelí de derecha, hay un cierto distanciamiento de los mismos con el Estado de Israel.

Acerca de la paradoja que se da, de que la mayoría de los judíos de Estados Unidos se encuentran lejos de la política de Trump, que tal vez sea el Expresidente que más apoyó a Israel, Klein, señaló que según una investigación que se publicó hace pocos días, tan solo el 22% de los judíos de los Estados Unidos, se identifica con Trump y esto incluso resulta interesante, dado que saben que Donald Trump fue un presidente que apoyó a Israel, como fue con los Acuerdos de Abraham, y otras negociaciones.

“En general aquellos que acompañan a Trump son los ortodoxos, mientras que a los judíos progresistas no les gusta este tipo de posturas, sino que tienen una visión más liberal de lo que es la vida”, reveló.

Sobre el creciente antisemitismo que se está dando en los Estados Unidos, el periodista remarcó primeramente que el antisemitismo hace que volvamos a nuestras raíces, que toda nuestra historia nos está enseñando que cuando vemos antisemitismo fortalecemos nuestra identidad. Reconoció que esto es cierto, pero que también es cierto que muchos judíos de los Estados Unidos sienten que Trump, durante su gobierno, no hizo lo suficiente al respecto, que se produjeron atentados de la derecha extrema que él no condenó, por lo cual, sienten que parte de ese antisemitismo viene justamente por las políticas de Trump. Reconoció que hoy, el antisemitismo es tanto de derecha como de izquierda y que se escribió mucho también en la Prensa sobre lo que hizo, o no hizo Trump y las críticas al respecto.

Explica Klein respecto a la distancia de la comunidad judía con Israel. Hay otro tema que vale la pena analizar, y que tiene que ver con que Israel es un país del Medio Oriente, con las características propias y culturales del Medio Oriente que, por ejemplo, en lo que hace al tema de la natalidad, en los Estados Unidos, el nivel entre los judíos es menor, es cerca del 1,7, y que en Israel estamos entre el 3 y el 4 por ciento. Las vivencias son muy distintas y es verdad que con el gobierno que hay en Israel hoy se incrementó un distanciamiento en la mirada de los judíos norteamericanos.

Sobre lo que algunos señalan y realizan una analogía respecto de la Comunidad Judía de Estados Unidos con la de Alemania antes de la Segunda Guerra, Klein manifestó que conoce quiénes dicen este tipo de cosas, y que “la profecía es para los tontos y que él no es profeta. Señala que es real que haya situaciones que puedan ser comparables, pero que Estados Unidos es un país democrático, que tiene los resortes solidos para cuidar a las minorías, y que en ese sentido es optimista, más allá de que no pueda afirmar que esto no pueda volver a acontecer, puesto que vemos en la historia, no solo en los Estados Unidos, lo que ha pasado muchas veces con las comunidades judías.

Respecto de la tensión entre el gobierno israelí y el gobierno de Biden, Klein consideró que “la relación es menos grave de lo que se cree”. Es cierto que Netanyahu no fue invitado a la Casa Blanca, algo que anteriormente era habitual para cualquier primer ministro de Israel mientras, por ejemplo, el rey Abdala ha estado tres veces.

Ayer justamente entrevistó a Abi (Abraham) Foxman, exdirector de la ADL (Liga Anti Difamación), quien dijo que se encontró con el presidente Biden en los últimos días y que le decía que “entre amigos puede haber discusiones”, pero lo que no debe haber es una censura, es dejar al otro afuera; que entienden que sobre el tema de la reforma judicial en Israel hay una crítica, pero que, por eso mismo sería bueno que lo invitara a Netanyahu para que le pueda decir directamente cuál es esa crítica.

Klein espera que este encuentro se dé, que haya un diálogo, porque es importante que entre los dos gobiernos que han sido electos, eso suceda.

Para finalizar analizando la geopolítica norteamericana en el Medio Oriente y lo que parece ser un intento de retirada, el analista señaló que, durante la administración de Trump, se retiraron tropas, cosa que no veo en la administración de Biden, que lo que sí ve es que tal vez sobre el tema del conflicto israelí-palestino, ahí hay un cansancio por parte de la administración norteamericana, que tal vez están “decepcionados”, que no sienten optimismo, y que ese es un tema que afecta el vínculo entre los países. Como parte de esto, la determinación de la administración demócrata de detener la cooperación científica y tecnológica con emprendimientos de los territorios en disputa en Judea y Samaria.

Redacción: Prof. Cita Litvak

