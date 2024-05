Mientras la vela arda: Secuelas del fallo de Casación en la Causa Amia

Por Raúl Woscoff* y Javier Indij

Abogados

*Ex asesor de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la Amia

En ocasión de revisar la absolución a Carlos Telleldín, acusado de haber

entregado a sabiendas la camioneta Trafic para cometer el atentado contra el

edificio de la Amia, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal de

la República, resolvió instar a los otros dos poderes del Estado, ejecutivo y

legislativo, a tomar acciones concretas para avanzar en la investigación del

más cruento atentado terrorista ocurrido en suelo argentino y juzgar a los

presuntos autores intelectuales del aberrante delito que dejó la trágica cifra de

85 víctimas fatales, centenares de heridos, vidas truncadas y familias

destrozadas.

El fallo fue presentado por ciertos medios de comunicación, vernáculos y

mundiales, como la conclusión definitva, por parte de la Justicia argentina, de

que la República Islámica de Irán y Hezbollah fueron los responsables del

atentado terrorista a la sede de la Amia. Por ello recibió vítores y aplausos de

ciertos sectores a la par que generó comunicados, aclaraciones y reparos de

diversa índole de instituciones y organizaciones que se encargaron de criticarlo

y de clarificar su verdadero alcance e incluso señalaron que el fallo es funcional

al encubrimiento y a la impunidad rampante.

La resolución en cuestión, de 168 páginas, dictada junto a otro extenso

pronunciamiento de 711 páginas en el que se resolvieron los recursos de

apelación interpuestos por las partes contra las condenas dispuestas en la

Causa Amia II, por encubrimiento y peculado, confirmó la absolución de

Telleldín que resultaba el thema decidendum, es decir, el asunto concreto a

decidir en el fallo. En cambio, no era objeto de tratamiento la responsabilidad

del estado persa ni de la organización paramilitar terrorista Hezbollah, no

obstante lo cual no es justo descalificarlo ni desconocer su importancia,

trascendencia y los efectos que produce para, tal vez, la causa emblemática y

más importante que tramita la justicia argentina.

En un obiter dictum o consideración vinculada al asunto que motivó el fallo el

doctor Carlos Mahiques, juez preopinante, ratificó que el atentado a la Amia es

un delito de lesa humanidad y por tanto imprescriptible, tal como en 2006 había

sentenciado en el marco de la instrucción el juez Rodolfo Canicoba Corral.

Refirió el magistrado que se trató de un delito cometido por odio racial y

religioso motivado en la rescisión unilateral del otrora gobierno argentino de

tres contratos de provisión de material y tecnología nuclear que habían

suscripto los dos estados. Asimismo consideró la posibilidad que la República

Islámica de Irán, como persona jurídica, sea sujeto de derecho en tanto

auspiciador y organizador del atentado. Esto es muy importante porque, por un

lado, tal como desliza el fallo, puede ser pasible de acciones reparatorias, es

decir, de reclamos civiles y pecuniarios en sede judicial, por parte de los

damnificados (familiares de las víctimas) y porque abre las puertas, robustece y

reactiva la posibilidad de formularle reclamos ante organismos, tribunales y en

foros internacionales que se podrían haber realizado y no se hicieron, entre

ellos un planteo con fundamento en la Resolución 1373/2001 del Consejo de

Seguridad de la ONU para que dicho órgano exija que la República Islámica de

Irán colabore con la justicia argentina. Todo esto cobra mayor relevancia ante

la actual situación geopolítica desatada a partir del descarnado ataque de

Hamás del 7 de octubre y del conflicto bélico en ciernes entre el Estado de

Israel y la República de Irán.

En segundo lugar, pero no menos importante, el fallo de Casación afirma que

cuando se trata de delitos que por su letalidad y magnitud de injusto agravian a

toda la comunidad internacional se impone de manera inexcusable la adopción

por el Estado de procedimientos alternativos que permitan impulsar los

procesos para evitar la impunidad de los autores, señalando que a ese fin sería

útil y adecuado, en orden a factibilizar y garantizar el derecho post mortem de

las víctimas y de la sociedad argentina a conocer la verdad, el denominado

juicio en ausencia consagrado legislativamente por varios países, herramienta

jurídica por la cual los autores de este artículo junto a algunos legisladores y a

destacados doctrinarios, venimos bregando hace tiempo.

