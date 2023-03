¿Choque de facciones palestinas en Ramadán?

Por Luciano Mondino

El terrorismo y la violencia como forma de ganar poder hacia adentro del liderazgo palestino es un fenómeno tan preocupante como ignorado por los analistas occidentales que, absurdamente, siguen pretendiendo una solución irreal.

Son muchos más los árabes palestinos cansados de la guerra perpetua a la cual obligan los líderes de las facciones armadas que, mientras mandan a los niños a morir en un ataque contra civiles o fuerzas de seguridad israelíes, viven una cómoda vida en Qatar.

Desde la firma del Proceso de Oslo (incluida la división territorial de septiembre de 1995) ni la Autoridad Palestina en Judea y Samaria ni Hamas o la Yihad Islámica Palestina han colaborado en sofocar el germen violento pregonado durante décadas. Lejos de apagarlo, muchos se esfuerzan por sostener una retórica fuertemente antisemita y pregonera de la desaparición del estado de Israel atacando así a un país miembros de la ONU y ejemplo de la convivencia democrática, plural y diversa en una región que no suele fomentar estos valores.

Aunque es un error de la visión occidental pretender que los palestinos tengan un estado nacional concebido bajo los términos de Westfalia, la falta de un sistema político que garantice una elección plural y un liderazgo alejado de la cleptocracia que hoy abunda en los palestinos es lo que perpetúa, en buena medida, una guerra desde hace tiempo angustiante.

Dentro del liderazgo político de los palestinos hay una pluralidad excluyente de visiones del mundo y su relación con Israel: hay líderes que se han quedado en la guerra de exterminio de 1948, otros que continúan viviendo en la Declaración de Jartum en 1968, otros que se han interesado en la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993 y otros que ni siquiera piensan, sino que se aferran a un activismo irracional que es alimento para el antisemitismo moderno refugiado plenamente en la causa árabe-palestina.

La realidad también es que las facciones palestinas utilizan el ataque a Israel y el Pueblo Judío para calibrar y ganar poder dentro de una puja que se presume verdaderamente violenta luego de que Abbás deje el poder en la Autoridad Palestina y el caparazón cleptócrata se despedace.

Hablar del liderazgo palestino no es hablar de una entidad unificada, sino de un choque permanente de facciones que disputan hora tras hora su pertenencia política y territorial: Judea y Samaria, en los territorios conocidos también como Cisjordania, la Autoridad Palestina se compone de dirigentes que pretenden la colaboración con Israel en materia de seguridad, fundamentalmente en el Área B, para evitar un crecimiento de Hamas o la Yihad Palestina que son eslabones de Irán.

Hacia adentro de Jenín, territorio que no está ocupado, sino bajo las órdenes de los palestinos, se conformaron distintos batallones y brigadas insurgentes que ya están fuera de control de la propia Autoridad Palestina y que en los últimos meses sostienen ataques contra civiles israelíes o fuerzas de seguridad.

También está Nablus donde se comienza a asentar la base de Lion’s Den, un escuadrón compuesto por jóvenes palestinos descontentos con la Autoridad Palestina y peligrosamente seducidos por Hamas.

Israel en Judea y Samaria está haciendo lo que los palestinos no hacen, aunque se comprometieron a hacer en los Acuerdos de Oslo: garantizar la seguridad.

Quien desde hace muchos años lleva las riendas de la Autoridad Palestina es Mahmoud Abbas, el longevo líder de 87 años que lleva casi dos décadas en el poder y que continúa bloqueando cualquier tipo de llamado a elecciones en Judea y Samaria para evitar volver a vivir lo que ocurrió en la Franja de Gaza cuando en 2007, después de asestar un triunfo en las elecciones legislativas, Hamas expulsó y ejecutó a funcionarios de la Autoridad Palestina y Al Fatah.

Abbas, paradójicamente, es lo que está taponando una expansión de Hamas en territorios densamente poblados y donde ya la Autoridad Palestina no puede, no quiere o no sabe controlar. El terrorismo se ha vuelto un canto de sirena para la frustración, la necesidad y la deshumanización de los menores de edad.

Como todo rasgo de una cleptocracia, dentro de la Autoridad Palestina no ha habido una intención de asegurar una transición ordenada o un proyecto alternativo que aleje a los palestinos de las visiones radicales que pretenden dirigirlos: Hamas, aunque es una facción sunnita, está fuertemente vinculado con la República Islámica de Irán y los Hermanos Musulmanes de Egipto. Como si esto fuera poco, también hay que considerar la posibilidad de que la facción de Gaza esté consolidando (después de una serie de viajes a Beirut) una operación conjunta con Hezbollah al sur del Líbano y que cuenta con una capacidad de daño mayor. El explosivo colocado por un posible terrorista libanés en Meggido, a principios de mes, puso sobre la mesa la posibilidad de una infiltración desde el país del cedro o bien un llamado lobo solitario al servicio de Arouri, el representante de Hamas en territorios controlados por la Autoridad Palestina.

El mes de Ramadán, un mes que comienza tranquilo hasta que la convergencia con Pésaj saca a relucir las armas que los grupos armados coleccionan en Al Aqsa y utilizan para agredir a los judíos, suele ser el escenario para alterar las relaciones con Israel.

Los cohetes desde la franja de Gaza, los ataques terroristas en Judea y Samaria y la posible injerencia de los misiles de Hezbollah presagian semanas difíciles en las que Israel no debe ser arrastrado a una disputa incendiaria entre facciones árabes.

Luciano Mondino es Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de La Plata. Master en Política Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación son sobre islamismo, Terrorismo y Crimen Organizado.

