Más de 400 comandantes del ejército de defensa de Israel le piden a Herzog que no firme la reforma legal

Más de 400 miembros del movimiento de Comandantes para la Seguridad de Israel piden al presidente Isaac Herzog que no firme las leyes de reforma legal que perjudican al Estado de Israel como un estado judío y democrático.

Entre los firmantes: el Jefe Adjunto de Gabinete y ex Ministro Matan Vilnai, el ex Jefe del Mossad Tamir Pardo, el ex Jefe de la ISA Nadav Argaman, el ex Comisionado Shlomo Aharonishki y el ex Jefe del Consejo de Seguridad Nacional Uzi Arad.

A la sombra de los esfuerzos de mediación del presidente, la presión sobre él para que intervenga en la reforma legal continúa.

Más de 440 miembros del movimiento Comandantes para la Seguridad de Israel, incluidos altos comandantes de las FDI, los sistemas de seguridad, la policía y el Servicio Exterior, le escribieron hoy en una carta oficial, afirmando que consideran que las leyes de reforma son una violación de la transparencia nacional: “Como también mencionó en su discurso, las medidas legislativas apresuradas. son una revolución legal que traerá llanto por generaciones”. La misiva continúa diciendo que estos cambios conducirían a una situación de una mayoría aleatoria en la Knesset en cada tema. “Permitir la subordinación de todos los mecanismos estatales a una mayoría de coalición ocasional sin una separación real de poderes”. Por lo tanto, los firmantes de la carta ven la mayor importancia en la prevención de las leyes y llaman el daño a ellas. Al final de la carta, buscan reforzar al presidente por ser el adulto responsable y se dirigen a él con un llamado inusual: “Considere cuidadosamente, antes de firmar leyes que contradicen el carácter nacional y democrático judío y el progreso de Israel en el espíritu de la Declaración de Independencia”.

En nombre de todos los miembros del movimiento, la carta está firmada: Presidente de los Comandantes para la Seguridad de Israel, ex Jefe de Estado Mayor General (res.) Matan Vilnai, ex Jefe del Mossad Tamir Pardo, ex Jefe de la ISA Nadav Argaman, ex Jefe de Estado Mayor Shlomo Aharonishki, ex Jefe del Consejo de Seguridad Nacional Uzi Arad, Embajador y ex Director General Adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores Ruth Kahanov, ex Jefe del Mayor General de la ISA (res.) Ami Ayalon, General de División (res.) Amram Mitzna, General de División (res.) y ex COGAT Mendy Or, General de División (res.) y ex Jefe del Mossad Danny Yatom, General de División (res.) y ex Jefe del Maestro Aharon Ze’evi Farkash, Director General Adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores y ex Embajador Yoram Ben-Zeev, General de División (res.) (res.) del cuerpo blindado de Ashbar Amnon Reshef, Mayor General (res.) y ex jefe de la Policía Militar Nitzan Alon, Mayor General (res.) y ex comandante de las Fuerzas Navales, Dudu Ben Ba’asat, y Mayor General (res.) y ex jefe del Comando de las FDI, Gadi Shamani.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai