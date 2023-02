Reforma Judicial “Esto cada vez va peor “la situación es tan problemática que muchos hablan de una posible guerra civil”.

El proyecto de reforma de la Corte Suprema y el poder judicial en Israel es motivo de fuertes fricciones en la sociedad israelí, que está generando un clima de violencia nunca antes visto. Una sociedad que mira con resquemor esta medida que le daría a la Knesset (el parlamento), un poder sobre el de la Justicia.

Para conocer detalles sobre la posible implementación de esta reforma, hablamos con el Dr León Amiras, abogado residente en Israel desde hace 35 años y vicepresidente del colegio de abogados de Jerusalem.

“La sociedad está irritada, y muchos auguran, como el alcalde de Tel Aviv Ron Juldai, que “esto va a terminal muy mal”.

En tanto, el presidente Isaac Bugi Herzog intenta llevar esto a un pacto social para no llegar a la violencia, a un colapso social. Pidió a quienes están por cambiar las leyes, ir a un diálogo, como para frenar la reforma, pero desde la Comisión Parlamentaria les respondieron que ellos van a seguir hablando, pero que eso no significa que fueran a frenar el proceso de legislación.

En ese contexto continúan las movilizaciones masivas en las principales ciudades de Israel, los cruces entre grupos, lo que generó lamentablemente una dura división entre los que están a favor y en contra de la reforma judicial. “Esto cada vez va peor”, lamentó Amiras. Y agregó que “la situación es tan problemática que muchos hablan de una posible guerra civil”.

Sobre el rol de los políticos, en especial del primer ministro Binyamin Netanyahu, frente a la imposición de esta reforma, con el peligroso costo que esto pueda provocar, el abogado contó que ellos consideran que haber ganado las elecciones, les permite actuar conforme a sus decisiones y que si por ejemplo, el Ministro de Economía no podría ejercer el cargo porque tiene una causa criminal, “lo que dijeron 400 mil votos, la Corte no lo puede borrar”.

“Las leyes no se sacan de un día para otro, son leyes para la libertad de los pueblos, para el derecho a vivir, a procrear, profesar la libertad religiosa, a la igualdad. Israel no es un país cualquiera, es un faro entre las naciones y la gente no va a dejar, de ninguna manera, que alguien dañe la democracia, para que quede en manos de los dictadores”, declaró.

Para cerrar, citó lo declarado por el expresidente de la Corte Suprema, Aaron Barak:

“No van a faltar dictadores, que ante situaciones como estas quieran subir al Estado por medio de la democracia, a destruir la democracia. Ojalá que Israel no esté en esta situación, pero como yo lo veo, estamos muy cerca de ello”.

