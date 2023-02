6 sinagogas espectaculares de un nuevo libro sobre las casas de culto de Manhattan

A mediados de la década de 1990, el fotógrafo residente en Nueva York Michael Horowitz entró en la sinagoga de Eldridge Street, una sinagoga histórica que ahora se dedica a preservar la historia del Lower East Side judío.

Por Julia Gergely/JTA

En ese momento, la sinagoga estaba pasando por una restauración masiva de $ 20 millones y 20 años. Horowitz, que es judío pero dijo que “no es religioso”, se sintió conmovido por la resiliencia y la perseverancia de la congregación. Más aún, se sintió atraído por la arquitectura del edificio y la dedicación de la comunidad para preservarlo.

Horowitz regresó a Eldridge Street a lo largo de los años para documentar cada etapa de las renovaciones del edificio. Fue en 2013, mientras buscaba un nuevo proyecto de fotografía, que Horowitz se dio cuenta de que su impulso de documentar Eldridge Street podría trasladarse a lugares de culto en toda la ciudad. Pasó la siguiente década fotografiando las iglesias y sinagogas de Manhattan, 95 de las cuales se destacan en su nuevo libro “Divine New York: Inside the Historic Churches and Synagogues of Manhattan”.

Juntos, estos edificios cuentan una fascinante historia de inmigración, arquitectura, fe y progreso en Nueva York. “Quería abrir las puertas al público”, dijo Horowitz, de 71 años, a la Semana Judía de Nueva York. “Quería mostrarles a todos lo que estaba pasando dentro de estos edificios y mostrarles lo hermosos que son”.

Se abrió camino desde el Bajo Manhattan a través de Harlem hasta algunas de las casas de culto más notables del distrito, desde la Catedral de San Patricio en Midtown hasta la Primera Congregación Rumana Estadounidense, una sinagoga ortodoxa ahora demolida en el Lower East Side, una vez conocida como ” El Carnegie Hall de Cantor. Desde que comenzó el proyecto, una docena de los edificios que Horowitz fotografió han sido demolidos, dijo.

“Todos deberían tomarse el tiempo y verlos, incluso si no son religiosos”, agregó Horowitz, quien se ha interesado en la arquitectura eclesiástica desde que era estudiante en Queens College. “Entonces la gente tendrá una idea de lo que hace que ese grupo específico de personas sea interesante y hermoso, independientemente del dogma”.

Según la escritora Liz Hartman, quien escribió el texto que acompaña a las fotos de Horowitz, estos edificios cuentan la historia de la propia Nueva York: cuando los grupos de inmigrantes llegaron por primera vez a la ciudad con pocos recursos, las estructuras eran pequeñas y sin pretensiones. Las sinagogas se construyeron para servir a una comunidad en particular: la sinagoga Bialystoker del Lower East Side, por ejemplo, cuyos feligreses eran nuevos inmigrantes de Bialystok, Polonia. A medida que la comunidad judía comenzó a prosperar, y a medida que comenzaron a llegar inmigrantes de toda Europa, las sinagogas se volvieron más grandes, más seguras y más diversas en la membresía.

“Nueva York es la historia de la inmigración, y las iglesias y sinagogas también son la historia de la inmigración”, dijo Hartman. “Los inmigrantes, los neoyorquinos, se proyectaron a través de sus lugares de culto y, de alguna manera, eso fue lo que hizo que la ciudad funcionara. Espero que podamos ver este proyecto y ver una historia de inmigrantes, y ver que podemos apoyar esto con diferentes grupos en el futuro”.

Once de las casas de culto que aparecen en “Divina Nueva York” son sinagogas. La Semana Judía de Nueva York encargó a Horowitz y Hartman que seleccionaran las sinagogas más significativas desde el punto de vista histórico o arquitectónico del grupo, una tarea nada fácil porque cada lugar de culto en el libro es histórico y notable. Siga leyendo para ver sus selecciones y aprender más sobre estos importantes sitios judíos.

Sinagoga de Eldridge Street (12 Eldridge St.)

Esta histórica sinagoga del Lower East Side, dedicada en 1887, fue el primer edificio de sinagoga en Nueva York erigido específicamente como un lugar de culto judío. “ Desde el principio, se distinguió de otras sinagogas por dar la bienvenida a judíos de toda Europa del Este, mientras que otras congregaciones se definían por los pueblos o ciudades de donde procedían”, escribe Hartman en el libro. “También era económicamente diversa; entre sus miembros había inmigrantes, vendedores ambulantes, trabajadores de talleres clandestinos, banqueros y artistas”. La sinagoga también era ortodoxa en un momento en que las congregaciones reformistas estaban construyendo las sinagogas más grandes de Nueva York.

Sinagoga de Eldridge Street vista desde el balcón. (Michael Horowitz)

Durante décadas, la sinagoga prosperó a medida que los inmigrantes judíos llenaban el Lower East Side. Sin embargo, en 1940, ante la disminución de la membresía, la congregación ya no pudo mantener el santuario principal y lo cerró. Para 1970, el edificio estaba en peligro de derrumbe y demolición. Estudiantes, periodistas e historiadores se unieron para salvar la sinagoga; la restauración comenzó en 1986 y continuó hasta 2007. Hoy en día, el edificio se conoce como la sinagoga y museo de la calle Eldridge, que presenta exhibiciones, historia y conferencias sobre la vida de los inmigrantes en Nueva York .

La sinagoga de Bialystoker (7-11 Bialystoker Pl.)

Fundada en el Lower East Side en 1865, la sinagoga de Bialystoker hizo su hogar en el edificio de la iglesia de 1826, comprado a una congregación metodista, hecho con esquisto del lecho rocoso de Manhattan. La congregación mantuvo el exterior austero, aunque el interior se actualizó drásticamente y cuenta con un gran arca y vidrieras de colores del piso al techo. Curiosamente, la imagen de una langosta aparece en los murales del techo elaborados, con poca explicación de cómo el crustáceo no kosher podría encajar en la misión de la sinagoga o la identidad judía. Una pista es que el panel marca el mes hebreo de Tammuz, que se corresponde con el signo astrológico de Cáncer, el cangrejo. “Se compró a la Iglesia Metodista de Marineros, y había muchos pescadores que pertenecían a esa iglesia”, dijo Horowitz a la Semana Judía de Nueva York. O tal vez un muralista kosher no sabía la diferencia entre una langosta y un cangrejo.

La sinagoga, construida en un estilo ortodoxo tradicional, tiene un balcón para mujeres fieles. En una esquina del balcón, una puerta oculta conduce a un ático, que Hartman escribe que supuestamente era una parada en el Ferrocarril Subterráneo.

La sinagoga se renovó en 1988 y sigue siendo una congregación ortodoxa tradicional activa.

Sinagoga Central (652 Lexington Ave.)

Terminado en 1872, el edificio que alberga la renombrada congregación Reform en Midtown East tiene capacidad para casi 1500 personas, una fracción de los aproximadamente 2600 miembros de la congregación. Eso está muy lejos de los 18 miembros originales de Bohemia, una región de la actual República Checa, que comenzaron la congregación en 1846 en una iglesia remodelada en East Village.

La Sinagoga Central se construyó casi al mismo tiempo y en el mismo vecindario que la Catedral Episcopal de Santo Tomás y la Catedral Católica de San Patricio, algunas de las iglesias más grandiosas de Nueva York, que también aparecen en el libro. “Cada uno de los grupos decía: ‘Estamos aquí y estamos orgullosos y tenemos prosperidad’. Estaban presumiendo, pero de una manera realmente hermosa”, dijo Hartman. “Para Central, fue en gran medida un mensaje de asimilación. Estaban tan interesados ​​en la libertad, la inclusión y la reforma como en el ritual judío”.

Congregación Shearith Israel (8 West 70th St.)

La Congregación Shearith Israel, también conocida como la Sinagoga Española y Portuguesa, fue la primera congregación judía en los Estados Unidos, compuesta por judíos sefardíes que habían llegado a Nueva York en 1654 vía Recife, Brasil. La congregación fue la única judía en Nueva York durante un siglo y medio antes de que una facción de miembros Ashkenazi creciera lo suficiente como para separarse y formar B’nai Jeshurun ​​en 1825. Si bien la congregación estuvo alojada en varios edificios diferentes a lo largo de su historia, ha estado en su hogar actual en el Upper West Side desde 1896.

Templo Emanu-El (1 East 65th St.)

Fundado por un pequeño grupo de judíos alemanes en 1845, el Templo Emanu-El se ha convertido en una de las sinagogas más grandes y conocidas de Nueva York , con miembros destacados como los exalcaldes Ed Koch y Mike Bloomberg, así como cientos de otros habitantes influyentes de Manhattan.

Considerada una de las principales sinagogas del movimiento reformista, Emanu-El hizo olas a lo largo del siglo XIX por traducir todos los servicios hebreos al alemán y luego al inglés, así como por instalar un órgano y abandonar la mejitzá, el tradicional divisor entre los hombres . y mujeres durante la oración. Después de varios lugares en el centro, la congregación se mudó a su edificio actual en 5th Avenue, el antiguo sitio de la mansión de John Jacob Astor, en 1927. Tiene capacidad para 2500 personas, lo que la convierte en una de las sinagogas más grandes del mundo.

Sinagoga Park East (163 East 67th St.)

Construida en 1890 por los hermanos Jonas y Samuel Ephraim en honor a su difunto padre, Zichron Ephraim, esta sinagoga ortodoxa tiene arcos, cúpulas y vitrales elaborados y eclécticos en todo su diseño, lo que refleja su prominencia en la comunidad judía de Nueva York. “El diseño de la sinagoga es cualquier cosa menos sutil y también lo es su líder espiritual durante más de 50 años, el rabino Arthur Schneier, quien es franco en su defensa de la libertad religiosa, los derechos humanos y el respeto mutuo”, escribe Hartman.

Fue Schneier quien invitó al Papa Benedicto XVI a Park East en 2008, marcando la primera visita papal a una sinagoga en los Estados Unidos. Schneier, quien actualmente está buscando un sucesor , recibió el título de caballero papal por el esfuerzo interreligioso por la libertad religiosa. Durante muchas décadas, Park East fue un refugio para los judíos que emigraron de la Unión Soviética.