La condena de los sindicados como presuntos autores intelectuales de la

masacre, hasta ahora, impune de la Amia debe ser dirimida y determinada en

un juicio oral y público, en el marco de un amplio debate, llevado a cabo con

todas las garantías del debido proceso, en el que deberán confrontarse las

pruebas reunidas, sobre todo, en el primer tramo de la pesquisa cuya validez

fue determinada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año, y los

imputados hacer uso de su derecho de defensa en juicio. Pero en el actual

estado de cosas esto no se puede llevar a cabo dado que previamente se debe

correr un obstacúlo técnico procesal para lo que es imperioso la sanción de

una ley que posibilite avanzar con la causa aunque los imputados sigan

desoyendo el llamado de la justicia argentina y se encuentren en estado de

contumacia.

No debemos olvidar que los imputados iraníes se sustraen

voluntariamente a su obligación de comparecer mientras se pasean por el

mundo y son recibidos con honores en algunos países como por ejemplo

Mohsen Rezai, uno de los principales acusados, que estuvo en el año 2022 en

Nicaragua para la reasunción presidencial de Daniel Ortega ante la

impasibilidad del otrora embajador argentino en aquél país Daniel Capitanich

presente en el acto y cuando la República de Irán no presta ninguna

colaboración, se niega a responder los exhortos de la República Argentina, no

existe tratado bilateral de extradición y cuando el trístemente célebre

Memorandum de Entendimiento celebrado con la República Islámica de Irán y

aprobado por la Ley 26.843, disponía en la cláusula tercera que una vez

establecida la Comisión de la “Verdad”, la Argentina e Irán debían enviarse la

evidencia y la información que poseían sobre la causa, lo que deja a las claras

que Irán cuenta con evidencia sobre el atentado, circunstancia que parece ser

olvidada por algunos, pero que la obliga a ponerla a disposición de la justicia

argentina sin dilaciones ni excusas.

El fallo dice que la República Argentina debe examinar con rigor esta alternativa y que para ello es imprescindible que

todos los estamentos del Estado se aboquen con urgencia a su diseño e

implementación, cada uno en su esfera de actuación. El juicio en ausencia ya

había sido sugerido por el doctor Eduardo Farah, juez de la Cámara Nacional

de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en el año 2015, en

ocasión de declararse la inconstitucionalidad del mentado Memorandum de

Entendimiento.

No debe tenerse miedo al dictado de una ley de juicio en ausencia para la

causa Amia y para otras causas en general. Ello no significa una condena

expres y tampoco implicará el cierre de la causa para dejar satisfecha a la

sociedad. Por el contrario, la abre definitivamente para que conozcamos LA

VERDAD. La instrucción de la causa Amia sigue en curso y tanto el Ministerio

Público Fiscal como el Juez instructor sabrán determinar el momento en que la

causa esté en condiciones de ser elevada a juicio.

La sentencia que comentamos también dice que es fundamental que se habilite el acceso

irrestricto al contenido de la documentación producida por los servicios de

inteligencia y las distintas dependencias del Estado y que para ello se debería

agilizar y completar el proceso de desclasificación absoluta. Tambien señala

que los informes de inteligencia si bien tienen valor relativo no por ello deben

ser descartados y que requieren de esfuerzo para verificar la veracidad de la

información que aportan por lo que pueden proveer prueba relevante.

Cuenta la tradición judía que una noche un rabino caminaba lentamente por

una callecita angosta de un shtetl (pequeño pueblo), se detuvo ante una

ventana abierta y vio a un humilde, anciano y exangüe zapatero remendando

zapatos a la luz de una vela que se iba extinguiendo. En eso entró la esposa

del zapatero y le dijo que parara de trabajar, que ya era tarde, que la comida

estaba lista y que si seguía trabajando con tan poca luz sus ojos se iban a

dañar. El zapatero le contestó: “mientras arda la vela, aún se puede hacer

algo”.

El próximo 18 de julio se cumplen 30 años del luctuoso atentado a la

Amia. 30 años de impunidad. No alcanza con reunirse una vez al año en la

sede de la calle Pasteur a recordar y reclamar justicia. La causa Amia no debe

reducirse a una efemérides. Constituye una deuda del estado argentino con la

sociedad y con el mundo. 30 años es demasiado tiempo; se produce lo que el

doctor Franco Fiumara denomina impunidad biológica; Perecen los familiares

de las víctimas, los testigos y los imputados. Como dice la sentencia del

Tribunal de Casación y compartimos, aún es posible el total esclarecimiento

aunque para ello se deban redoblar los esfuerzos. Entretanto es imperiosa la

sanción de la ley de juicio en ausencia. Mientras la vela arda, aún se puede

hacer algo.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai