“Algo se rompió” Itzik Horn

El prof Itzik Horn comentó sobre el momento que vive la sociedad israelí a partir de una inedita y grave crisis interna. “Nosotros que venimos de Latinoamérica sabemos cómo se inicia una dictadura” señala preocupado por los acontecimientos.

La descalificación a la oposición tratándolos de anarquistas es un absurdo. Figuras enormes, incluso ex miembros del propio Likud, alejados por Netanyahu, cuestionan la reforma judicial y las manifestaciones de algunos actuales ministros como Smotrich y Ben Gvir.

Todos alertan al Primer Ministro, ex primeros Ministros, ex generales del ejército de defensa, ex hombres del Mosad, economistas, intelectuales y él no escucha. Hay consecuencias que ya se están viviendo no solo en un enfrentamiento en las calles sino en la economía. El Shekel se ha debilitado, empresas de Hitech que sacan sus inversiones y más.

Escuche la crónica de Horn

