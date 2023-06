Astronauta emiratí: Desde el espacio, Jerusalén parece la ‘flor de todas las flores’

Sultan Al Neyadi es parte de la “misión espacial árabe más larga de la historia”, según su cuenta de Twitter.

El feed de Twitter del astronauta emiratí Sultan Al Neyadi está lleno de fotos de diferentes partes del mundo tomadas desde la Estación Espacial Internacional.

El 22 de junio, Al Neyadi, cuyo identificador dice que es parte de la misión espacial árabe más larga de la historia, compartió una imagen de Jerusalén de noche.

#Jerusalem from space… looks like the flower of all flowers 🌹 🤍 pic.twitter.com/jiXVOTxoE0

— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 22, 2023